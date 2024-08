Un australiano entre los afectados por la táctica belga Evenepoel-Van Aert

El australiano Michael Matthews no fue seleccionado para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero representar a su país en París no fue suficiente. El atleta de 33 años quería luchar por la medalla, pero por poco no logró entrar en el grupo que luego lucharía por el bronce, detrás de Remco Evenepoel (Bélgica) y Valentin Madouas (Francia).

Matthews terminó en un decepcionante 15º lugar al final del recorrido de 273 kilómetros a la sombra de la Torre Eiffel.

“No salió según lo planeado, digamos”, dijo Matthews. Noticias de ciclismo.

“Obviamente queríamos luchar por una medalla hoy así que obviamente estoy decepcionado”.

El recorrido, salpicado de subidas cortas y pronunciadas, incluida la última subida adoquinada a Montmartre a 9,4 km de la meta, era adecuado para el tres veces finalista del podio en Milán-San Remo, pero los equipos pequeños para los Juegos Olímpicos fueron un detrimento para Australia, que solo tenía tres corredores en comparación con los equipos de cuatro hombres que disfrutaron todos los ganadores de medallas.

“Creo que las piernas estaban bien en la subida. Probablemente fui uno de los pocos que no estaba tan lejos del grupo de (Mathieu) Van der Poel/(Wout) Van Aert, así que, obviamente, terminar donde terminé es decepcionante.

“Creo que cuando tienes equipos como Bélgica con dos líderes claros, pueden utilizar dos esquemas de juego con Van Aert y Evenepoel. Pueden hacer que Evenepoel haga un movimiento largo y que Van Aert haga un sprint reducido. Así que creo que eso fue clave hoy, pero cuando tienes opciones con cuatro corredores en comparación con tres, es más difícil tener ese plan de juego”.

Otra queja importante de los corredores fue la falta de radios de carrera y los problemas con el tablero de cronometraje. Matthews agregó que los números de carrera, que son secuenciales en lugar de estar agrupados de 10 en 10 por equipo como en una carrera UCI normal, dificultaban la comprensión de lo que estaba sucediendo.

“La gente no lleva su maillot habitual y, con los distintos números, al mirar el tablero desde la moto no sabes quién va delante. Es un poco caótico, pero es lo mismo para todos”, explicó.

Matthews no renuncia a su sueño olímpico. Incluso a los 33 años y como debutante, quiere tener otra oportunidad en Los Ángeles en 2028.

“Ya veremos. Ya tengo 33 años, así que espero tener otra oportunidad, otra más, pero tendré que esperar un par de años”.