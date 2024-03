El danés habla de cómo se enfrentó al campeón del mundo en Kemmelberg

La idea era flanquear y superar en número a Mathieu van der Poel, pero en la final de Gent-Wevelgem, Mads Pedersen aún se enfrentó a algo parecido a un trabajo moderno de Hércules, es decir, un enfrentamiento cara a cara con el campeón del mundo.

El equipo Lidl-Trek de Pedersen corrió toda la tarde con agresividad y cohesión, colocando a tres hombres en el grupo de siete delanteros que se formó después de la primera ascensión al Kemmelberg, pero un plan sólo puede llevar a un equipo hasta cierto punto en una carrera como esta. Durante la última hora de carrera, Pedersen tuvo que encontrar su propio camino para superar un obstáculo aparentemente insuperable.

Si Pedersen se sintió intimidado por la tarea, no lo demostró. En el último recorrido por Kemmelberg, optó por marcar el ritmo él mismo, aumentando el ritmo para distanciar a su último compañero de fuga, Laurence Pithie (Groupama-FDJ). Sobre todo, Pedersen quería hacer lo suficiente para disuadir a Van der Poel de lanzar su propia aceleración.

“No quería intentar dejar a Mathieu”, dijo Pedersen cuando tomó asiento en la sala de prensa después. “En primer lugar, no creo que hubiera podido hacer eso y, en segundo lugar, si hubiera logrado derribarlo, estoy bastante seguro de que se habría sentado y esperado al pelotón. Entonces habrían estado allí persiguiéndolos con todo el equipo, y eso no habría tenido ningún sentido.

“La última vez que estuve en Kemmel no miré atrás. Sólo quería hacerlo lo suficientemente difícil para que no atacara. Recordé su ataque (del Tour de Flandes) el año pasado y definitivamente me puso al límite, así que quería evitarlo. No sabía si estaba completamente al límite o no. Sé que estaba al límite y solo esperaba que él también tuviera dificultades allí”.

Van der Poel revelaría más tarde que estaba luchando por mantener el volante de Pedersen en ese momento, y el holandés confesó que ya tenía un presentimiento sobre sus perspectivas en un sprint de dos arriba 35 km más tarde. Pedersen, por supuesto, no lo sabía entonces y ambos llegaron a un acuerdo al otro lado del Kemmel. Tras librarse del peligroso Pithie, se contentaron con compartir la carga de trabajo en la carretera llana hacia Wevelgem.

“Nos preguntamos si estábamos contentos con la situación y si trabajaríamos juntos o comenzaríamos a atacarnos unos a otros”, explicó Pedersen sobre el breve parlamento que fue captado por las cámaras de televisión.

“Habría sido demasiado pronto para atacarnos unos a otros. Ya habíamos acordado poner a Pithie al límite para que explotara y esperábamos poder ganar algo de tiempo antes de que los muchachos del pelotón pudieran organizarse. Queríamos viajar juntos con viento cruzado para asegurarnos de tener suficiente tiempo antes de entrar en la sección de viento de cola. Funcionó bastante bien”.

Eso fue quedarse corto, aunque Pedersen todavía tenía mucho que hacer en el último kilómetro. Con un pelotón que incluía a su compañero de equipo Alpecin-Deceuninck, Jasper Philipsen, acercándose rápidamente, Van der Poel se estacionó en la rueda trasera de Pedersen debajo del llama roja.

Aunque Pedersen no se dio cuenta de que los perseguidores estaban tan cerca, fue lo suficientemente astuto como para mantener el ritmo alto, consciente de la prodigiosa capacidad de Van der Poel para acelerar desde bajas velocidades, el mismo truco que le ayudó a superar a Tadej Pogačar en el Tour 2022. de Flandes.

“Quería hacer uno de mis sprints largos y no dejar que me sorprendiera”, explicó Pedersen. “Eso era lo último que quería hoy, que él abriera el sprint. Sé que soy bueno en carreras largas. Sólo tenía que confiar en eso hoy y esperar que fuera suficiente.

Lidl-Trek

Esta campaña de las Clásicas adoquinadas ha sido considerada por la mayoría como un duelo directo entre Van der Poel y Wout van Aert, que no compitieron en Gent-Wevelgem, pero la fuerza colectiva de Lidl-Trek ha sido uno de los aspectos más sorprendentes de la primavera. hasta la fecha. Aquí continuaron en una línea similar.

Estuvieron bien representados cuando el pelotón se dividió por primera vez con viento cruzado en De Moeren a 150 km del final, y volvieron a estar en primer plano cuando Van der Poel superó sus básculas en la primera ascensión del Kemmelberg, con Pedersen acompañado por sus compañeros de equipo Jasper Stuyven. y Jonathan Milan en el grupo de siete delanteros.

La táctica obvia en ese momento era atacar a Van der Poel por turno, siendo Milán el primero de los hombres de Lidl-Trek en pasar a la ofensiva. Sin embargo, un pinchazo muy inoportuno para Jasper Stuyven en los Plugstreets les obligó a revisar su estrategia sobre la marcha.

“Fue un poco una mierda”, sonrió Pedersen con tristeza. “El pinchazo se produjo en un momento realmente malo, porque Jonny había presionado mucho y estábamos preparados para seguir atacando”.

No importa, la eventual victoria de Pedersen, la segunda en Gent-Wevelgem después de su triunfo de 2020, fue una recompensa por su enfoque emprendedor. El ex campeón del mundo no ha ocultado su ambición de añadir un Monumento a su palmarés, y su decepción era palpable tras quedar cuarto en Milán-San Remo el fin de semana pasado.

La victoria aquí ofrece una amplia compensación y también coloca a Pedersen firmemente entre los favoritos para el Tour de Flandes. Después de todo, quedó segundo en la Ronde en su debut en 2018, y hace un año fue tercero detrás de los inexpugnables Pogačar y Van der Poel.

“Sí, pero todavía estoy bastante lejos de la victoria. Una victoria siempre da confianza, pero también sé que Flandes es una carrera diferente, es muy dura para mí. París-Roubaix me conviene más”, dijo Pedersen, quien insistió en que el enfoque colaborativo de liderazgo de su equipo se mantendría durante los próximos dos fines de semana.

“Estamos corriendo como un equipo, no tenemos un líder específico. Con un grupo fuerte como el nuestro, no tendría sentido tener una reunión el día anterior y decir: 'Vamos por este tipo'. Pueden pasar muchas cosas en una Clásica y especialmente en Flandes. Si el equipo me dice que presione a los demás, lo haré. Ellos pagan mi salario. Hago lo que me dicen que haga”.

