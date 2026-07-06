El líder de Red Bull fue sólo dos segundos más lento que Pogačar y Vingegaard en la última subida para terminar

Remco Evenepoel se tomó un tiempo para calentarse, recuperarse y ordenar sus pensamientos antes de hablar sobre su actuación en la contrarreloj por equipos inaugural del Tour de Francia en Barcelona el sábado.

El belga terminó quinto, 19 segundos más lento que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), pero a poca distancia de sus otros rivales de la general y sólo siete segundos menos que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG).

Sin embargo, su compañero Florian Lipowitz, tercero en el Tour de Francia del año pasado, no pudo sujetar la rueda de Evenepoel en la subida final por un error de posicionamiento y perdió 35 segundos respecto a Vingegaard. Aunque los dos tenían un pacto de que no habría que esperar al otro, Lipowitz no estaba tan contento al final y rápidamente se fue al hotel del equipo.

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“No sé qué le pasó a Florian”, dijo Evenepoel, deseoso de concentrarse en su propio desempeño en la última subida.

“Hicimos un trato de que desde el final de la primera subida, yo iba a marcar el ritmo hasta la cima y luego los otros muchachos tenían que tomar el descenso, luego sería lo más rápido posible hasta la línea de meta.

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“Ambos luchamos por nuestro propio resultado. Nos enfrentamos hasta el último kilómetro y desde allí fuimos lo más rápido posible hasta la línea de meta. Lo hicimos y creo que hicimos lo máximo que pudimos como equipo”.

Evenepoel siempre es ambicioso, pero vio su vaso medio lleno, incluso en un día caluroso e intenso en Barcelona que dejó a los ciclistas sin aliento e hidratación.

“Hicimos una crono bastante buena”, dijo Evenepoel. ciclismonoticias después de hablar también en holandés y francés tras su calentamiento más allá de la zona de meta.

“Si miras a los otros equipos, creo que Ineos, Visma y UAE son equipos más fuertes que nosotros en el papel. Pero creo que hicimos un muy buen trabajo. Tomamos esto como una carrera de un día; mañana el Tour realmente comienza”.

El belga corrió con el maillot arcoíris del campeón mundial de contrarreloj, pero fue un esfuerzo de equipo. Sus compañeros de Red Bull-Bora-Hansgrohe empezaron más lento que sus rivales y dos corredores se distanciaron antes de lo previsto. Evenepoel se turnó al frente a lo largo del recorrido de 19,6 km por el centro de la ciudad y luego subió las dos subidas hasta la meta en Montjuic.

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“Sabíamos que en el llano estaríamos en desventaja en comparación con otros equipos, pero hicimos lo máximo que pudimos. Creo que obtuvimos un resultado bastante bueno considerando a los otros equipos”, dijo Evenepoel.

Hicimos un buen resultado. Terminé quinto, no muy lejos de Jonas y también de los demás chicos de delante. Es importante mirar las posiciones de la clasificación general y no hay muchos pilotos por delante. Entre ellos se encuentran los dos mejores corredores de Grandes Vueltas de nuestra generación. Tendremos un pequeño informe esta noche y luego miraremos hacia mañana”.

Los resultados oficiales mostraron que Evenepoel fue sólo dos segundos más lento que Pogačar y Vingegaard en los últimos 3,7 km del recorrido que ascendía hasta la meta a través de dos rampas.