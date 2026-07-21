El dos veces ganador del Tour explica cómo se desarrolló el fatídico accidente de la etapa 15

Jonas Vingegaard reaccionó con moderación ante su salida del Tour de Francia, diciendo que “no sirve de nada bajar la cabeza” e incluso que “está yendo sorprendentemente bien”.

Vingegaard, dos veces ganador y segundo en la general de este Tour, se estrelló en la etapa 15 del domingo después de salirse de una curva a derechas y romperse la clavícula.

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