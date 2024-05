El esloveno admite que le habría gustado perder la maglia rosa y evitar las 'travesuras' posteriores a la etapa

Sería una exageración describir la maglia rosa como una carga para Tadej Pogačar, un hombre que flota amablemente a lo largo de su vida ciclista como si en gran medida no le preocuparan los efectos de la gravedad. Sin embargo, hay aspectos de liderar el Giro de Italia de los que admite alegremente que podría prescindir.

La novedad de las ceremonias de podio y las tareas con los medios después de la carrera hace tiempo que se le pasó a Pogačar, quien ha pasado la mayor parte de su carrera vistiendo una camiseta de líder u otra. Después de defender el maglia rosa En los caminos de grava al sur de Siena en la etapa 6, cumplió obedientemente el galimatías habitual de apretones de manos sudorosos y descorchó corchos de Prosecco en el podio, antes de correr el mismo viejo desafío de los equipos de televisión en la zona mixta.

Cuando Pogačar llegó al camión de la conferencia de prensa para comparecer ante la prensa escrita, el final del ritual diario estaba casi a la vista. “¿Sin preguntas? Ok, adiós”, sonrió esperanzado Pogačar mientras fingía levantarse de su asiento en la mesa superior.

Antes del recorrido del Giro por el comercio blanco, la etapa fue anunciada como potencialmente crucial en la carrera por la victoria general final. En cambio, todos los aspirantes al podio superaron los 12 km de tierra sin incidentes significativos, y Pogačar incluso resistió la tentación de acelerar en la corta y pronunciada subida hacia la meta en Rapolano Terme, llegando a casa sano y salvo en el pelotón principal, 29 segundos por detrás. ganador Pelayo Sánchez (Movistar).

De hecho, durante gran parte del día, Pogačar y su equipo UAE Team Emirates dieron la clara impresión de que les habría gustado permitirle al fugitivo Luke Plapp (Jayco-Alula) suficiente margen de maniobra para tomar temporalmente el liderato de la carrera. El trabajo del Ineos en el final, sin embargo, condenó los sueños rosas de Plapp y condenó a Pogačar a otra rueda de prensa.

“No me importaría perder la camiseta”, dijo Pogačar. “Quiero decir, todas estas travesuras aquí después del podio y esto, estaría bien no hacerlo. Seguiría usando el maillot azul (de líder del Intergiro – ed.), así que no habría mucha diferencia. Pero no me habría importado que Plappy hubiera cogido el rosa.

“Simplemente mantuvimos el ritmo por nuestra cuenta. Fue un comienzo realmente difícil, por lo que el equipo hizo un muy buen trabajo para hacer que la escapada fuera como estaba y marcar el ritmo, pero Ineos intentó ir muy duro en las secciones de tierra, por lo que la brecha se redujo rápidamente. Fue un día duro, estoy feliz de que haya terminado”.

Los tres sectores de estrato en los últimos 50 km de la etapa del jueves dividió al pelotón, pero no logró producir el mismo drama de la última visita del Giro a estas partes en 2021, cuando Egan Bernal hizo un fuerte pago inicial por la victoria general y el desafío de Remco Evenepoel fracasó en medio de un remolino de polvo. . Esas mismas columnas de tiza aumentaron la ansiedad de la tarde aquí, pero Pogačar consideró que no fue más estresante que la tensa carrera a Lucca el día anterior.

“Algunas personas no quieren este tipo de etapa (grava, adoquines, bla, bla) en las Grandes Vueltas, y otras quieren más”, dijo Pogačar. “No se puede complacer a todo el mundo, pero para mí es sólo una etapa más. Por ejemplo, ayer también debías tener cuidado. Llegar a la meta es muy estresante, especialmente para los chicos de la general. Cuando vas a 65 km/h en el grupo, es una locura. Hoy es una etapa más con un montón de trampas a lo largo del camino. Sólo necesitas evitarlos y llegar a la meta”.

Contrarreloj

Como dos veces ganador de la Strade Bianche, Pogačar fue el centro de toda la atención en la salida en Viareggio, a pesar de sus protestas de que esta etapa era una imitación bastante pálida del Clásico. Por otra parte, se espera un espectáculo de Pogačar casi todos los días en este Giro, y el hombre mismo no hizo nada para frenar esas expectativas al atacar en cada una de las tres primeras etapas.

“Si miras a los medios y todo lo que se ha hablado desde el principio, algunas personas quieren que gane la maglia rosa desde el principio y la mantenga en Roma, algunas personas quieren que ahorre más energía, otras quieren que me estrelle… nunca satisfacer a toda la gente”, dijo Pogačar. “Simplemente hago mi carrera y trato de disfrutarla, como siempre. Voy día a día y veo cómo están las piernas. Hoy lo he disfrutado bastante y espero con ansias los próximos días. Pero seguro que no se puede ganar todos los días”.

El enfoque prudente de Pogačar ante la estrato Seguramente estuvo influenciado por la configuración de esta parte del Giro. Durante las próximas 48 horas, la arquitectura del Giro GC será revisada en gran medida. La primera es la contrarreloj de 40,6 km desde Foligno a Perugia el viernes, seguida por el final en la cima en Prati di Tivo en la etapa 8. Para el sábado por la noche, Pogačar seguramente esperará tener más de 46 segundos de ventaja sobre Geraint Thomas ( Ineos) en lo más alto de la clasificación general.

Esos nombramientos (y, cabe imaginar, la amable insistencia de su dirección en los Emiratos Árabes Unidos) persuadieron a Pogačar a dejar de disparar sobre la grava, pero no habrá freno en el camino a Perugia el viernes. Descartó la idea de que un corredor pudiera pensar en intentar guardar algo en reserva para la final del día siguiente en Prati di Tivo.

“Nunca en mi vida pensé en hacer una contrarreloj de forma un poco más conservadora”, dijo. “Hoy en día, las contrarreloj son tremendamente rápidas, por lo que debes ser realmente bueno. Tengo muchas ganas de hacer una contrarreloj a todo gas”.

