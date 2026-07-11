El Campeón del Mundo destruye a sus rivales con un movimiento dominante en el Col du Tourmalet y logra una ventaja de 2:42 sobre Vingegaard en el primer momento de preguntar.

Después de solo un día en las altas montañas del Tour de Francia, Tadej Pogačar ya casi se había perdido de vista en la general, destruyendo por completo el campo en el camino a Gavarnie-Gèdre junto a sus compañeros del UAE Team Emirates-XRG, mientras ejecutaban un plan que entusiasmaba tanto al Campeón del Mundo que se despertó temprano.

El sueño y la recuperación son vitales para los corredores del Tour, especialmente para aquellos que aspiran al maillot amarillo, pero con 4100 metros de desnivel positivo y las dos primeras grandes subidas de la carrera de este año en la etapa 6, Pogačar estaba como un niño en Navidad el jueves por la mañana.

Y la preparación estaba a la altura, con el entusiasmo creciendo entre los ciclistas de los EAU el miércoles por la noche, sabiendo que esta sería una gran oportunidad para ejercer su autoridad sobre Jonas Vingegaard y Visma-Lease a Bike, así como sobre el resto de sus rivales.

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“Ya ayer, después de la etapa, estábamos todos en el autobús camino al hotel y hablamos de ello”, explicó Pogačar en su conferencia de prensa posterior a la etapa. “Pensamos: 'Está bien, vamos con todo, ¿qué es lo peor que puede pasar?'. Puedes explotar un poco, pero sabíamos que éramos un equipo fuerte.

“Nos comprometemos con un plan y pase lo que pase, pasará, porque tenemos a Isaac (del Toro) y a mí, que somos realmente buenos en la general.

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“Entonces me fui a dormir, me desperté demasiado temprano hoy a las siete de la mañana y no pude dormir mucho porque estaba muy emocionado por el día de hoy. Me relajé un poco en la habitación, fui a desayunar, vi a los muchachos, estaban todos entusiasmados, cargué carbohidratos y tomé buenos cafés.

“No sé cómo explicarlo, pero la energía en el aire era perfecta. La carrera fue perfecta para nosotros, de hecho; la escapada no pudo durar casi dos horas, así que eso nos acercó a las subidas, y luego realmente pudimos hacer lo que planeamos. Cada compañero de equipo fue simplemente increíble; son muy buenos chicos y están súper felices de darse cuenta de todo el revuelo que tuvimos los últimos dos días”.

Como Pogačar fue lanzado por Isaac del Toro en las pistas del Tourmalet y dejó a todos, recorriendo los últimos 43 km en solitario, no superó por completo a Vingegaard en el primer momento de preguntar, que estuvo sentado a una distancia de alrededor de 10 segundos durante gran parte de los últimos 4 km. Pero a medida que los kilómetros pasaban y la expresión facial de Vingegaard se llenaba de un dolor cada vez más visible, la brecha comenzó a reducirse y Pogačar pudo comenzar el largo descenso con una cómoda ventaja de 30 segundos.





Después de la carrera, habló de cómo su mente volvió a la etapa 6 de la carrera de 2023, que siguió una ruta similar, aunque con una subida final diferente a Cauterets-Cambasque, donde el esloveno sintió el dolor de la fractura de muñeca que había sufrido en abril cuando Vingegaard llamó al ciclista satélite Wout van Aert para acelerar el ritmo en el descenso del Tourmalet.

Pogačar esperaba evitar cualquier tipo de repetición, aunque ese día también ganó, esforzándose al límite para intentar hacer estallar a Vingegaard antes de la bajada.

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“Fue una etapa similar en 2023; hicimos el mismo descenso, éramos Wout van Aert, Jonas y yo, y recuerdo cómo Jonas incluso presionó a Wout para que fuera aún más rápido en el descenso”, dijo Pogačar.

“Recuerdo que todavía estaba un poco con una mano rota y no estaba tan cómodo, así que casi me caía, y fue realmente una locura. Tuve estos flashbacks en los que pensaba que si Jonas llega fresco a la cima y solo está en 20 segundos, seguramente me atrapará en el descenso debido a lo bien que estuvo descendiendo allí.

“Pero tal vez hoy estuvo un poco por encima del límite en el Tourmalet, y cuando estás fuera de tu zona, también es difícil ir cuesta abajo. Cometes pequeños errores o aceleras un poco menos al salir de las curvas, y para mí, tuve muy buena aceleración al salir de la horquilla. También hacía buen viento, y solo trataba de ir lo más rápido posible y de la forma más segura cuesta abajo. Al principio estaba un poco asustado, pero todo estuvo bien”.

Vingegaard optó por correr a su propio ritmo cuando Del Toro y Pogačar hicieron su movimiento de tándem, que funcionó como se mencionó, cuando su déficit se estancó en 10 segundos, pero esto solo pudo durar un tiempo, y era tan amplio como 2:38 cuando llegó a la meta.

“Intentó mantener su ritmo y estuvo muy cerca durante un rato”, dijo Pogačar. “Escuché en la radio que era una diferencia muy pequeña, y para mí, si la subida fuera 1 km más larga, también explotaría, pero creo que para Jonas fue demasiado larga para este ritmo. Fue un poco diferente de lo que haces demasiado en rojo”.

Tal era su dominio total que Pogačar fue comparado con el gran baloncesto Michael Jordan, pero dijo que sus estrellas deportivas preferidas desde que era niño, como el velocista campeón olímpico Usain Bolt y la estrella del tenis Novak Djokovic.

Con todo dicho y hecho, Pogačar llegó a la meta y parecía agotado, habiendo dado todo para maximizar su brecha con la siguiente etapa de montaña que no llegará hasta el Día de la Bastilla a Le Lioran el próximo martes.

Fue una victoria que lo ubicó entre los cinco primeros de su carrera en el Tour de Francia, después de haber logrado su número 23 y nuevamente reducir la brecha con el récord de Mark Cavendish.