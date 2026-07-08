El campeón nacional de EE. UU. le cuenta a My Bike cómo encontrar su mejor ritmo como atacante y tratar de lograr victorias de etapa en las carreras más importantes del ciclismo.

Al final de la temporada 2023, Quinn Simmons no estaba seguro de si algún día realmente alcanzaría el potencial que mostró después de convertirse en campeón mundial junior de ruta en Yorkshire en 2019, pero avanza rápidamente hasta el Tour de Francia de este año y tiene la confianza para decir que “sabe que puede” ganar una etapa.

¿Qué ha cambiado desde entonces? ciclismonoticias ¿Que “parece que todos estos otros supertalentos tal vez se han dado cuenta de ese supertalento, y yo todavía no”? Eso fue después de una temporada 2023 en la que, sí, se convirtió en campeón nacional senior, pero su segunda aparición en el Tour se deshizo por un accidente y una conmoción cerebral desagradable.

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La estadounidense Quinn Simmons de Lidl-Trek fotografiada en acción durante la etapa 3 de la carrera ciclista Tour de Francia 2026, una etapa de 195,9 km desde Granollers, España, hasta Les Angles, Francia, el lunes 6 de julio de 2026. La 113ª edición del Tour de Francia comienza el sábado 4 de julio en Barcelona, ​​España, y terminará en París, Francia, el 26 de julio. BELGA FOTO PISCINA LUCA BETTINI (Foto de POOL LUCA BETTINI / BELGA MAG / Belga vía AFP)


MONTROND-LES-BAINS, FRANCIA - 10 DE JUNIO: Quinn Simmons de Estados Unidos y el equipo Lidl - Trek celebra en la línea de meta como ganador de la etapa por delante de (LR) Matteo Vercher de Francia y el equipo TotalEnergies y Finn Fisher-Black de Nueva Zelanda y el equipo Red Bull - BORA - hansgrohe durante el 78.o Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, etapa 4, una etapa de 167,4 km desde Le Puy-en-Velay a Montrond-les-Bains / #UCIWT / el 10 de junio de 2026 en Montrond-les-Bains, Francia. (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)