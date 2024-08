“No se puede tener un plan A, hay que tener varios”, afirma la holandesa, cuyo equipo en París tiene varias cartas en juego: Demi Vollering, Marianne Vos y Ellen Van Dijk

Lorena Wiebes ha llegado a París y competirá en sus primeros Juegos Olímpicos como líder del equipo holandés en la prueba de ruta femenina el 4 de agosto.

Wiebes está considerada la velocista más rápida del ciclismo de ruta femenino, pero en los últimos años también se ha transformado en una potente escaladora, lo que la ha convertido en la favorita para ganar la medalla de oro, pero dice que llega a este fin de semana tranquila respecto a sus perspectivas.

“Tengo muchas ganas de que llegue el momento. Todavía no siento mucha tensión, pero eso llegará en los próximos días. Quizás cuando hayamos tenido las últimas reuniones de equipo o cuando los hombres hayan corrido su carrera en ruta. Entonces se podrá saborear mucho más el sabor de los Juegos Olímpicos”, dijo Wiebes en una entrevista concedida a la revista Revoloteos giratorios.

Wiebes dijo que, cuando era niña, practicaba gimnasia, por lo que vio a gimnastas olímpicas como Simone Biles en la televisión durante los Juegos Olímpicos de verano más recientes. Ahora que está en los Juegos, dice que está empezando a interesarse aún más por otros deportes.

“Siempre he seguido los Juegos Olímpicos, pero no me he involucrado mucho en ellos. Ahora que me han seleccionado para los Juegos de verano, he empezado a adentrarme un poco más en ellos. Entonces empiezas a fijarte en más deportes. En el pasado, me interesaba sobre todo la gimnasia. Todavía la miro con admiración. Eso es porque yo misma hice gimnasia acrobática cuando era niña. Creo que es hermoso de ver. La explosividad que tienen esas chicas es increíble. Especialmente ahora con Simone Biles, puedo disfrutarlo mucho”, dijo.

Dijo que había estado considerando los Juegos Olímpicos de París desde 2020, pero que se dio cuenta de que podía ser una contendiente por una medalla cuando se anunció la ruta de la carrera en ruta femenina el año pasado.

La carrera en ruta femenina tiene una longitud de 158 kilómetros con 1.700 metros de desnivel y nueve puertos con nombre, utilizando los mismos circuitos de salida y llegada que la carrera masculina y solo una vuelta fuera del centro de la ciudad, a través del Vallée de Chevreuse.

El pelotón finalizará luego en dos vueltas de 18,4 km, incluyendo la Côte de la Butte Montmartre antes del final plano a lo largo del Sena pasando por el Quai d'Orsay y terminando en el Pont d'Iéna.

“Cuando se presentó el recorrido el pasado otoño, me atrajo inmediatamente. Me gusta un final con vueltas por la ciudad”, afirma.

“En cuanto a la subida a Montmartre, tuve inmediatamente la sensación de que se trata de un lugar en el que se puede decidir la carrera. Es una subida bastante corta. En realidad, todas las subidas del circuito no son muy difíciles.

“En circunstancias normales debería poder controlarlos. Después de reconocer el recorrido, gané confianza y, a partir de ahí, trabajé aún más para esta carrera”.

Wiebes encabezará un equipo holandés que también incluye a la ganadora del Tour de Francia Demi Vollering, que también podría ganar una medalla en París, la ex campeona mundial y campeona olímpica Marianne Vos, y la tres veces campeona mundial de contrarreloj Ellen van Dijk.

El seleccionador nacional, Loes Gunnewijk, confirmó la decisión de nombrar a Wiebes como líder del equipo. Si la carrera se reduce a un sprint en grupo y todo el equipo holandés está presente en cabeza, Wiebes tendrá la mejor salida y una clara oportunidad de ganar la medalla de oro.

“Ahora es una práctica habitual que el seleccionador nacional nos presente nuestro papel y que podamos pensar si lo queremos o no. Por supuesto, no necesité tiempo para pensarlo”, dijo Wiebes. Revoloteos giratorios.

“En la misma conversación telefónica le dije que estaba dispuesto a hacerlo. Por supuesto, a partir de ese momento se convirtió en una prioridad. Aunque intento trabajar para lograrlo con la mayor normalidad posible”.

Wiebes dijo que está acostumbrada a manejar presiones de liderazgo de equipo en carreras WorldTour planas y montañosas con SD Worx-Protime, donde a menudo comparte ese rol con la belga Lotte Kopecky, mientras que su compatriota holandesa Vollering lidera al equipo en muchas de las desafiantes carreras de un día y en etapas montañosas.

De hecho, Wiebes y Kopecky, actual campeón del mundo de ciclismo en ruta, suelen ser un dúo difícil de superar como compañeros de equipo y han conseguido muchas victorias con dobletes en las dos últimas temporadas, lo que significa que conocen muy bien las fortalezas y debilidades del otro. En París, competirán entre sí y será interesante ver cómo compiten entre sus respectivos equipos nacionales.

Wiebes ha nombrado al equipo italiano con la ex campeona del mundo Elisa Balsamo y la ganadora del Giro de Italia Elisa Longo Borghini como favoritas también.

“Mi objetivo es mantenerlo el mayor tiempo posible. Considero que Lotte es una de las principales competidoras en este aspecto, sobre todo porque el recorrido recuerda un poco al circuito urbano del Campeonato del Mundo de Glasgow, con sus curvas y recodos, donde ganó el título mundial el año pasado”, afirma Wiebes.

“El bloque italiano también es muy fuerte. La competencia es bastante grande de todos modos. Todo tiene que encajar el domingo. Puede que ahora tenga la preparación perfecta, pero aún pueden salir muchas cosas mal”.

Si algo sale mal, dijo Wiebes, el equipo holandés viene preparado con más de una carta para jugar con Vollering, Vos y Van Dijk, y cualquiera de ellos podría ganar una medalla.

“No se puede tener un plan A. Hay que tener varios planes. Para mí, tiene que ser una carrera perfecta que acabe en un sprint. Pero en el camino, todo puede salir mal. Pueden pasar muchas cosas”, afirmó.

“Por eso es genial que tengamos varias chicas junto a Demi y Marianne que puedan terminar el partido. Podemos jugar con muchas cartas de triunfo y tenemos un único objetivo principal: ganar el oro con Holanda”.