El líder de Red Bull fue sólo dos segundos más lento que Pogačar y Vingegaard en la última subida para terminar

Remco Evenepoel se tomó un tiempo para calentarse, recuperarse y ordenar sus pensamientos antes de hablar sobre su actuación en la contrarreloj por equipos inaugural del Tour de Francia en Barcelona el sábado.

El belga terminó quinto, 19 segundos más lento que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), pero a poca distancia de sus otros rivales de la general y sólo siete segundos menos que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG).

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