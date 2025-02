Esloveniano cerca del Forma del Tour de Francia para la primera carrera de 2025 mientras busca la tercera victoria general

Han pasado 127 días desde que Tadej Pogačar (el equipo de EAU Emirates-XRG) se fijó por última vez en un número de carrera, pero el campeón mundial volverá a la acción el lunes mientras abre su cuenta de 2025 en la gira de los EAU.

A pesar de burlarse del mundo del ciclismo sobre Paris-Roubaix con un video de él que montaba en el bosque de Arenberg y rumores de que un regreso a la Vuelta A España podría ser inminente, Pogačar mantuvo todas sus cartas cerca de su pecho en la prensa de la gira previa a la UAE Conferencia, optando por concentrarse solo en la carrera de siete días que comienza el lunes con una etapa de apertura para los velocistas.

“Fue muy divertido hacer el reconocimiento, y disfruté mucho, pero sí, centrémonos en la gira de los EAU ahora, no Roubaix”, dijo Pogačar en una conferencia de prensa previa a la carrera en Colnago Concept Store en Abu Dhabi a la que asistieron My Bike.

“También sobre la Vuelta no puedo confirmar nada”.

A pesar de su estado como el gran favorito para la victoria general en la gira de los EAU, Pogačar fue típicamente modesto mientras enviaba preguntas durante el breve evento de prensa antes de salir a una multitud reunida para un “encuentro y saludado”.

“Creo que comienzo cada temporada con algunas dudas: si la preparación fue buena, si la forma será suficiente para competir al más alto nivel nuevamente”, admitió.

“Pero sí, atravesemos nuestros dedos que este año será como cualquier año anterior”.

El gerente deportivo del equipo de Emirates de los EAU, Joxean Fernández Matxin, fue menos evasivo sobre la forma 2025 de Pogačar a principios de temporada.

Es muy consciente de que el jinete número uno en el mundo está listo para competir. Pogačar no ha montado la gira de los EAU desde 2022, pero es la carrera local del equipo, con altas expectativas de patrocinadores y fanáticos locales.

“Está en buenas condiciones, como siempre”, dijo Matxin a My Bike. “No sé, tal vez si es similar al Tour de Francia, pero es una muy buena condición”.

Con la gira de los EAU para decidirse durante la contrarreloj de Etapa 2 y la montaña termina con Jebel Jais y Jebel Hafeet en las etapas 3 y 7 respectivamente, Matxin reconoció los nervios que rodean las carreras en los EAU. Los niveles y los choques siempre son posibles en el desierto de los EAU y especialmente en las cuatro etapas rápidas de sprint.

“Esta es una carrera nerviosa y es importante mantenerse seguro cuando puede haber escalones, vientos cruzados y situaciones complicadas”, dijo Matxin.

“También es importante no estrellarse, Touchwood, por lo que intentaremos hasta la posición delantera, una posición segura y después de eso la carrera se decidirá en las dos etapas de montaña y la contrarreloj”.

Pogačar vio de manera similar a los vientos cruzados y los niveles como la mayor amenaza para él agregando un tercer título en los EAU a sus palmares, admitiendo que sintió que la carrera de 12 km contra el reloj no sería un factor decisivo.

“El TT es importante, pero no creo que haya grandes diferencias de tiempo, tal vez dos segundos”, predijo Pogačar.

“Creo que cada año, todos los corredores de GC se están centrando mucho en TT, y aquí no es muy largo, es bastante plano y no técnico, así que no creo que haya grandes huecos allí. Los espacios más grandes pueden abrir en los niveles y en las subidas “.

Para tratar de estar mejor preparado para la posibilidad de que la carrera se abre en el viento, Pogačar dependerá del “poder belga” en forma de nuevos fichajes Florian Vermeersch y fugazes Hisregodts.

Junto a él hay un escuadrón fuerte que se dirigirá a las siete etapas son el velocista Juan Sebastián Molano, Mikkel Bjerg, Jay Vine y Domen Novak.

Matxin describió la lista como “buenos ciclistas para que Tadej se defienda en los momentos complicados”.