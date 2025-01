Mie Bjørndal Ottestad termina en tercer lugar, encontrando suerte después de una fractura de cuello y una conmoción cerebral grave

Las mujeres que compitieron en el Santos Tour Down Under tuvieron mucho que superar en tres días de carrera: las altas temperaturas y el terreno montañoso pusieron a prueba al pelotón.

Si bien cada ciclista seguramente tuvo sus propias luchas internas y pruebas que superar, para Mie Bjørndal Ottestad (Uno-X Mobility), terminar tercera en la general fue como una victoria después de dos lesiones graves que podrían haber terminado con su carrera o haberle cambiado la vida.

“Tuve una caída realmente grande en 2022 y luché muy duro para recuperarme”, dijo Ottestad. ciclismonoticias. “Y luego me estrellé de nuevo y tuve una conmoción cerebral grave con la que luché mucho. Luego, el año pasado, comencé a recuperarme lentamente, pero tuve algunos altibajos y todavía algo de mala suerte, pero ahora, finalmente, el entrenamiento ha continuado”. muy bien y me he sentido muy, muy bien sobre la moto. Ahora finalmente vemos que todo el trabajo duro está dando sus frutos, así que es realmente agradable”.

Su primera caída se produjo en el Tour de Escandinavia de 2022, explicó.

“Fue una caída muy dura y me rompí el cuello y la espalda, por lo que me llevó mucho tiempo recuperarme y tampoco pude andar en bicicleta afuera durante medio año”, dijo Ottestad. Pasó tres meses con un collarín. Entonces fue difícil.

“Luego, un año después, me caí de nuevo en el Tour de Francia. No fue realmente un gran accidente, pero me dejó fuera de las carreras durante medio año otra vez (por una conmoción cerebral)”, dijo. “Finalmente estoy empezando a tener algo de suerte otra vez, así que es una sensación agradable”.

Ottestad mostró su forma en la etapa 2 en Willunga Hill, donde terminó tercera y reclamó la misma posición en la clasificación general, luego tuvo que quemar muchos partidos para resistir numerosos ataques, en particular del UAE Team ADQ, que parecía tener a Dominika. Włodarczyk sube al podio por delante de Ottestad.

“Tal vez estaba demasiado ansioso, pero así es mi estilo de carrera. Realmente me encanta estar en ello y hacer que sea una carrera difícil. Quizás usé demasiada energía porque no me quedaba nada”. para el sprint, pero al menos salvé la general, y ese era el principal objetivo de hoy”.

Otra ciclista con obstáculos que superar fue Maike van der Duin del Canyon-SRAM Zondacrypto, quien atacó en los últimos kilómetros de la etapa, ayudando con éxito a preparar a su compañera de equipo Chloé Dygert para la victoria de la etapa.

“Estaba apostando por Chloé”, explicó Van der Duin a ciclismonoticias. “Nuestro plan era ponérselo difícil en la final y simplemente atacar porque eso sería un gran beneficio para ella. No creía que (el ataque) fuera para ganar, pero sí creía que sería la victoria”. preparación perfecta para Chloé para el escenario”.

Van der Duin mostró una sólida forma después de un 2024 difícil durante el cual sufrió una fractura de tobillo y la muerte de su padre, pero también celebró haber ganado una medalla de bronce en Madison en los Juegos Olímpicos.

“El año pasado no fue mi mejor año y en mi vida personal pasaron muchas cosas. El equipo me dio tiempo para tomarme un gran descanso y volver como el verdadero Mieke. Creo que no estoy en mi mejor forma, afortunadamente. “Porque es enero, pero esto da mucha confianza al equipo y me da mucha confianza en que estoy en camino de volver a ser como yo mismo otra vez. Y eso es una gran sensación”.

Entre los reveses de Ottestad, los problemas de Van der Duin y el regreso de Dygert a su forma después de numerosas lesiones y enfermedades, la resiliencia de las mujeres del Tour Down Under es una verdadera inspiración.