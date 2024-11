El ciclista francés vendió un apartamento para financiar la batalla por la prohibición del pasaporte biológico, que se basa en dos pruebas realizadas en 2018 y 2022.

Franck Bonnamour ha anunciado que pondrá fin a su carrera ciclista, citando la tensión financiera que supone intentar luchar contra su suspensión de las carreras por anomalías en el pasaporte biológico.

La UCI suspendió provisionalmente al francés en febrero por “anomalías inexplicables en su pasaporte biológico”, que supuestamente surgieron tras un test en la etapa 20 del Tour de Francia 2022.

El equipo de Bonnamour, Decathlon AG2R La Mondiale, lo despidió a finales de marzo, tras afirmar que el caso se remonta a “controles realizados antes de su llegada al equipo el 1 de enero de 2023”. Mientras tanto, ha seguido defendiendo su caso, insistiendo en que es inocente de los cargos.

Sin embargo, anunció el jueves a Oeste-Francia que está renunciando a la lucha y optando por retirarse de las carreras.

“Es demasiado costoso en términos financieros, así que lo detendré”, dijo Bonnamour. “Tuvimos que iniciar un procedimiento ante el tribunal de la UCI antes de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

“Si hubiéramos tenido éxito, la UCI habría apelado, lo que habría retrasado el plazo un año y medio, aumentando los costes. No puedo permitirme el lujo de perderlo todo y eso me está frenando económicamente”.

El perfil anormal de Bonnamour se remonta a su temporada neoprofesional con Fortuneo-Vital Concept en 2016, cuando las pruebas arrojaron niveles altos de hemoglobina. En el momento de su suspensión provisional, Samuel Meraffi, médico del equipo B&B Hotels con el que corrió en 2021 y 2022, afirmó: “Nunca he notado nada anormal en su seguimiento”.

Según Pascal Chanteur, presidente de la Unión de Jinetes Franceses, el caso de Bonnamour se basa en una prueba realizada durante la penúltima etapa del Tour de Francia 2022, cuando se afirma que Bonnamour sufría síntomas de COVID-19 y deshidratación, y una salida. -Prueba de competición de octubre de 2018.

“¿Qué interés habría tenido en hacer eso?” Chanteur preguntó Oeste-Francia en junio. “Es una injusticia total y flagrante. No entiendo por qué no se da ningún valor a las pruebas realizadas en 2016, que mostraron un perfil atípico. No entiendo por qué pasó un año entre esta prueba al final del Tour de Francia 2022 y notificación de la UCI.”

Bonnamour vendió su apartamento para financiar su batalla contra la UCI y gastó miles de euros en contratar expertos y abogados, incluidos 4.000 euros para un biólogo que realizó un análisis “que explicaba claramente que había una posibilidad de defensa”, afirmó.

“Él podría explicar mis variaciones atípicas y mi perfil. Antes de firmar su informe, se puso en contacto conmigo y con mi abogado, diciéndome que no iría más lejos porque parte de su investigación fue financiada por la AMA. Se rindió con nosotros.

“Ha sido difícil durante los últimos seis meses y no quería que esto siguiera así durante dos o tres años. Mi prioridad es mantener unida a mi familia”.

Bonnamour permanece en la lista de suspensiones provisionales de la UCI, por “uso de métodos prohibidos y/o sustancias prohibidas” y se enfrenta a una suspensión de este deporte durante cuatro años.

Su abogado está negociando la duración de su sanción final y su eventual multa, pero Bonnamour acepta que no volverá a competir.

“Mi carrera ha terminado. He pasado por todo”, dijo. “Han pasado momentos difíciles a nivel moral, pero tengo el apoyo de mi familia y también estoy recibiendo asesoramiento.

“Tengo miedo del futuro, pero sé lo que he hecho y lo que no he hecho”.

Con su retirada, Bonnamour pone fin a una carrera de ocho años en el ciclismo. El campeón de Europa junior de 2013 se convirtió en profesional en 2016 y pasó cinco años en Arkéa-Samsic antes de competir durante dos temporadas en los ahora desaparecidos B&B Hotels y su última temporada completa de 2023 en Decathlon AG2R.

Su mejor temporada llegó en 2021, cuando terminó en el puesto 109, el máximo de su carrera, en la clasificación de la UCI con 566 puntos.

Ese año, ganó el premio a la combatividad del Tour de Francia después de lograr cuatro finales de etapa entre los 10 primeros. También subió al podio en Paris-Tours y el Tour de Limousin y finalizó entre los 10 primeros en el Trofeo Serra de Tramuntana, Paris-Camembert, Bretagne Classic-Ouest France y el Tour de Jura.