El francés busca evocar la energía de antaño en el último ascenso a San Vito en la etapa 1

Julian Alaphilippe fue el jueves por la tarde a evaluar la situación del terreno. Desde el asiento del pasajero de un coche del equipo Soudal-QuickStep, realizó su reconocimiento de la etapa 1 del Giro de Italia, un viaje sinuoso que lo llevó a través de las colinas del Po, las colinas al sureste del centro de la ciudad de Turín.

El francés habría aprendido relativamente poco sobre Superga y el Colle Maddalena que no hubiera podido deducir del Garibaldi, el detallado libro de ruta del Giro. De mayor utilidad, sin embargo, fue el viaje hasta la última subida no clasificada a San Vito.

La etapa del sábado estaba inicialmente prevista para abrazar la orilla sur del Po en el final, una configuración que parecía prestarse a un sprint masivo. Sin embargo, a mediados del invierno, RCS Sport tuvo dudas sobre si el acto inaugural de su carrera prometía suficiente brillo. A menos de 5 km de la meta, la ruta ahora gira a la derecha, alejándose del río y subiendo la colina hacia San Vito.

El camino sube durante 1,4 km con una sombra inferior al 10%. A 400 m de la cima, la pendiente aumenta brevemente hasta el 16%. La cumbre es un emocionante descenso de 3 km desde la línea de meta en Corso Moncalieri de Turín. En otras palabras, el primer hombre que llegue a San Vito tiene todas las posibilidades de llevar la primera maglia rosa de este Giro. Con un final en la cima de una montaña en Oropa el domingo por la tarde, podría ser la única oportunidad de Alaphilippe de vestirse de rosa en su debut en el Giro.

“La primera etapa me sienta bien”, dijo Alaphilippe a los periodistas el viernes por la tarde en Turín. “Es una etapa dura, corta y también nerviosa. Me gusta mucho este tipo de día. Estoy súper motivado. Creo que el domingo será demasiado difícil para mí, pero el sábado es un buen día para intentarlo”.

En la fase imperial de Alaphilippe, entre 2019 y 2021, habría sido el gran favorito para superar una ascensión como el Bivio di San Vito. En los primeros fines de semana de los Tours de Francia de 2020 y 2021, por ejemplo, aprovechó al máximo ese terreno. Todos sabían lo que se avecinaba y aún así no tenían poder para evitar que sucediera.

También lo ha hecho en el pasado en las carreteras italianas. En el Mundial de Imola 2020, por ejemplo, Alaphilippe entendió que ganar la carrera hacia la cima de la Cima Gallisterna probablemente le daría el maillot arcoíris, y así fue.

En aquel entonces, Alaphilippe estaba incluido junto a Tadej Pogacar en un grupo selecto de corredores que operaban en un plano diferente al resto del pelotón. Sin embargo, en los últimos dos años y medio, Alaphilippe se ha escapado de ese cuadro de élite, mientras que Pogacar, Mathieu van der Poel y otros se han alejado en el horizonte.

En la preparación de este Giro, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que Pogacar gane en Turín y lidere esta carrera de principio a fin. Las posibilidades de Alaphilippe en un final aparentemente adaptado a su talento han sido bastante menos publicitadas. Por otra parte, eso no es un desaire. La temporada 2024 de Alaphilippe ha sido moderada hasta este momento, con su campaña en las Clásicas obstaculizada (aunque no detenida) por la rodilla que se fracturó en Strade Bianche.

El debut de Alaphilippe en el Giro significó que se perdió los Clásicos de las Ardenas este año, optando en cambio por un período de descanso después de terminar en un distante puesto 70 en el Tour de Flandes. Regresó a la acción en el Tour de Romandía la semana pasada, quedando tercero en la contrarreloj inicial antes de correr arriba y abajo durante el resto de la carrera.

“Creo que la forma es buena”, dijo Alaphilippe. “Romandía fue una semana importante para mí, para correr duro y esforzarme mucho en las piernas. Creo que no puedo hacer una mejor preparación que esa. Esta última semana fue sólo de recuperación, para intentar estar fresco durante las próximas tres semanas. Es difícil decir cómo está mi condición, pero me siento bien y estoy dispuesto a sufrir. Creo que esto es importante”.

Altas estacas

En aquellos días felices del cambio de década, Alaphilippe desarrolló el útil hábito de ser un hombre para la gran ocasión. Por ejemplo, había parecido apático en la segunda mitad del Tour 2020, pero en retrospectiva, tal vez simplemente estaba deprimido antes del Mundial de Imola. Doce meses más tarde, realizó una hazaña de alquimia similar para llevarse otra medalla de oro en Lovaina.

“Realmente lo mantuve simple antes del Giro”, dijo Alaphilippe sobre su preparación para el Giro. corsa rosa. “No estuve en un campo de entrenamiento en altura, nada de eso. Me tomé un descanso después del Tour de Flandes y entrené básicamente para estar en buena forma. Entonces Romandía fue buena para mí. No fui excepcional, pero mejoré día a día y eso fue una buena señal”.

Queda por ver, sin embargo, si la calma de Alaphilippe conducirá al tipo de actuación atronadora que solía ofrecer como rutina en finales como este. Esta temporada, después de todo, ha aparecido en los titulares más por las amonestaciones del técnico del Soudal-QuickStep, Patrick Lefevere, que por sus resultados.

Sin embargo, todavía tiene sólo 31 años y está en el radar de varios equipos franceses cuando su contrato con Soudal-QuickStep expire al final de la temporada. La primera maglia rosa del Giro sería una moneda de cambio útil en las negociaciones en curso. Las apuestas son altas.

“Tengo una oportunidad, pero no sé qué tan grande es”, dijo Alaphilippe. “Tengo más posibilidades en un recorrido como el de mañana que el del domingo, así que intentaré aprovechar esta oportunidad. Se trata de las piernas. No será una gran sorpresa mañana. Necesitas ser fuerte y explosivo. Sólo espero poder disfrutar del escenario, dar lo mejor de mí y no arrepentirme”.