“Hay muchas oportunidades para nosotros en los primeros 10 días del Tour de Francia”, dice el ciclista de Alpecin Deceuninck a My Bike

Puede que a Jasper Philipsen le haya tomado un tiempo alcanzar su ritmo en el Tour de Francia de este año, pero aun así logró un trío de victorias. La próxima temporada, sin embargo, lo que está en juego al principio ha cambiado, por lo que hay muchas razones para que el ciclista del Alpecin Deceuninck, y cualquier otro velocista, intente comenzar a trabajar.

Esa motivación viene en forma de maillot amarillo, con la primera etapa plana del Tour de Francia 2025, que despertó inmediatamente el interés de los velocistas cuando se anunció la ruta a finales de octubre. Sin embargo, eso no significa que se estén olvidando ni por un segundo de lo que viene después del día de carreras en Lille Métropole.

“Creo que esta es una muy buena oportunidad como velocista, así que sí, intentamos aprovecharla también, pero creo que no queremos arriesgarlo todo en esta etapa”, dijo Philipsen. ciclismonoticias Al margen de los eventos previos a la carrera del Tour de Francia Prudential Singapore Criterium

“Las victorias de etapa seguramente serán el objetivo, y todos apuntan a esa primera, así que por supuesto yo también lo haré, pero si no va bien, tendremos otras etapas por delante”.

Philipsen necesitó diez etapas para lograr una nota ganadora en 2024, por lo que probablemente no debería sorprender que quiera tocar una melodía diferente el próximo año. Sí, hay un maillot amarillo en juego dado que la primera etapa parece preparada para una gran carga, pero también hay muchas más promesas en la primera mitad, con cuatro etapas planas antes del primer día de descanso.

“Creo que el año que viene habrá muchas oportunidades para nosotros en los primeros 10 días del Tour de Francia, así que tenemos que asegurarnos de estar allí inmediatamente en nuestras mejores condiciones desde la primera etapa”, dijo Philipsen cuando se le preguntó qué facetas de esto Es posible que la temporada necesite ajustes para el próximo año.

“Este año tuve que tomarme algo de tiempo para estar en mejores condiciones. Así que tenemos que analizarlo en detalle e intentar aprender de los años anteriores”.

Philipsen ya ha corrido cinco ediciones del Tour de Francia, demostrando ser un competidor feroz en las últimas tres con su trío de victorias de etapa en 2024, cuatro y el maillot verde en 2023 y dos victorias en 2022.

Es una carrera que ha sido un pilar de su temporada a lo largo de esos años y el único Gran Tour que ha incluido en su calendario desde 2021, cuando siguió un Tour de Francia en el que subió seis veces a los escalones más bajos del podio con Dos victorias de etapa en España.

El enfoque ganador

Su éxito en el Tour de Francia, sin embargo, no significa que esté menos motivado a mirar hacia otra parte, ya que, aunque a su rival en retirada Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan) le puede resultar difícil motivarse para cualquier otra cosa que no sea el Tour, Philipsen tiene un impulso diferente.

“Personalmente, tengo más bien una mentalidad ganadora. Cada carrera en la que compito trato de dar lo mejor de mí”, dijo Philipsen. “Intento aspirar a lo más alto posible y eso es ganar la carrera ciclista. Así que sí, por supuesto que el Tour de Francia es mucho más importante que cualquier otra carrera, pero trato de sacar lo mejor de cada día sobre la bicicleta y ver “.

Esa mentalidad quedó patente durante el viaje al critérium del Tour de Francia en Saitama. La determinación de Philipsen de lograr el mejor resultado posible quedó clara incluso en algo tan alejado de las carreras de bicicletas como un intento de los ciclistas en un evento de intercambio cultural de dominar, o al menos obtener un sonido medio decente, del instrumento nacional japonés, el koto.

Si bien Philipsen puede no haber tenido la misma destreza al manejar la cítara de medio tubo pulsado que cuando lo hace en una carrera de velocidad, el ciclista que proclamó “No tengo talento para la música” se aseguró al final de haber logrado extraer un serie de notas melodiosas para ofrecer la interpretación más agradable para el público, incluso cantando para otra toma cuando el intento inicial no dio en el blanco.

Al corredor, que claramente no es reacio a lanzarse a nuevos desafíos, le queda una Gran Vuelta en la que no ha probado esa mentalidad ganadora y es el Giro de Italia. La carrera llega más temprano en la temporada y más cerca de la campaña de Clásicas que es tan importante para el equipo y el piloto, que este año ganó la Milán-San Remo. Aunque eso no significa que necesariamente seguirá siendo un eslabón perdido del Gran Tour.

“Vemos cómo será el programa el año que viene, cuáles son los objetivos del equipo, qué quieren que corra, cuáles son mis ambiciones personales, y luego tratamos de igualarlos”, dijo Philipsen. “Si tal vez se trata de empezar un Giro o hacer la Vuelta, también es posible”.