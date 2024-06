El mejor velocista sigue el ejemplo de Mathieu van der Poel y continúa con la escuadra belga por cuatro años más

El velocista Jasper Philipsen puso fin a cualquier especulación sobre transferencias y extendió su contrato con Alpecin-Deceuninck hasta 2028.

Philipsen anunció la noticia en una conferencia de prensa previa al Tour de Francia el viernes en Wevelgem antes de dirigirse al Tour 2024 para buscar más victorias de etapa y defender su maillot verde. Siguió con una publicación en Instagram con el título simplemente: “No me iré”.

Desde que se unió al equipo belga del hermano Roodhooft procedente del UAE Team Emirates en 2021, Philipsen se ha consolidado como el mejor velocista del mundo.

Logró cuatro victorias de etapa en el Tour del año pasado y ha ampliado su talento más allá de los sprints planos con la victoria en Milán-San Remo en 2024 y dos segundos puestos detrás del líder Mathieu van der Poel en las dos últimas ediciones de la París-Roubaix.

“He estado con el equipo desde 2021 y me siento bien aquí”, dijo Philipsen a periodistas, entre ellos HLN. “Aquí tenemos la misma mentalidad y objetivos y me siento como en casa. Tomé la decisión hace un tiempo. Algo así no es obvio, lleva algún tiempo. Pero quedarse es una opción obvia”.

Philipsen estuvo vinculado a varios equipos a lo largo de la temporada y su contrato expiraba después de 2024, pero Alpecin se aseguró de retenerlo hasta finales de 2028, tal como lo hicieron al extender el contrato de Van der Poel a principios de temporada.

“Nuestra historia aún no ha sido escrita”, afirmó Philipsen. “Cuatro años es mucho tiempo, pero también es bueno poder trabajar juntos durante mucho tiempo en el deporte y, con suerte, lograr grandes éxitos”.

Su forma no ha sido perfecta de cara al Tour después de sufrir dos derrotas a manos de Tim Merlier (Soudal Quick-Step) en el Baloise Belgium Tour. Pero su compatriota no estará en la línea de salida en Florencia el 29 de junio, por lo que se espera que Philipsen repita su dominio del sprint de la temporada pasada.