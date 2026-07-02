El ex ganador del Tour y ahora Director de Carreras les dice a sus corredores que se expresen y disfruten del Tour.

Geraint Thomas parecía tener algunas canas adicionales mientras hablaba sobre la selección del equipo del Tour de Francia de Netcompany Ineos y sus esperanzas y ambiciones. La pérdida del líder de la general, Oscar Onley, ha provocado un largo debate sobre la estrategia de carrera y algunas decisiones de selección difíciles.

El súper equipo británico contrató a Onley procedente de Picnic PostNL durante el invierno después de terminar cuarto en la general del Tour 2025. Parecía estar mejorando gradualmente su forma durante la primavera, pero se estrelló con fuerza y ​​sufrió una “lesión importante en el hombro” en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

La pérdida de Onley obligó a Netcompany a centrarse en las victorias de etapa, con un buen resultado en la general con Egan Bernal, Thymen Arensman y Kévin Vauquelin como posible consecuencia.

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También en la lista de ocho corredores están Tobias Foss, Filippo Ganna, Dorian Godon, Michal Kwiatkowski y Josh Tarling.

Al parecer, Tarling se ha recuperado de una fractura de clavícula en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y desempeñará un papel en la selección de objetivos para la contrarreloj por equipos inaugural del sábado, pero el cambio de objetivos en la plantilla significó que Carlos Rodríguez se quedara en casa.

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Con Oscar Onley fuera, ¿qué puede esperar lograr Netcompany Ineos en este Tour de Francia y en los futuros?

“Desde el comienzo del año fue nuestro hombre de la general”, dijo Thomas sobre Onley.

“Tan pronto como ocurrió (el accidente), fue decepcionante, pero hay que sacudirse el polvo y mirar hacia adelante. No puedes regodearte en lo que pudo haber sido o en lo que debería haber sido. Tenemos que mirar hacia adelante y trazar nuestros nuevos objetivos, un nuevo plan.

“Perder a Oscar cambia nuestros planes. La general no es un enfoque único, como lo ha sido para este equipo durante varios años. Pero hay numerosas maneras de competir en una general. Puedes sentarte allí y seguir y perder un poco de tiempo todos los días o simplemente puedes dejar de lado un poco de precaución e ir tras él e ir por etapas. Hemos visto numerosas veces que los muchachos también han avanzado en la general a través de escapadas.

“Es una combinación de ser realista pero también muy ambicioso y querer ir tras ello todos los días, y realmente involucrarse en la carrera. Queremos darles a los muchachos la libertad de expresarse, de correr en bicicleta y disfrutarlo, y realmente hacer que las cosas sucedan, en lugar de quedarse sentados y dejar que les sucedan cosas a ellos”.

Thomas no medirá el éxito de Netcompany en resultados de etapa, reconociendo que el Tour 2026 es ahora una especie de “año cero” mientras él y el director del equipo Dave Brailsford intentan crear un nuevo ciclo de éxito en el Tour de Francia en los años venideros.

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“Sin sonar un poco indeciso, creo que se trata de cómo los muchachos corren y cómo se solidifican, construyen, trabajan juntos y miran hacia el futuro”, dijo Thomas.

“Aquí hay un equipo central que continuará. Tenemos la ambición de ganar esta carrera en el futuro cercano y muchos de estos muchachos serán clave para eso”.

“Estar aquí y decir que tres victorias de etapa serían un éxito, sería un error. Obviamente, nos encantaría ganar todo lo que podamos. Se trata simplemente de cómo corremos, cómo nos representamos a nosotros mismos”.

“Cuando no tienes un favorito absoluto para la general, definitivamente significa que compites de manera diferente y eso también es emocionante. Creo que tener esa libertad da mucha motivación a todos los muchachos. Todos estamos emocionados por empezar”.