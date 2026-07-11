El Campeón del Mundo destruye a sus rivales con un movimiento dominante en el Col du Tourmalet y logra una ventaja de 2:42 sobre Vingegaard en el primer momento de preguntar.

Después de solo un día en las altas montañas del Tour de Francia, Tadej Pogačar ya casi se había perdido de vista en la general, destruyendo por completo el campo en el camino a Gavarnie-Gèdre junto a sus compañeros del UAE Team Emirates-XRG, mientras ejecutaban un plan que entusiasmaba tanto al Campeón del Mundo que se despertó temprano.

El sueño y la recuperación son vitales para los corredores del Tour, especialmente para aquellos que aspiran al maillot amarillo, pero con 4100 metros de desnivel positivo y las dos primeras grandes subidas de la carrera de este año en la etapa 6, Pogačar estaba como un niño en Navidad el jueves por la mañana.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí:


El ganador de la etapa Tadej Pogacar del UAE Team Emirates - XRG reacciona después de la etapa 6