El veterano de los granaderos de Ineos sufrió una enfermedad durante un bloque de cinco semanas de entrenamiento y carreras en Australia, pero ahora regresará al 'búnker'

Geraint Thomas ya se había convertido en un kit casual cuando los compañeros de equipo se quitaban su Lycra y se rocían con agua al final de una sofocante carrera de Cadel Evans Great Ocean Road el domingo.

El evento de un día en Geelong marcó el final de un viaje de cinco semanas a Australia para el galés altamente decorado, que ha luchado con una enfermedad desde el comienzo de la gira a principios de este mes.

“Definitivamente, este ha sido un buen bloque de entrenamiento, obviamente no era ideal sentirse un poco torcido al entrar”, dijo My Bike Después de un DNF en la Gran Carrera de Cadel Evans Great Ocean Road.

“Tenía un estómago dudoso y un poco de fiebre la noche anterior, así que sufrí unos días allí. Hoy no se sintió bien. Estaba un poco bloqueado. La carrera no ha sido necesariamente lo que esperaba, pero aún he estado trabajando duro, todavía salió de eso lo que quería “.

Thomas solía ser un elemento básico del llamado verano australiano del ciclismo, sin embargo, el viaje se volvió menos frecuente a medida que se transformaba de un corredor de rastreadores olímpicos, a Classics Rider y Super Domestique, a un líder de la carrera y un gran ganador de la gira. La décima excursión de su carrera aquí se podría argumentar que era tan sentimental como práctica. La temporada 2025 está programada para ser el cisne de Thomas, y se espera que el jugador de 38 años confirme su inminente retiro en su propio podcast en las próximas semanas.

“Solo me encanta venir aquí”, dijo sobre su regreso.

“Estamos aquí tres semanas antes, solo un entrenamiento bueno y consistente. Puedes venir con la familia y tener un poco de vida fuera de la bicicleta también.

“Es solo, sabía que iba a ser, pero estaba un poco más detrás de todos los demás. Así es como lo he hecho en los últimos años. Entonces, regrese a Mónaco ahora, diríjase al búnker, como lo llamo, y régimen completo por un momento. Me sentiré mucho mejor entonces “.

Thomas terminó tercero en general en el Giro d'Italia la temporada pasada detrás de Tadej Pogačar (Emirates del equipo de los EAU) y Daniel Martínez (Red Bull-Bora-Hansgrohe) antes de alinearse en el Tour de Francia, donde su compañero de equipo Carlos Rodriguez colocó séptimo. Sin embargo, ha descartado un regreso al Gran Tour italiano, centrado en una última vuelta alrededor de Francia, y luego en la gira de Gran Bretaña.

“Me encantaría volver al Giro, pero después de haber realizado la gira el año pasado, es solo otro nivel. Olvidas cómo es. Es la carrera de bicicletas más grande del mundo, así que creo que es bueno ir allí ”, dijo.

El Campeón del Tour 2018 no tiene negocios inacabados en la carrera en la que ha ayudado a Chris Froome a cuatro títulos, ganó una etapa y en 2019 terminó segundo a su compañera de equipo Egan Bernal. No será un líder esta temporada, y concede que se convenció, pero apunta a ser competitivo.

“No, no para GC. Intente ir en la mejor forma que pueda, pero busque principalmente etapas y esté allí para Carlos (Rodríguez), o a quien vaya a ir por GC ”, dijo.

“Luché con la idea de ir solo, solo para un escenario que lo menosprecia, pero después de haber montado a GC en el Giro, y ganó la gira, y todo ese tipo de cosas, entonces creo que en noviembre/diciembre lo hizo. Llévame un tiempo para comenzar realmente, pero ahora después de haber estado aquí, definitivamente tengo ese viaje de regreso para seguir funcionando.

“No quiero tener un año de fracasar lentamente. Y te gusta correr cuando estás justo en el meollo, así que ese es el plan “.

El equipo de Ineos Grenadiers ha cambiado mucho desde que Thomas se unió por primera vez a la iteración original, Team Sky en 2010, convirtiéndose en parte de una dinastía que estableció el punto de referencia en Grand Tours durante casi una década. Sin embargo, en Australia tuvo más de un OG, compitiendo junto a Ben Swift y, buscando al ex compañero de cuarto de carrera convertido en director deportivo Ian Stannard para su instrucción.

“Es extraño porque es la primera vez que lo he tenido como primer DS, pero es realmente bueno”, dijo sobre Stannard.

“De todos modos, estamos en la misma longitud de onda, pero si hay un poco de diferencia, es fácil hablar entre ellos y decir lo que pensamos y eso es genial. Tengo mucho respeto por él y la forma en que dirige este campamento ha sido realmente bueno “.