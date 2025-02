Young ScotClimbs al quinto en general a pesar de mostrar 'inexperiencia' persiguiendo campeón mundial, mientras que Red Bull-Bora-Hansgrohe Rider termina el sexto lugar en GC

Muchos corredores han pagado el precio de tratar de seguir a Tadej Pogačar (EAU EAU EMIRATS-XRG) cuando realiza uno de sus ataques abdominales, pero entre los últimos en quemarse mientras perseguía el volante del esloveniano fue Oscar Onley (Picnic Postnl) y Finn Fisher Fisher -Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

El escocés y el kiwi sintieron la peor parte del poder de Pogačar durante la etapa final de la gira de los EAU cuando hizo su movimiento ganador a 7.8 km de la cresta de Jebel Hafeet, inicialmente optando por tratar de igualar la aceleración antes de que luego pasaran por más tarde los que eligieron Ignora el movimiento del esloveno.

Onley y Giulio Ciccone (Lidl-Trek) respondieron mejor al principio, pero solo este último pudo mantener su esfuerzo hasta la línea de meta para subir a la segunda general, mientras que Fisher-Black retrocedió después de su explosión inicial y se desvaneció en GC desde el cuarto lugar. a sexto.

Ambos hombres estaban agotados en la línea de meta. Onley se vio obligado a sentarse al lado de una camioneta y limpiar el sudor de los ojos gracias al calor de 30 grados, mientras que Fisher-Black se sentó a unos pocos metros en el mismo estacionamiento mientras se recuperaba del esfuerzo.

“Sabía que se trataba de sufrir y al principio se sintió bastante bien, los primeros diez minutos. Incluso traté de seguir a Tadej cuando fue, pero creo que descubrí de inmediato que está en otro nivel”, dijo Fisher-Black. My Bike y Velo al final.

“No es que no lo supiera antes, pero entonces se trataba de tratar de seguir mi ritmo hasta el final, estaba tratando de navegar por algunas ruedas debido al fuerte viento en contra, pero al final, solo podía hacer lo que podía hacer. . Pero feliz porque creo que fue uno del top 10.

“La aceleración escondida siempre es letal, pero luego vi que se estableció y durante los siguientes cinco minutos, no estaba demasiado lejos. Estaba pensando Más en la caja de dolor, así que volví a los chicos de Movistar e intenté montar mi propia carrera desde allí “.

Fisher-Black fue dejado caer en la final y terminó el escenario en séptimo. Pero finalmente agregó este final entre seis y seis primeros en los EAU a su tercer lugar desde la gira Down Under, marcando un gran comienzo de su tiempo con Red Bull-Bora-Hansgrohe después de dejar el equipo de Pogačar en el verano.

A pesar de sufrir el mismo destino que Fisher-Black gracias a seguir a Pogačar, Onley terminó el escenario en el quinto lugar, 1:16 abajo y quinto en general, subiendo a cinco lugares desde donde comenzó el último día.

“Fue un día muy duro en realidad, especialmente con el viento. Estoy bastante vacío”, dijo Onley a My Bike y Velo Mientras intentaba encontrar su aliento al final.

“Definitivamente estaba en el rojo (después del ataque de Pogačar), probablemente un poco de inexperiencia allí. Tal vez debería haberme quedado con los Boys Movistar y (Pello) Bilbao (Bahrein Victorious).

“Pero no sabes si no lo intentas. Creo que todos lo han hecho y es muy divertido correr con él”.

Sobrevivir al caos de viento cruzado y mirar hacia las Ardenas

Las carreras estaban casi desde el arma en la etapa 7, ya que ha sido la mayor parte de la semana en los EAU, con vientos cruzados a 126 km de la línea viendo una forma crucial de escalón delantero con la mayoría de los grandes favoritos presentes.

Después de que se deje de perder la división delantera en los vientos cruzados en la etapa 4, Picnic Postnl y Red Bull-Bora-Hansgrohe clavaron su estrategia para garantizar que sus líderes de GC tuvieran la oportunidad de luchar contra la victoria.

“Antes del escenario, de eso estaba más nervioso, perdiendo una de esas divisiones, y estaba bastante feliz de estar allí”, dijo Onley, con el campeón defensor Lennert Van Eetvelt (Lotto) Ad Jay Vine (EAU) entre aquellos que se pierden.

“Fue un gas completo todo el día, seguro que me quitó algo, pero tenía que estar allí, de lo contrario, viste dónde estaban los otros tipos. Ha sido una buena semana de aprendizaje y obviamente, con los vientos cruzados, eso no es algo que yo 'He hecho mucho. “

“Tenía bastante confianza con los muchachos que tenemos que podríamos estar allí en los vientos cruzados y los muchachos montaron como MVP hoy para que pudieran prepararme para la última subida”, dijo Fisher-Black, quien estaba disfrutando de su segunda carrera como un líder después de buscar más oportunidades con su equipo de equipo.

“Es bastante especial para mí porque nunca he tenido el papel de ese líder antes. Todos estos tipos realmente creen en mí, como hoy, tenemos un tren de sprint completo y podrían haber tomado el día libre hoy, pero realmente me respaldaron y me dio todo.

“Vi cuánto estaban sufriendo tirando del viento al final, así que estoy realmente agradecido por eso”.

La pareja puede haberse quemado persiguiendo la rueda de Pogačar, pero esto culmina en un gran comienzo de temporada para ambos hombres. Después de que Fisher-Black no logró tener oportunidades en los EAU y Onley sufrió varias lesiones el año pasado, los jóvenes de 23 y 22 años ciertamente han agregado a sus acciones como corredores de GC.

Como nativos de Andorra, Onley y Fisher-Black ahora se dirigirán a los Pirineos antes de un tiempo en altitud y sus próximos bloques de carreras. Casualmente, estarán uno contra el otro una vez más en el país de Itzulia vasco y los clásicos de Ardennes, donde volverán a conocer a Pogačar y se verán obligados a decidir si intentan seguirlo o no.