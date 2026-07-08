El campeón nacional de EE. UU. le cuenta a My Bike cómo encontrar su mejor ritmo como atacante y tratar de lograr victorias de etapa en las carreras más importantes del ciclismo.

Al final de la temporada 2023, Quinn Simmons no estaba seguro de si algún día realmente alcanzaría el potencial que mostró después de convertirse en campeón mundial junior de ruta en Yorkshire en 2019, pero avanza rápidamente hasta el Tour de Francia de este año y tiene la confianza para decir que “sabe que puede” ganar una etapa.

¿Qué ha cambiado desde entonces? ciclismonoticias ¿Que “parece que todos estos otros supertalentos tal vez se han dado cuenta de ese supertalento, y yo todavía no”? Eso fue después de una temporada 2023 en la que, sí, se convirtió en campeón nacional senior, pero su segunda aparición en el Tour se deshizo por un accidente y una conmoción cerebral desagradable.

Sin embargo, se comprometió a encontrar la promesa que mostró cuando era adolescente, afirmando: “Ya sea que me lleve dos años más, o cuatro años más, o nunca suceda… para mí, lo que me gusta es perseguir, entrenar y trabajar duro”.

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Ahora, después de “años y años de 1.000 horas al año sobre la bicicleta”, como él mismo lo describió, Simmons es un corredor más seguro y maduro que sabe cómo ganar (como lo demuestran sus éxitos en el Tour de Suiza, los Nacionales de EE. UU. y el reciente Dauphiné) pero que también cree que ahora puede hacerlo en el escenario más grande de todos.

“Creo que hay tal vez seis o siete oportunidades de escapadas que se adaptan a mí y, sin duda, el hambre está ahí”, dijo Simmons. ciclismonoticiashablando junto a la piscina del hotel del equipo Lidl-Trek antes de la Grand Départ en Barcelona.

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“Sé que puedo hacerlo; sería estúpido sentarme aquí y fingir que ni siquiera puedo jugar un poco. Sé que puedo ganar una etapa en esta carrera, pero también sé que todo tiene que salir bien para que esto suceda.

“Estos son los 200 mejores ciclistas del mundo, y todos queremos lo mismo, así que todo tiene que salir bien. No es que si te presentas lo mejor que puedas, tienes garantizada una etapa; no funciona así, ni siquiera para los buenos ciclistas locos”.

“Cuando un chico gana ocho, no quedan muchos”

Un día después de que la escapada se quemara bajo la presión del equipo UAE Team Emirates-XRG de Tadej Pogačar, tendrán otra oportunidad en las carreteras montañosas de Carcassonne a Foix en la etapa 4 del Tour de Francia, con Simmons probablemente como uno de los esperanzados escapados.

Ha habido discusiones sobre el dominio casi total de los EAU tanto en el Tour como en todo el calendario WorldTour, pero Simmons no busca un camino fácil hacia el resultado que más desea. Después de todo, su temporada ya ha sido un éxito.

“Incluso si no vuelvo a ganar aquí, está bien. Tengo esa etapa en Dauphiné y tengo mi camiseta de Estados Unidos para un año más. Para un corredor de mi nivel, ha sido una buena temporada. Cualquier cosa que haga ahora es una ventaja”, dijo Simmons.

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“Sé que puedo (ganar una etapa), pero también hay otros 50 corredores que pueden, y sólo quedan 21, y cuando un piloto gana ocho de ellas, no quedan muchos. Si quieres ser el mejor, tienes que vencer al mejor, y ahora mismo él es el mejor, así que no puedes frustrarte demasiado por eso”.

El dominio de Pogačar seguirá siendo un tema a lo largo del Tour de este año, pero Simmons y el resto de los que persiguen la fuga tendrán que liberarse del control de los Emiratos Árabes Unidos. En realidad, nunca ganó ocho etapas de un solo Tour, pero ganó seis en 2024 y, con su victoria en la etapa 3, pasó al quinto lugar en la lista de todos los tiempos, junto con Andre Darrigade con 22 victorias de etapa en el Tour.

Entonces, ¿qué ha cambiado para Simmons?

