El ex ganador del Tour y ahora Director de Carreras les dice a sus corredores que se expresen y disfruten del Tour.

Geraint Thomas parecía tener algunas canas adicionales mientras hablaba sobre la selección del equipo del Tour de Francia de Netcompany Ineos y sus esperanzas y ambiciones. La pérdida del líder de la general, Oscar Onley, ha provocado un largo debate sobre la estrategia de carrera y algunas decisiones de selección difíciles.

El súper equipo británico contrató a Onley procedente de Picnic PostNL durante el invierno después de terminar cuarto en la general del Tour 2025. Parecía estar mejorando gradualmente su forma durante la primavera, pero se estrelló con fuerza y ​​sufrió una “lesión importante en el hombro” en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

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