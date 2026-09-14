El líder del Movistar supera sin complicaciones la última gran etapa de montaña

A falta de apenas 24 horas para conseguir la victoria absoluta en la Vuelta a España y tras superar la última etapa de montaña sin mayores incidentes, Enric Mas ha revelado que, si bien hubo momentos duros en el camino hacia el que será el mayor triunfo de su carrera, supo afrontarlos.

En la etapa de escalada más dura de toda la Vuelta, con casi 5.000 metros de desnivel, el joven de 31 años no intentó buscar una segunda victoria en la cima, sino que optó por cabalgar dentro de sí mismo y mantener bajo control a sus rivales más cercanos.

Su estrategia resultó un éxito rotundo, ya que después de una fase inicial antes de las subidas donde los vientos cruzados amenazaron brevemente con implosionar su control de la general, Mas no experimentó ningún ataque significativo.

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Richard Carapaz intentó, sin éxito, ir desde lejos con una jugada de largo alcance a 90 kilómetros de la meta, e incluso el corredor del EF Education-EasyPost, cuarto en la general, dijo después que sólo lo había intentado porque sabía que Mas no lo consideraba una amenaza.

Félix Gall (Decathlon CMA CGM) dejó caer a Mas en la subida final al Collado del Alguacil, pero sólo ganó 17 segundos sobre el español. En lugar de molestar a Mas, el principal objetivo de Gall era derribar a Primoz Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), segundo de la general, que finalmente cruzó la meta 38 segundos detrás de Mas y 55 menos que Gall.

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La superioridad del español en las etapas de montaña de la Vuelta de este año sobre Roglič volvió a quedar clara, y con ella, la superioridad de Mas en la clasificación general. Salvo un desastre absoluto en la etapa 21, la primera victoria de Mas en un Gran Tour en una carrera en la que ya tiene cuatro podios está casi al alcance de su mano.

“Falta un día, como dijiste”, dijo Mas a los periodistas después. “Ha sido un día muy emotivo, tengo muchos pensamientos para mi familia, mi equipo y todos los que me apoyaron desde el día que comencé a andar en bicicleta.

“Sabía que iba muy bien incluso antes de que comenzara la carrera. Realmente no sabía si era posible subir al podio, pero el entrenamiento había ido muy bien desde el Giro. Así que todo parecía ir por buen camino. Lo intenté día a día y todo salió perfecto”.

Mas está ahora cerca de conseguir la primera victoria de España en la Vuelta desde Alberto Contador en 2014, la primera Gran Vuelta para su equipo desde Carapaz en el Giro de Italia en 2019 y la primera de su carrera, a sus 31 años.

Sin embargo, después de heredar el maillot rojo cuando el favorito Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) se estrelló en la etapa 8 y Mas iba segundo en la general, dijo que si el camino hacia la victoria había tenido momentos difíciles, había sabido cómo superarlos.

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“No se puede ganar una Gran Vuelta sin sufrir, hubo momentos muy complicados en los que estuve al límite durante mucho tiempo, pero gracias a mucho tiempo y experiencia supe darles la vuelta”.

Al mismo tiempo, Mas adoptó una estrategia de no mirar demasiado hacia adelante para intentar no confiarse demasiado, y fue una política que dio buenos resultados.

“Todo el trabajo que he hecho, lo he hecho para un momento como este”, dijo. “Siempre he soñado con esto. Pero siempre traté de mantener una rutina, casi le prohibí a mi soigneur hablarme sobre lo que estaba por venir, incluso le impidí hacer bromas al respecto. Y”, dijo con una sonrisa, “todavía nos queda un día”.

La prueba final de la etapa 20, entre las cuatro grandes subidas de Granada, la superó con gran comodidad, a pesar de que, según dijo, la carrera estuvo “un poco descontrolada en la primera parte”, cuando se formaron escalones con el viento cruzado.

Una vez pasado ese momento, “hoy he disfrutado de cada kilómetro, los fui contando durante la carrera porque me sentía fuerte. Sabía que estaba en un buen día”.

La corta y dura etapa del domingo aún podría deparar algunas sorpresas, e incluso hay algunos rumores de que la naturaleza muy técnica de la última subida no clasificada por las calles de Granada podría hacer que los tiempos de la general se suspendan antes de la última vuelta. Pero casi dos semanas después de heredar la camiseta roja de Pogačar y demostrar que estaba más que a la altura de la tarea de defenderla con éxito, Mas casi ha llegado.