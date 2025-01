El ciclista estadounidense regresa al Tour Down Under con el objetivo de tener una temporada completa en carretera

Chloé Dygert tiene tres medallas olímpicas -una de cada color-, ocho títulos mundiales de élite en ciclismo en pista y dos en ruta. Entonces, ¿por qué últimamente está tan frustrada y disgustada con su carrera?

El cuerpo y la mente de la joven de 28 años están plagados de cicatrices de años de lesiones, la más grave fue el accidente que casi pone fin a su carrera en el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2020, donde el borde afilado de una barandilla le cortó el cuádriceps izquierdo.

Desde entonces, Dygert ha logrado más de lo que la mayoría de los ciclistas pueden lograr en sus carreras: ganó el título de contrarreloj en el Mundial de 2023 en Glasgow y dos medallas olímpicas. Pero su victoria en el Mundial fue por un estrecho margen de seis segundos por delante de la australiana Grace Brown, a diferencia de los 92 segundos que le dio a Anna van der Breggen en 2019.

Después de más de cuatro años de contratiempos (cirugías en la pierna, un par de casos de COVID-19, un ataque de fatiga inducida por el virus Epstein-Barr y una cirugía para corregir una arritmia cardíaca), Dygert está en Australia para el Santos Women's Tour Down. Under espera reavivar su carrera como visitante después de finalmente tener una temporada baja con una salud relativamente buena.

“Este es el primer invierno que he tenido libre de lesiones y sano. Así que estar aquí en la primera carrera y luego estar sano, estoy muy feliz y tengo muchas ganas de estar con el equipo”, dijo Dygert en el Tour Down. En conferencia de prensa previa a la carrera.

“El año pasado realmente no tuve la temporada que quería. Simplemente no pude ser quien quería ser en las carreras en las que competí; simplemente no obtuve los resultados que pensé que debería tener. continuar con el trabajo que estaba haciendo. Me alegra decir que reflexionamos mucho y tratamos de resolver todo, y resolvimos los problemas, así que tenemos muchas ganas de que llegue esta temporada, y eso espero. que va a ser ese tipo de temporada de regreso después de cinco largos años después de mi accidente.”

Pero no es que todo sea perfecto. La ciclista de Canyon-SRAM zondacrypto se enfrenta a otra cirugía en su pierna lesionada y a otra para solucionar un problema en su nariz, resultado de chocar contra una puerta.

“Siempre sucede algo”, dijo Dygert. “Son simplemente cosas con las que tengo que vivir y luego pasar, pero eso es sólo una parte. Puedo fallar o seguir adelante, así que estoy luchando como siempre”.

Dygert fue franca sobre el costo de superar la letanía de desgracias que le han sucedido desde que irrumpió en escena al ganar dos títulos en el Road Worlds 2015 en Richmond, Virginia.

Cuando se le preguntó si estaba orgullosa de sus resultados en 2024 (bronce en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos, oro en la persecución por equipos, plata en el Mundial de Ruta detrás de Lotte Kopecky), Dygert fue brutalmente honesta.

“No quiero restar importancia a lo absolutamente increíble que es estar en esos eventos y correr al más alto nivel. Pero ha sido muy difícil, mentalmente, en los últimos años. Yo diría que tuve más dificultades el año pasado. año que cualquier otro año debido a mi lesión”, dijo.

“Resolvimos algunos de los problemas que estaban sucediendo, pero fue muy difícil para mí incluso aceptar los resultados que obtuve. Estoy orgulloso, pero no lo estoy al mismo tiempo. No trabajamos como Por mucho que lo hagamos, no trabajamos duro para conseguir el segundo puesto, ¿sabes? Eso no quita que los corredores sean mejores ese día. Para mí, personalmente, el objetivo siempre es ganar. es ganar. Ese es el objetivo de todos”.

Aunque sus últimos cuatro años han sido como Sísifo, Dygert todavía mira hacia los próximos cuatro, que culminarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ahora que siente que ha resuelto un problema importante en la bicicleta: su posición en la bicicleta de contrarreloj estaba mal. .

“Me siento un poco tonto por no haber podido resolverlo antes”, admitió Dygert. “Fue una de esas cosas: no podíamos entender por qué estaba produciendo potencia en mi bicicleta de carretera pero no en mi bicicleta de contrarreloj. Así que reflexionamos mucho, analizamos mucho el posicionamiento anterior y todo eso”. Y por eso creemos que hemos ideado un plan bueno y sólido para la próxima temporada”.

Aunque Dygert ha tenido éxito en la carretera, no ha podido competir durante una temporada completa desde que se convirtió en profesional en 2020 con Canyon-SRAM, y eso la pone en desventaja. También ha obstaculizado su progreso casi tanto como sus lesiones.

En 2019, Dygert arrasó en las cuatro etapas y en la general en el Colorado Classic, clasificado en el puesto 2.1 de la UCI, y ganó en general en la carrera por etapas Joe Martin, clasificado en el puesto 2.2, y en el Tour del Gila en el mismo año, así como en los Juegos Panamericanos. y títulos mundiales de contrarreloj. Desde entonces, ha mostrado destellos de esa brillantez con una victoria de etapa en el RideLondon Classic y su segundo título mundial, pero quiere más en 2025.

“Quiero experiencia, quiero ver dónde puedo estar en términos de condición física. Todavía siento que hay muchas incógnitas en mí como ciclista. Todavía no siento que haya alcanzado mi máximo potencial solo porque “De todo lo que está pasando, en cuanto a lesiones, este año realmente quiero concentrarme en tratar de ser lo mejor que pueda dentro y fuera de la bicicleta, para mis compañeros de equipo, para mí y para el equipo en general”.

Con ese fin, Dygert viajó temprano a Australia, se reunió con su ahora retirado entrenador de atletismo Gary Sutton, registró kilómetros y desarrolló una perspectiva más positiva.

“Si no hubiera sucedido lo que pasó el año pasado, no creo que me hubiera convertido en el ciclista que soy hoy, y eso me está empujando hacia adelante para las próximas temporadas y hacia los próximos Juegos Olímpicos. Soy, en cierto modo, Estoy muy frustrado y no contento con cómo fue el año (el pasado), pero puedo sentarme aquí hoy y estar realmente emocionado por el año que viene”.