El dos veces ganador del Tour explica cómo se desarrolló el fatídico accidente de la etapa 15

Jonas Vingegaard reaccionó con moderación ante su salida del Tour de Francia, diciendo que “no sirve de nada bajar la cabeza” e incluso que “está yendo sorprendentemente bien”.

Vingegaard, dos veces ganador y segundo en la general de este Tour, se estrelló en la etapa 15 del domingo después de salirse de una curva a derechas y romperse la clavícula.

Lo llevaron en la ambulancia de carrera al camión médico cerca del autobús de su equipo en Vougy, en el valle debajo de la meta en la cima, y ​​luego subió a ese autobús, donde permaneció durante más de media hora.

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Vingegaard inicialmente se negó a hablar con los medios reunidos afuera y se subió directamente a un auto del equipo que lo llevó a su hotel, pero luego concedió una entrevista al canal de televisión danés. TV2.

“Va sorprendentemente bien. Por supuesto, es muy decepcionante para nosotros terminar así, y que el Tour termine así. Pero así es el ciclismo. Por suerte, es sólo una fractura de clavícula”, dijo Vingegaard en comentarios que han sido traducidos a través de una máquina en línea.

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“Por supuesto que es una gran lástima. Estamos decepcionados y sólo espero que los muchachos puedan concentrarse la próxima semana y, con suerte, ganar una etapa o dos”.

“Sólo hablé un poco con mi familia. Eso fue lo más importante para mí. Hemos ideado un plan para lo que va a pasar ahora, y he hablado con algunos miembros del equipo. No sirve de nada agachar la cabeza. Sólo lo empeora”.

¿Cómo y por qué sucedió?

Vingegaard luego explicó su opinión sobre lo que sucedió en el accidente, que ocurrió cuando faltaban 21 km para llegar a la subida final de la etapa 15. Su equipo Visma-Lease a Bike estaba al frente y él se sentó cuarto en la fila cuando giraron a la derecha en el interior de una rotonda pero en el exterior de una isla de tráfico que dividía la carretera.

“Tal vez llegamos a esta rotonda demasiado rápido y luego mi rueda delantera simplemente patina. No puedo hacer nada”, dijo Vingegaard.

“Así son a veces las carreras ciclistas. Para ser honesto, es muy molesto para nosotros”.

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El director del equipo Vingegaard, Marc Reef, pareció cuestionar ciertos aspectos de seguridad en el incidente, señalando que la moto que iba delante del pelotón estaba “entrando en pánico” y frenando, pero también sugiriendo que la ruta era la culpable de lo que denominó una “situación extraña”.

“Tal vez la motocicleta cometa un error, pero no podemos confiar en las motocicletas. Tenemos que tener nuestro propio criterio”, razonó Vingegaard. “La gente comete errores y no podemos cambiar eso ahora”.

Vingegaard también abordó las especulaciones del líder de la carrera, Tadej Pogačar, de que la prueba antidopaje que tuvo que realizar a las 2 de la madrugada de esa mañana podría haber tenido un efecto en cadena en su concentración y tal vez haber contribuido al accidente.

“Está claro que no ha hecho nada bueno, se podría decir. Si esa es la razón, no me atrevo a especular. Es posible que haya hecho algo. No debería poder decir eso”, dijo Vingegaard.

“No quiero echarle la culpa a eso, porque es una carrera ciclista y en las carreras ciclistas ocurren accidentes. Así que no me atrevo a responder eso”.