Simmons ha atribuido un cambio de presión interna como una razón clave por la que finalmente está ganando carreras más importantes, señalando que cuando se estaba desempeñando como profesional, era demasiado duro en ciertas actuaciones.

Cuando se le preguntó si eso significaba que este sería el año en el que conseguiría esa victoria de etapa en el Tour que persiguió incansablemente hace 12 meses, Simmons sólo pudo reír: “Pensé que era 'el año' todos los años”, pero esta nueva mentalidad parece haberlo colocado en una mejor posición para hacerlo.

“Una cosa he cambiado en la preparación, y una cosa es que he dejado de… No quiero decir que he dejado de preocuparme, pero he dejado de pensar tanto 'tengo que ganar', y simplemente dejé que sucediera”, dijo.

“Me exijo demasiado. No me importa lo que los demás digan sobre mí, pero lo que me digo a mí mismo me castiga bastante y he aprendido a detenerlo un poco.

“Quiero decir, incluso para mi victoria de etapa en el Dauphiné, no fue la etapa que elegí; no pensé que íbamos a lograrlo; solo estaba allí para entrenar para llegar aquí, y de repente, como a 3 km del final, me di cuenta y pensé: 'Guau, estoy a punto de ganar una etapa del Dauphiné; esto es genial”.





Simmons también tiene más confianza en sus habilidades tácticas como corredor, ya que en el pasado fue culpable de desperdiciar energía en los momentos equivocados y de perder la ventaja clínica necesaria para brindarle el tipo de resultados que su poder podría, o tal vez debería, haber generado.

Sin embargo, es consciente de que es una especie de hombre marcado, de manera similar a Ben Healy, de quien terminó segundo detrás en la etapa 6 de la carrera del año pasado, y quienes lo rodean saben que no deben dejarlo ir solo. Sin embargo, la fuerza bruta le ha permitido conseguir esas victorias de alto nivel antes mencionadas en el pasado, por lo que podría ser su mejor camino hacia el éxito nuevamente en el Tour.

“Mis piernas han mejorado, pero creo que, con la forma en que llegué a este deporte como campeón del mundo, nunca tuve la oportunidad de ser ese corredor de pequeño nombre que tal vez tuvo la suerte de escaparse”, añadió el estadounidense.

“Cada vez que gané, tuve que forzarlo. Es similar a si estoy en una ruptura con Van der Poel, lo seguiré y me molestaré mucho por seguirlo, pero ahora he llegado al punto en el que he notado que otros ciclistas me están haciendo eso, y digo, 'Esperen, muchachos, no soy el campeón mundial, es como seguir a otra persona. Ya saben, todavía soy un ciclista pequeño'.

“Creo que tácticamente ser capaz de manejar eso me ha ayudado, y luego he mejorado. Si puedes impulsar más potencia, tal vez el ataque que no logró llegar antes llegue un poco más lejos ahora, y eventualmente llegará hasta el final”.

'Si gano una etapa del Tour de Francia puedo retirarme satisfecho'

Simmons ha descrito la máxima satisfacción que le traería una victoria de etapa en el Tour, diciendo que le permitiría retirarse con poco más a qué aspirar, pero volviendo a la presión interna que se pone a sí mismo, ha podido reconocer los éxitos que ya ha tenido a los 25 años.

“Hay otros corredores súper jóvenes que han cambiado el listón, pero si nos remontamos a hace cinco años, para alguien que tiene mi edad y ha hecho lo que yo he hecho, no es una carrera tan mala”, dijo.

“Quiero decir, está bien, no es Remco, no es lo que está haciendo Seixas, no es lo que están haciendo estos otros corredores, pero acabo de cumplir 25 años, tengo una etapa en tres de las carreras más importantes y tres títulos nacionales, no está tan mal.

“Estoy contento con el lugar donde estoy, (pero) si gano una etapa aquí, básicamente puedo retirarme satisfecho. Sé que nunca voy a competir en la general. Nunca podré hacer lo que estos locos pueden hacer, pero si puedo ganar una etapa lentamente en todas las carreras más importantes del mundo, ya sabes, para mí, eso sería increíble”.