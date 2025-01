Young Briton Eyes Possido paso al nivel de WorldTour en 2026 con Jayco-Alula

Ben Wiggins, el hijo de 19 años del ex ganador del Tour de Francia, Bradley Wiggins, ha establecido el objetivo a largo plazo de seguir los pasos de su padre y competir por Grand Tour Wins más tarde en su carrera.

En una entrevista sincera con El telégrafoWiggins habló en detalle sobre crecer en el centro de atención como hijo de un cinco veces campeón olímpico y ganador de la gira, viviendo los altibajos de la complicada carrera de su padre y dónde está en su propio viaje profesional de ciclismo.

Actualmente corre por Hagens Berman Jayco, un equipo de desarrollo conocido por supervisar la graduación de los mejores corredores profesionales, y está entrando en su segunda temporada en el nivel de menores de 23 años en el equipo dirigido por Axel Merckx, quien es el hijo de un hijo de un Ciclismo Great, Eddy Merckx.

Si bien su enfoque principal es continuar desarrollándose como un sólido piloto de tiempo de tiempo y buscar avanzar al nivel mundial la próxima temporada, Ben Wiggins confía como su padre, respondiendo “definitivamente” a la gran pregunta de si el Tour de Francia podría Un día será una carrera a la que apunta.

“No quiero ponerme ningún límite. Soy realmente ambicioso. Ahí es donde quiero estar. Pero eso será, como, probablemente 10 años después de ahora”, dijo Wiggins a El Telégrafo.

“Definitivamente hay un plan para que yo llegue a Grand Tours a largo plazo, ya sea mi padre o chicos como G (Geraint Thomas), Strong Track y TT Specialists que lucharon por las clasificaciones generales en grandes giras. Pero eso no es Realmente mi enfoque en el minuto.

Ya ha tenido éxito en su joven carrera, especialmente como campeón mundial de Madison Junior en la pista y subcampeón en la Primera Tiempo Junior del Campeonato Mundial de Road en 2023.

En 2025, el adolescente irá a un horario que incluye algunos de los clásicos más grandes en sus versiones U23, Paris-Roubaix, Liege-Bastogne-Liège y Gent-Wevelgem. Con el plan de su padre y Thomas en mente, Wiggins sabe que habrá espacio para pasar de un perseguidor de élite y un corredor de tiempo en un contendiente de gira si alcanza esos niveles.

Contenido bajo la guía de Merckx, Wiggins confía en que su desarrollo en el equipo registrado en los Estados Unidos debería verlo ingresar a la división superior del ciclismo en 2026, con su socio oficial de WorldTour Jayco Alula con el aspecto más probable del candidato para conseguir su firma.

“Creo que me estoy desarrollando para mudarme a WorldTour el próximo año. Pero si no sucede de inmediato, está bien”, dijo. “El año pasado me estancé por Jayco-Alula y eso fue realmente bueno. Así que ir allí sería mi primera opción, diría en este momento. Pero veremos cómo progreso este año.

“Podría ganar 10 carreras y tener mi elección de cualquier lugar. Pero ciertamente, el apoyo que me han mostrado al principio de mi carrera, definitivamente les daré los primeros dibs”.

Wiggins no habló mucho sobre la situación continua de su padre en este momento después de enfrentarse a la bancarrota y habló sobre superar sus luchas mentales profundas, pero dijo que “cuando todo salió en otoño, ese fue el comienzo de su resurgimiento, supongo “.

“Hablamos todo el tiempo. Y le está yendo súper bien. Estoy muy orgulloso de él”, dijo, antes de acreditar su educación por prepararlo para la vida de un profesional y las presiones que vienen con eso como un atleta profesional.

“Creo que, en todo caso, me ha enseñado qué hacer de manera diferente y cómo manejarlo. Quiero decir, nadie te prepara para ese nivel de éxito. Pero soy increíblemente afortunado de que sienta que estaría preparado .

“Pero no estoy persiguiendo fama, no estoy persiguiendo dinero, estoy persiguiendo el éxito. Son cosas que vienen con ella, ¿no? Trataré con ellos si lo hago y cuando lo haga”.