El joven húngaro se sube a la rueda del campeón olímpico antes de lanzarse al sprint final hacia la victoria en Amnéville

Tras perder una medalla hace apenas 11 días, Blanka Vas (SD Worx-Protime) evitó cualquier posibilidad de repetir la carrera en ruta de los Juegos Olímpicos, marcando rápidamente un ataque tardío de la recién coronada Kristen Faulkner antes de esprintar hacia la victoria en Amnéville desde el grupo reducido.

Vas fue la primera y la última en responder al movimiento ganador de Faulkner en los Juegos Olímpicos de París, pero no tuvo la fuerza para cerrar la brecha. Una vez que hizo un gesto con el codo para que Marianne Vos y Lotte Kopecky tomaran el relevo, la carrera se acabó y terminó en cuarta posición. En la quinta etapa del Tour de France Femmes, no le faltó fuerza.

La joven húngara vio cómo la camiseta de la campeona nacional estadounidense se preparaba para despegar, lo que la impulsó a ponerse a la rueda y a superar a Kasia Niewiadoma en la línea de meta para lograr la mayor victoria de su carrera. Esta victoria se suma a los triunfos del Giro de Italia Donne y el Tour de Suiza.

“Los dos primeros días después de los Juegos Olímpicos no pude dormir mucho porque en un momento estuve esperando la victoria con Marianne (Vos) y luego volví a casa sin medalla”, recordó Vas en su rueda de prensa posterior a la carrera.

“Fue duro, pero traté de recordar las cosas buenas porque estaba compitiendo por la victoria y con el corredor más fuerte. Por otro lado, me dio mucha confianza y creo que me ayudó para esta victoria en el Tour de Francia porque también en la final, sabía que no podíamos dejar ir a Faulkner.

“También en el sprint estaba muy, muy cansado, pero me recordé a mí mismo que puedo hacerlo y que los Juegos Olímpicos estaban en mi cabeza, lo que me dio mucha energía y confianza”.

Si bien fue agridulce cuando la líder del equipo de Vas, Demi Vollering, se estrelló y perdió el control del maillot amarillo, admitió: “Estoy súper feliz con mi victoria, esta es mi victoria más importante”, y el resto de su Tour probablemente se centrará en ayudar a recuperar el maillot amarillo.

Para Faulkner, aunque su ataque no tuvo éxito, aún así tuvo otro gran día en el Tour de France Femmes, logrando su segundo resultado de etapa entre las cinco primeras en la carrera de 2024 y subiendo al segundo lugar en la clasificación general. Pero esto no ha cambiado su falta de ambición en la clasificación general, ya que una victoria de etapa sigue siendo todo por lo que compite.

“No, mañana vamos a intentar ganar una etapa. Todos los días me preguntan si voy a ir a la general y la respuesta es no, vamos a ir a ganar etapas”, dijo Faulkner a los periodistas en la meta.

“Creo que para mí es más importante ganar una etapa que terminar entre los diez primeros en la clasificación general. No sabemos cómo tratarán las montañas mis piernas, tal vez estén bien, tal vez no. Vamos a ir día a día”.

Aunque Vas se apresuró a frenar el movimiento de Faulkner a 700 metros del final, la campeona olímpica cree que fue su propia falta de compromiso total lo que quizás le costó su primera victoria en el Tour.

“Traté de perforarla para crear un espacio, pero me di cuenta de que estaban detrás de mí y si las arrastraba hasta la línea, todas me iban a ganar”, dijo Faulkner sobre su último movimiento. “Creo que perdí mi tiro cuando ataqué y dudé un poco”.