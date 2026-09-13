'Si subo al autobús y le digo a Primož, se acabó; felicidades por tu segundo lugar, entonces creo que me mata o me echa”, dice DS Sven Vanthourenhout.
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Sólo 33 segundos es lo que Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) logró ganarle al líder Enric Mas (Movistar) en la crucial contrarreloj de la etapa 18 de la Vuelta a España.
Pero aunque su equipo se ha negado a decir que la lucha por el maillot rojo ha terminado a pesar del déficit de 1:37 que todavía tiene que recuperar en las últimas tres etapas, el propio esloveno es quizás un poco más realista acerca de sus posibilidades.
Roglič ha ganado cuatro veces la Vuelta a España, pero ni siquiera él podría haber predicho la actuación de élite que realizó Mas en el recorrido de 32 km hasta Jerez, consiguiendo una gran victoria psicológica en un día que, en teoría, era uno en el que el esloveno podía hacer grandes avances.
Después de cruzar la línea y girar inmediatamente a la derecha hacia el autobús del equipo Red Bull, que se encontraba a menos de 100 metros de la meta, Roglič se dirigió directamente a una tienda de campaña donde había un baño de hielo, dejando que sus directores deportivos hicieran el informe inicial a los medios reunidos.
Tanto Sven Vanthourenhout como Patxi Vila, directores deportivos de la escuadra Red Bull, tenían preparada la línea del partido de luchar hasta el final, como era de esperar, pero no pudieron ocultar que ambos querían más, y sólo pudieron aplaudir a Mas.
“Si ahora subo al autobús y le digo a Primož, se acabó; felicidades por tu segundo puesto, entonces creo que me mata o me echa del autobús”, dijo Vanthourenhout a los periodistas cuando se le preguntó si todo había terminado o si podríamos esperar tácticas más aventureras en los próximos días.
“Pero no, creo que en general siempre dijimos que la última semana y los últimos tres días fueron importantes. Eso empezó con la crono, y ahora nos toca a nosotros ver primero cuál sería el resultado de hoy, y con ese resultado, ahora vamos a tener una charla con los DS, con Primož, y seguro que intentaremos algo, sí”.
Hablando a sólo unos metros a la izquierda del belga, Vila dio más información sobre lo difícil que iba a ser revertir una ventaja tan grande para Mas, pero coincidió en gran medida con los sentimientos expresados por Vanthourenhout.
“1:37 a falta de dos etapas, no es imposible, pero es difícil”, dijo. “Pero hemos visto que en las Grandes Vueltas del último fin de semana pueden suceder muchas cosas. Hay espacio para, digamos, crear algo o simplemente ascender, también para que otros asciendan, así que es un buen fin de semana el que afrontamos”.
“Por supuesto, siempre tratamos de ganar. Lo intentaremos, pero por supuesto también necesitamos usar el sentido común y pensar profundamente en todo el asunto. Todavía hay espacio, pero lo intentaremos”.
Después de calmarse, Roglič apareció frente a las cámaras y los micrófonos y concedió una entrevista tan típica de Primož Roglič como puedas imaginar, aparentemente sin preocuparse aquí o allá sobre si el rojo todavía era una opción.
¿Está dispuesto a arriesgarlo todo? “Quiero decir, no realmente; de lo contrario, también iría un poco más rápido en estas últimas rotondas o en estas curvas”, respondió con una sonrisa, “pero sí, en los lugares o donde podemos, lo intentamos lo mejor posible”.
“Por el momento, Enric ha hecho una contrarreloj realmente increíble y lo único que puedo hacer es felicitarlo.
“(El equipo) me mostró (la general), pero ya sabes, no me ayuda ni más ni menos, ¿no? Pongo todo en el camino; a veces estás un poco más delante, a veces un poco más atrás. Al final, puedo estar feliz de ganar un poco y no perder como la mayoría de la Vuelta”.
Cuando un periodista empezó a describir a Mas como bastante sólido, Roglič interrumpió para corregir el estado de forma actual de su rival de largo plazo: “No muy sólido, súper sólido, se podría decir. No podemos igualarlo; está haciendo una Vuelta realmente fuerte. Al final, eso no cambia mucho para mí. Intento hacerlo lo mejor que puedo, hacer las cosas en las que creo, y eso es todo”.
“No me importa mucho, primero, segundo, tercero. Estoy aquí para hacerlo lo mejor que pueda y ya veremos al final”.
'Hizo todo perfecto'
Una vez que ambos estuvieron en la pista, Roglič empezó a marcar la ventaja de Mas ya en el primer control de tiempo, aventajando a su rival en 21 segundos. Esto creció hasta una ventaja de 37 segundos en el segundo punto intermedio, pero en los últimos 10 km hasta casa a través de rotondas y vientos cambiantes en Jerez, Mas recuperó cuatro segundos, culminando una excelente defensa del hombre de Movistar, que se mantiene en la pole position para darle a España su primer ganador masculino de la Vuelta desde Alberto Contador en 2014.
Entonces, para los directores de Red Bull, fue más un caso de Mas impresionante que Roglič cometiendo un error específico, ya que terminó cuarto, 13 segundos más lento que el eventual ganador de etapa Stefan Küng (Tudor). Según Vanthourenhout, el jueves no se equivocó.
“Bajo presión, nunca se sabe lo que sucederá, pero Mas lo hizo muy bien bajo presión. Así que eso es felicidades para él; hizo una actuación realmente fuerte”, dijo el DS belga.
“Creo que si miras atrás la actuación de Primož, estamos muy contentos con ella. Hizo todo perfecto. Creo que veremos sus números y tendremos que analizarlos, pero seguro que todo irá bien.
“Creo que la conclusión es que Mas está en muy buena forma, como ya hemos visto antes, y también se ve ahora en la crono”, añadió Vanthourenhout.
“¿Entonces esperábamos más? Creo que sí, sobre el papel sí, en condiciones normales sí, pero también sabíamos que está en gran forma y que todo era posible para él. Así que sí, es lo que es”.
Incluso el propio Roglič no pudo añadir mucho más, pero confirmó que su buena salida no se mantuvo hasta la meta, 32 km después. Pero si consideramos que poco antes de la carrera fue atropellado por un piloto y se vio obligado a perderse la mayor parte de su preparación planificada, incluso en la bicicleta TT, es bastante sorprendente que todavía esté en la carrera por el rojo.
“Desde el principio, bien, y luego cada vez más hasta el final, cada vez más cansado, eh”, dijo. “Pero sí, si miras cómo llegué a esta Vuelta con cero horas o minutos en la bicicleta TT, hoy hice una buena contrarreloj, así que definitivamente estoy muy feliz por ello”.
La próxima oportunidad de intentar reducir el déficit de 1:37 llegará inmediatamente mañana con un final en alto en Peñas Blancas, antes de que el sábado llegue una de las etapas del Gran Tour más duras del año para cambiar realmente las cosas, terminando en Collado del Alguacil.
El resultado más probable parece ser que Mas solo gane más tiempo si se tienen en cuenta los finales de Alto de Aitana, Calar Alto y Sierra de la Pandera, pero Roglič, en lo que podría ser su última Vuelta, debería caer mientras intenta ascender al segundo lugar para lograr un quinto título récord de camiseta roja.
“Creo que estamos viendo al mejor Enric de todos los tiempos, probablemente, ¿no?. Simplemente lo demostró en las etapas de montaña, y hoy lo demostró con una actuación sobresaliente en la crono”, dijo Vila. “Así es como son las cosas; todavía quedan dos etapas difíciles. No ha terminado, pero 1:37 es un tiempo para remontar; no será fácil, pero lo intentaremos”.
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