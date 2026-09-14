El líder del Movistar supera sin complicaciones la última gran etapa de montaña

A falta de apenas 24 horas para conseguir la victoria absoluta en la Vuelta a España y tras superar la última etapa de montaña sin mayores incidentes, Enric Mas ha revelado que, si bien hubo momentos duros en el camino hacia el que será el mayor triunfo de su carrera, supo afrontarlos.

En la etapa de escalada más dura de toda la Vuelta, con casi 5.000 metros de desnivel, el joven de 31 años no intentó buscar una segunda victoria en la cima, sino que optó por cabalgar dentro de sí mismo y mantener bajo control a sus rivales más cercanos.

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