“No es algo que celebremos ni de lo que estemos orgullosos, pero también es parte de la competición”, afirma el responsable de Canyon-SRAM sobre el accidente masivo en Amnéville

Kasia Niewiadoma celebró un segundo puesto muy disputado en la quinta etapa, en la que se colocó el maillot amarillo del Tour de France Femmes. La corredora del Canyon-SRAM formó parte de un pequeño grupo de cabeza que surgió tras un choque masivo a 6 km del final que dividió el pelotón. Sin embargo, dijo que no sabía que la líder de la noche, Demi Vollering (SD Worx-Protime), estaba involucrada en el accidente que le hizo perder 1:47 en Amnéville.

“No sabía que había ocurrido un accidente y pensé que el pelotón se había dividido en el descenso, porque eso ha sucedido muchas veces antes de la final. En ese momento, el instinto de carrera entró en acción y lo único que queríamos era llegar a la final”, dijo Niewiadoma.

“Sabíamos que la final me vendría bien. No hicimos reconocimiento de la etapa, así que no sabíamos cómo serían los últimos 500 metros, pero nuestro objetivo principal era ganar la etapa, y luego nos enteramos de todo lo que pasó (en el accidente – ed.).

“No es algo que celebremos o de lo que estemos orgullosos, pero también es parte de las carreras, desafortunadamente”.

Una escapada de tres ciclistas estuvo a punto de ser alcanzada cerca del final de la etapa de 152,5 km entre Bastogne y Amnéville cuando una chicane pronunciada a la salida de una rotonda a poco más de 6 km de la meta provocó un choque masivo. Aproximadamente 25 ciclistas, entre ellos Vollering, cayeron al suelo.

Un grupo en el que se encontraba Niewiadoma y su compañera de equipo Chloé Dygert se escindió y la campeona del mundo de contrarreloj presionó hasta el kilómetro 1,2, cuando Niewiadoma atacó. Al final, fue la polaca, acompañada por Blanka Vas (SD Worx-Protime), Liane Lippert (Movistar) y Kristen Faulkner (EF-Oatly-Cannondale), la que se esprintó hacia la línea de meta y Vas se hizo con la victoria.

“Durante toda esta semana, les he estado pidiendo a las chicas que me digan qué hacer y todo el tiempo Kasia me decía: 'vamos Chloé, vamos Chloé'. Yo simplemente estaba siguiendo lo que se supone que debo hacer y recibiendo una buena orientación”, dijo Dygert, quien llegó al Tour de France Femmes después de ganar la medalla de oro en la persecución por equipos en los Juegos Olímpicos.

Dygert confirmó que no sabía que Vollering había resultado herido en el accidente. “En ese momento no, escuché que había habido un accidente en esa curva, pero una vez más, simplemente seguí lo que me dijo nuestro líder”, dijo.

Soraya Paladin, que también entró en el grupo delantero, dijo que los corredores fueron notificados del accidente después de que la carrera terminó y expresó su preocupación por Vollering.

“Me di cuenta en la línea de meta, cuando me lo dijeron en la carrera. No lo sabía. Por un lado, es bueno tener el maillot amarillo, pero no es bueno perderlo por una caída. Espero que Vollering esté bien y que luchen en las subidas”, dijo.

Niewiadoma lidera ahora la clasificación general del Tour de France Femmes, con 19 segundos de ventaja sobre Faulkner y 22 segundos sobre Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck). Vollering cae al noveno puesto, a 1:19. Sin embargo, la clasificación general no está decidida, ya que todavía quedan dos etapas de montaña: la séptima etapa en La Grand Bornand y la octava etapa, que termina en la cima de Alpe d'Huez.

“Para ser sincero, 1:19 en la montaña no es nada. También sé que pasé mucho tiempo preparándome para esas dos etapas finales. Siento que desde que empecé en Rotterdam, estaba esperando esas montañas”, dijo Niewiadoma.

“En cierto modo, me siento confiado, sabiendo que me he esforzado mucho y he trabajado para mejorar mis habilidades en las escaladas largas. También soy consciente de que Demi es extremadamente fuerte y, al mismo tiempo, ha estado trabajando en lo mismo, por lo que es una batalla justa”.