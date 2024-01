“Tenemos muchas opciones y necesitas muchas opciones en Cadel’s Race, ya que puede desarrollarse de muchas maneras diferentes”, dice DS Bewley.

Si se revisa la lista de salida del equipo Israel-Premier Tech, resulta difícil elegir al candidato al podio del equipo para la Cadel Evans Great Ocean Road Race; el problema ciertamente no es que no tenga uno, sino que tiene muchos.

¿Cómo puedes superar al ganador del Tour Down Under, Stephen Williams, o al neozelandés en ascenso de 23 años, Corbin Strong? Luego está Simon Clarke, que quedó tercero el año pasado y segundo en su única otra salida en la carrera en 2015. Luego, por supuesto, está George Bennett, que también estuvo entre los diez primeros el año pasado mientras todavía competía para el UAE Team Emirates.

“Tenemos mucha profundidad y no necesariamente tenemos un equipo de estrellas, pero no necesitas un equipo de estrellas para hacerlo bien”, dijo el director deportivo Sam Bewley. ciclismonoticias antes del Surf Coast Classic el jueves.

“Solo necesitas un grupo bien entrenado y todos estén en muy buenas condiciones, lo cual sabemos, lo vimos en Adelaide, por lo que tenemos muchas opciones y necesitas muchas opciones en la carrera de Cadel, ya que puede desarrollarse en muchas situaciones diferentes”. maneras.”

A lo largo de los años, ha habido varios escenarios ganadores diferentes, con la repetida subida de Challambra, a 9 km de la meta, un punto crítico que provoca divisiones, pero el rodaje cuesta abajo ofrece la posibilidad de reagruparse.

Los vencedores de la carrera, que se celebró por primera vez en 2015, provienen de sprints en grupos pequeños, un ganador en solitario, un dúo líder o incluso un grupo de 30 corredores que avanzan hacia la meta.

Williams, segundo en Willunga Hill y primero en la final de Mount Lofty del Tour Down Under, donde fue el ganador absoluto de la primera carrera WorldTour de la temporada, claramente tiene las bases cubiertas en las subidas y ese también es el fuerte de Bennett.

Luego está Strong, un ciclista que quedó tercero durante el Surf Coast Classic inmediatamente después de regresar de una enfermedad en el Tour Down Under. Strong es la carta que debe jugar Israel-Premier Tech en el caso de un final de grupo reducido con Clarke como una especie de comodín.

El australiano ya ha demostrado su potencial en ese papel, logrando su tercer lugar en el podio en 2023 cuando un plan para llevar a Strong a la línea para un sprint no funcionó del todo, por lo que tuvo que aprovechar su propia oportunidad.

“He tenido un buen verano australiano en preparación para los Nacionales y el Tour Down Under”, dijo Clarke. ciclismonoticias el jueves.

“Pero también tenemos algunos muchachos rápidos como Corbin y Stevie Williams, así que sólo necesitamos ver cómo se desarrolla la carrera”.

“Pero siempre estoy ahí para apoyarlos como objetivo principal y si pasa algo, como vimos el año pasado, puedo luchar por un resultado, pero veremos cómo vamos”.

No importa lo que suceda el domingo, el equipo ya tiene muchas razones para irse feliz de su viaje a Australia, dado el triunfo de Williams en el Tour Down Under. Hubo celebraciones sinceras después de esa victoria en Australia del Sur. Seguido por un par de días relajados con un juego de cricket y natación, pero todo fue para ayudar a recalibrarse y reenfocarse para las carreras que se avecinan, que, dado su éxito hasta ahora, ahora abordarán con un objetivo en la espalda.

“Si podemos, nos encantaría ganar el domingo”, dijo Bewley. “Las cosas se vuelven un poco más complicadas al ser el equipo el centro de atención, pero está bien, estamos felices de aceptarlo”.