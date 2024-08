“Es una persona muy decidida y trabajadora, no creo que nadie merezca esto más que ella”, dice su compañera Gigante

Apenas unas semanas antes de conseguir la mayor victoria de su carrera en la séptima etapa, Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) ni siquiera estaba destinada a participar en el Tour de France Femmes. Pero después de ser convocada como reserva, aprovechó la oportunidad con ambas manos en una impresionante carrera en solitario, nada menos, en el primer día de montaña real y, como corresponde, como actual reina de la montaña.

Las emociones estallaron en la línea de meta para Ghekiere en Chinaillon después de que lo que anteriormente era un sueño se materializara en realidad después de cuatro horas y 26 minutos de carrera a toda velocidad en la escapada del día, Ghekiere cayendo al suelo y las lágrimas brotando mientras abrazaba a su soigneur.

A pocos cientos de metros de que Ghekière terminara su triunfante carrera, las emociones en el autobús de AG-Insurance Soudal sonaban de la misma manera: abrazos por todas partes y ovaciones. Era una victoria en el Tour de France Femmes, una victoria con uno de los símbolos más icónicos del Tour, el maillot à pois, y una victoria para las menos favoritas.

“Ganar una etapa con este precioso maillot de lunares es realmente increíble y es un sueño. Al principio no se suponía que pudiera competir aquí esta semana y ahora estar tres veces en el podio es realmente increíble y no lo puedo creer. No puedo creer que haya logrado esto”, dijo Ghekiere en su conferencia de prensa posterior a la carrera con una enorme sonrisa de oreja a oreja en su rostro.

“Cuando llegué al último kilómetro pensé que quizás podía ganar esta etapa, fui a fondo y di todo lo que tenía porque me estaba muriendo y ganar una etapa en el Tour es realmente un sueño”.

AG Insurance-Soudal también llegó al Tour sin su líder Ashleigh Moolman-Pasio, pero no se preocuparon y frente a equipos más grandes como SD Worx-Protime y Canyon-SRAM, dieron muy por encima de sus posibilidades.

“Realmente creo que se lo merece y, de hecho, la convocaron tarde para la carrera, por lo que solo estuvo aquí como reserva. Estoy muy contenta de que haya venido porque fue un día increíble para el equipo. Todos fueron increíbles”, dijo Sarah Gigante. Noticias de ciclismo y Velo Mientras se calentaba.

“Ella es muy agradable y también muy decidida y una persona trabajadora, no creo que nadie merezca esto más que ella”.

AG Insurance-Soudal es uno de los equipos más nuevos en el pelotón profesional femenino, opera con un presupuesto más pequeño y solo compite en su primer año en el Women's WorldTour en 2024, sin embargo, esto no los detuvo.

“Siempre apoyo a los desvalidos y es genial porque aquí somos desvalidos contra algunos equipos realmente grandes y, de hecho, extrañamos a nuestra líder Ashleigh Moolman Pasio.

“Llegamos aquí con ambición, queríamos resultados y ganar una etapa, pero siempre será difícil cuando te enfrentas a gente como Demi Vollering. Es increíble”.

Ghekiere se metió en el ataque clave a poco más de 80 km del final, con la esperanza de sumar puntos en la clasificación de la Reina de la Montaña para defender su maillot durante la etapa más larga de la carrera -166,4 km- con cinco puertos clasificados en juego.

Pero no estaba sola, ya que Julie Van de Velde también había logrado dar el salto y sus servicios fueron invaluables, ganándose grandes elogios en todo el equipo por ayudar a Ghekiere a extender su ventaja en la clasificación QOM a 16 puntos de Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) y llevarse la victoria.

“Quiero agradecerle mucho a Julie (Van de Velde) porque estuvo increíble en la escapada. Hizo un gran trabajo para mantenernos alejadas y darnos una ventaja de casi 5 minutos. Luego, mi trabajo fue salir a las subidas y llevarme todos los puntos”, dijo Ghekiere.

“Tener a Julie van de Velde, quizás la ciclista más fuerte de todo el pelotón, una compañera de equipo absolutamente increíble, en la escapada sabía que iba a ser un día increíble, pero sí, mantener la victoria de etapa y ganar por bastante diferencia es realmente increíble”.

Ghekiere y Gigante confirmaron que el plan era solo sumar puntos en la escapada, esperando que la etapa posiblemente la ganara el grupo de la clasificación general en la primera meta en la cima de la carrera de 2024. Pero el australiano también reveló que había una motivación extra.

“En el autobús, nuestro DS nos dijo: 'si la guardáis hasta mañana, os conseguiremos una bici de lunares', así que ese era definitivamente el objetivo principal”, se rió Gigante antes de señalar la caja Specialized que contenía la bici de lunares lista para Ghekiere en la etapa final de mañana.

En la última etapa reina, en Alpe d'Huez, lucirá el conjunto de lunares, un honor en sí mismo, y tras ascender al décimo puesto de la general, tiene una gran oportunidad de llevarse el maillot de la QOM y un gran resultado en la general. Pero podría ser el terreno para que Gigante brille después de trabajar bien para marcar los movimientos y terminar en el grupo de la general en la etapa 7.

Después de sufrir en el llano y quedarse atrás en el Grand Départ de Rotterdam, Gigante admitió que estaba “mil millones de veces más feliz” de estar en las montañas.

“No es ningún secreto que no me siento muy cómodo en el grupo, especialmente en las carreteras llanas. Me resulta difícil adelantar, pero me siento muy fuerte y estoy contento de haber podido participar en la carrera de hoy. Y estoy seguro de que mañana será aún mejor, las cuestas son más duras”.