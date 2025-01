El velocista italiano inicia su segundo año en Lidl-Trek con la vista puesta en la primera victoria de etapa en Lille y una exitosa campaña en las Clásicas

Jonathan Milan hará uno de los debuts más esperados de la temporada 2025 en el Tour de Francia, y como uno de los principales favoritos para llevarse el primer maillot amarillo en la primera etapa plana en Lille.

Después de conseguir su primera victoria de etapa en un Gran Tour en el Giro de Italia en 2023, Milán alcanzó nuevas alturas cuando regresó a su carrera de casa en mayo del año pasado, logrando tres victorias de etapa más y defendiendo su ciclamino puntos camiseta simultáneamente.

Con esto en mente y las siete etapas llanas que ofrece el Tour, era hora de que Lidl-Trek le diera a su gran velocista su oportunidad en el Tour de Francia.

La etapa inaugural del Tour 2025 en Lille ve una oportunidad para que los hombres rápidos compitan por el maillot amarillo por primera vez desde que Alexander Kristoff triunfó en una lluviosa Niza en 2020. Milán será uno de los varios velocistas de primer nivel que competirán por ese elusivo triunfo inicial.

“Ya desde el principio tendremos una buena oportunidad. Tendremos que estar más que preparados, como si fuera un Campeonato del Mundo”, dijo Milan desde el campo de entrenamiento de Lidl-Trek en enero.

“Para nosotros, ese será el objetivo desde el primer día, empezando por la primera etapa, y es algo que realmente queremos lograr”.

Lille, en el norte de Francia, apareció por última vez como ciudad de meta en el Tour seis años antes de 2020, cuando un tal Marcel Kittel, con quien a menudo se compara a Milán por su estatura y estilo de sprint, se abrió camino hasta la meta por delante de Kristoff en la etapa 4.

Milán no cree que esté todavía al nivel de la potencia alemana que saltó al estrellato del ciclismo en poco tiempo, consiguiendo 14 victorias de etapa en el Tour en sólo cinco años, pero espera lograr un éxito similar en Lille con el primer maillot amarillo, un logro que Kittel logró dos veces.

“Oh, creo que me ganaría, vamos”, dijo Milan cuando se le preguntó sobre Kittel. “Quiero decir, creo que es el tipo de personaje que físicamente somos bastante cercanos el uno al otro. Y me gusta esta comparación, pero no creo que lo hubiera vencido”.

Aún así, lo nombra como un velocista que está tratando de emular en su joven carrera, junto a Peter Sagan, con un Tour inaugural que le brinda la oportunidad de demostrar su destreza en el sprint en el escenario más grande.

Sin embargo, incluso con siete meses de antelación, el Milán intenta mantenerse firme y no dejarse llevar por la ocasión.

“Es una carrera importante, por supuesto, y un nuevo desafío. Realmente no puedo esperar a que llegue el momento”, dijo Milan.

“Obviamente tengo grandes ambiciones, pero no quiero presionarme demasiado. Así que lo estoy tomando día a día y tratando de concentrarme en llegar allí en la mejor forma posible”.

La preparación de Milán para el Tour le permitirá disputar la Volta a la Comunitat Valenciana, el UAE Tour, la Tirreno-Adriático, la Milán-San Remo, la Brujas-De Panne, la Gent-Wevelgem y la París-Roubaix, donde formará parte de una alineación apilada de Lidl-Trek junto a Pedersen. Después de eso, se dirigirá a la altitud y un bloque más de carrera antes de la Gran Départ.

A lo largo de la temporada se le unirá Simone Consonni, Edward Theuns y Jasper Stuyven, que deberían estar con él en el Tour para perseguir etapas y el verde como objetivo principal de Lidl-Trek.

Sin embargo, no habrá ninguna asociación entre él y Mads Pedersen, ya que el danés se dirige al Giro y la Vuelta y Milán solo en el Tour, lo que confirma que la decisión fue “siempre Mads o yo” en Francia, no ambos.

Refinando su poder puro

Quizás el atributo más impresionante y obvio de Milan como velocista es la increíble potencia máxima que puede producir con su gran estructura de 6 pies 4 (193 cm), lo que eventualmente revela qué tan cerca llega a esa marca histórica de 2000 vatios cuando está en plena carrera. .

“Si te contamos todo, ya no es divertido cuando vas a correr”, dijo Milan, provocando risas en los medios reunidos antes de revelar finalmente la colosal cifra.

“El pico siempre es alrededor de 1960, 1965 (vatios), algo así”.

Pero centrarse en esto, y de hecho en la cima de sus rivales, no es algo que le preocupe al Milán, consciente de que el posicionamiento y una fuerte ventaja resultarán mucho más importantes cuando tenga que correr hacia la meta en el Tour.

“No me importa”, respondió tajante Milán cuando le preguntaron si sabía qué niveles estaban alcanzando sus rivales. “Cuando estás allí, puedes conocer los picos, pero luego no empiezas a decir: 'Este tipo tiene 101 más que yo', tratas de permanecer tal vez en el volante y pasar por encima de él”.

Lo que es importante para Milán ahora, que se acerca a su quinto año en el nivel WorldTour, es mejorar su eficiencia sobre la bicicleta después de haber sido descuidado en ocasiones con su producción de energía. Cada vez que se lanza, todavía luce crudo por su esfuerzo, moviendo la cabeza y balanceando los hombros. Por supuesto, el poder que ejerce genera esto, pero si Milán puede refinarlo, se volverá aún más prolífico de lo que ya es.

Milan es agresivo cuando corre, a menudo parece que está a punto de romper su bicicleta, ya que le pone tanta potencia. Espera que este estilo refinado en el Tour le garantice tener la mejor oportunidad de llevarse a casa varias etapas y amarillo el primer día, como espera Lidl-Trek.

“Estoy intentando mejorar mucho mi posición, mover la parte superior del cuerpo lo menos posible”, explicó Mian.

“He trabajado mucho el core y he tratado de trabajar en la estabilidad para poder empujar todo lo que puedas con las piernas.

“Será mejor para mi sprint y más aerodinámica bajar un poco. Quiero decir, es difícil para mí, a veces no sé dónde poner mi cuerpo”, se ríe, “pero intentaré mantenerme un poco más abajo y moverme lo menos posible, para dar el mejor empujón posible en ese momento”.

Si bien no se centra en sus números de potencia, Milán ha seguido de cerca el estilo de sprint de Kooij, Merlier y Philipsen, y los dos últimos de los tres serán sus principales competidores en las etapas de sprint del Tour.

Le da crédito al piloto de Soudal-QuickStep por su capacidad para remontar y a Philipsen por su sincronización en la final. Ambos belgas ya han ganado una etapa del Tour en su carrera, Philipsen en nueve ocasiones, por lo que tienen ventaja en experiencia sobre el italiano. ¿Pero tendrán el poder para detenerlo?

Si el debut de Milán en el Tour se parece en algo al de Kittel, entonces tendrá que irse a casa después de cinco días con un virus estomacal. Pero si puede repetir lo que hizo el alemán en sus siguientes cuatro Grand Boucles, entonces estará en camino de ganar etapas… Y muchas de ellas.