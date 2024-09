El español acaba tercero en la general tras una carrera agresiva pero su “peor día de la Vuelta” en la contrarreloj de Madrid

Enric Mas ha conseguido tantos podios en la Vuelta a España como victorias en la general Primoz Roglič, pero el líder del equipo Movistar admitió que no era el resultado que buscaba.

Pudo distanciarse de Roglič en algunas subidas y finales de montaña, pero sólo acabó tercero en la general, a 3:13 del esloveno, y 37 segundos del segundo clasificado, Ben O'Connor (Decathlon-AG2R).

Mas empezó la Vuelta con ganas de ganar.

“No me siento satisfecho y esa es la verdad”, dijo Mas.

“El equipo se sacrificó en la carrera por mí desde el principio hasta el final, sin entrar en escapadas para luchar por victorias individuales y les estoy muy agradecido por eso”.

“Estuve cerca de ganar algunas etapas y si hubiera logrado superar a Primoz en ellas habría salido con mejores sensaciones”.

En la contrarreloj final, Mas conservó su tercer puesto en la general, pero no logró desbancar a O'Connor, pese a que antes de la última etapa sólo había una diferencia de nueve segundos entre ambos. Contrariamente a lo que se esperaba, O'Connor hizo una carrera contra el crono mucho mejor que Mas en Madrid y, como resultado, la ventaja final del australiano sobre el español se amplió a 37 segundos.

“Me siento agotado después de varios días agotadores”, dijo Mas. “Antes de la crono tenía la sensación de que podía hacerlo mejor, pero rápidamente me di cuenta en los primeros kilómetros de que esta no iba a ser mi etapa”.

“Ha sido mi peor día de la Vuelta, teniendo en cuenta mi poco peso y la crono tan plana. Pero de toda la carrera, quizá el día que más he sufrido en esta Vuelta ha sido el de Ancares” -donde ha perdido un minuto con Roglič- “y el que más he disfrutado ha sido el de los Lagos de Covadonga”.

Dicho esto, ver a Mas dejando atrás a todo el pelotón en la etapa de Hazallanas al final de la primera semana demostró que estaba en una forma impresionante.

Puede que el tercer puesto no fuera el resultado que buscaba, pero le ayudó a recuperar el impulso que tanto necesitaba en el Gran Tour después de un Tour de Francia muy difícil.

“Realmente no sabemos qué pasó en el Tour, pero tuve muchos problemas; sufrí en el llano, en las subidas y tuve dos primeras semanas muy malas”, dijo Mas el domingo a Eurosport.

“Con paciencia y manteniendo la calma, he conseguido dar la vuelta a la situación en la tercera semana del Tour y me he ido encontrando mucho mejor. Y este podio en la Vuelta está, sin duda, ligado a haber mejorado mucho en la última parte del Tour”.

Mas reconoció que ha sido más agresivo y ha atacado más que en otras ediciones de la Vuelta, pero, como también insistió, el no haber podido ganar una etapa o terminar más arriba en el podio ha hecho que “no hayamos sabido aprovechar eso”.

Tras sumar un tercer puesto en la Vuelta a sus segundos puestos de 2018, 2021 y 2022, el ciclista de 29 años espera acudir al Campeonato Mundial de Zúrich y luchar por el maillot arcoíris en el montañoso circuito suizo.

Luego completará su temporada en las Clásicas italianas, donde consiguió su victoria más reciente, el Giro dell'Emilia, en octubre de 2022.