Simon Yates no pudo deshacerse de sus rivales con un ataque tardío en la penúltima etapa del Tour Down Under

Jayco-Alula volvían al tablero de estrategia en el Tour Down Under el sábado después de que prevalecieran las piernas frescas en Willunga Hill.

El equipo registrado en Australia ingresó a su evento WorldTour local con el deseo de ganar todas las etapas, pero cuando falta un día aún no se han sumado al tablero.

Simon Yates fue el protagonista principal durante la quinta etapa del sábado, y Chris Harper lo preparó para un ataque feroz en el ascenso más emblemático del tour, que el pelotón abordó dos veces.

“Necesitábamos que la subida fuera súper rápida y a Simon le gusta ser un poco más explosivo, así que intentar atraer a algunas personas con Chris le dio una mejor oportunidad de lanzar un ataque, en lugar de hacerlo directamente. desde el frente”, dijo el director deportivo Mathew Hayman.

Yates atacó en el último kilómetro, pero no pudo librarse de seis corredores, incluido Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL), de 21 años, que se llevó los honores de etapa, mientras que Stephen Williams (Israel-Premier Tech) asumió el maillot ocre de líder. en cuenta atrás.

El equipo tiene un hombre menos después de que Luke Plapp abandonara debido a lesiones relacionadas con un accidente a principios de semana, y Yates lamentó la pérdida de su compañero de equipo después de la etapa.

“Queríamos hacerlo un poco más difícil la primera vez, pero sin Plappy no tenemos los hombres para hacerlo y nadie más quería hacerlo. Depende de nosotros”, dijo Yates. “Todavía había muchos chicos nuevos llegando a la subida final y luego hice lo mejor que pude a partir de ahí. Intenté ir a sacudirlos un poco menos y no pude”.

Yates es séptimo en la clasificación general, a 13 segundos de Williams antes de la final del domingo en Mount Lofty, donde los escaladores tendrán otra oportunidad.

El piloto de 31 años se rió cuando le preguntaron si podría recuperar ese tiempo de su compatriota, ganar una etapa y conseguir el título de la carrera, pero tampoco lo descartó.

“Obviamente también tienen un equipo fuerte aquí, por lo que será difícil revertirlo”, dijo Yates sobre Israel-Premier Tech. “Pero gané una etapa el año pasado. No veo por qué no, podemos intentarlo de nuevo, exponerlo y ver qué podemos hacer”.

Jayco-Alula ha hecho la mayor parte del trabajo en el pelotón en la carrera de esta semana, omnipresente al frente del pelotón. Y otros equipos se lo han dejado.

“Sí, lo han hecho, así que gracias a ellos. Les echaremos una mano mañana”, dijo el director deportivo de Israel-Premier Tech, Sam Bewley.

Hayman ha respaldado la forma de Yates y tiene la esperanza de que Mount Lofty resulte más duro para los rivales que Willunga.

“Es un piloto muy astuto, tiene mucha experiencia”, dijo Hayman. “La gira ha sido mucho más fácil de lo que esperábamos o nos hubiera gustado. No podemos hacer que otros equipos compitan y todos querían dejarlo hasta este momento.

“Con suerte, con un poco más de fatiga en las piernas, mañana veremos más espacios”.