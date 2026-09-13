'Si subo al autobús y le digo a Primož, se acabó; felicidades por tu segundo lugar, entonces creo que me mata o me echa”, dice DS Sven Vanthourenhout.

Sólo 33 segundos es lo que Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) logró ganarle al líder Enric Mas (Movistar) en la crucial contrarreloj de la etapa 18 de la Vuelta a España.

Pero aunque su equipo se ha negado a decir que la lucha por el maillot rojo ha terminado a pesar del déficit de 1:37 que todavía tiene que recuperar en las últimas tres etapas, el propio esloveno es quizás un poco más realista acerca de sus posibilidades.

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