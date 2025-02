El jinete de Nueva Zelanda, quien fue el Plan B del equipo, conquista Challambra Climb para reclamar la primera victoria de WorldTour WorldTour de un día

Ally Wollaston (FDJ-Suez) fue definitivamente uno de los ciclistas clave que sus rivales no querían pasar el grupo principal en la subida final de Challambra Crescent, porque a medida que avanzan los velocistas, había pocas dudas sobre su provisión. Sin embargo, resulta que el piloto de Nueva Zelanda es “no solo un velocista”.

El jugador de 24 años ya había disparado un disparo de advertencia para la Gran carrera de Cadel Evans Great Ocean Road en el Surf Coast Classic, aparentemente no en lo menos preocupado por la brutal subida de 10 km, por lo que definitivamente había una cautela justificada entre sus rivales.

“Por supuesto, esperaba que la dejara caer en la subida, pero cuando la vi ya se escondía la primera vez en las subidas, digo: 'Guau, ella está en una buena situación, como si tuviera buenas piernas',”. Dichó el segundo lugar Karlijn Swinkels (EAU TEAM ADQ).

“Entonces, afortunadamente, tuvimos dos jinetes en el primer grupo de 15 jinetes, así que dejamos que Dominika (Włodarczyk) atacara en la última subida para tratar de dejar caer aliado. En cambio, Ally era tan fuerte que podía aguantar.

“Entonces fue una apuesta en la final para mí para el podio. Por supuesto, esperaba poder vencer a Ally in the Sprint, pero con la forma que veo que está en este momento, también estoy feliz de ser segundo. “

Wollaston puede haber parecido inmejorable, pero en realidad ingresó el día como Plan B. Su nuevo equipo para 2025, FDJ-Suez, sin embargo, estaban en la posición ideal cuando obtuvieron ambos Plan A, Elise Chabbey y el Plan B en el grupo principal. El frente de la carrera y Amber Kraak.

“Realmente sentí en el equipo una verdadera aceptación colectiva hoy, lo mismo que el Surf Coast Classic, todos estábamos realmente motivados hoy y hoy nos quedamos muy bien como un equipo”, dijo Wollaston a los periodistas en Geelong después de salir de la costa de la costa podio.

“Creo que hacer que tres chicas lleguen por segunda vez en el ascenso en el top 10 fue bastante especial y supe en ese momento que teníamos una muy buena oportunidad de ganar hoy”.

Los resultados han sido un paso adelante de la gira femenina en Australia, donde el equipo, como dijo Wollaston, “no obtuvo malos resultados, pero simplemente no obtuvimos los resultados que queríamos”.

La forma de sprint de Wollaston estaba claramente en marcha cuando ganó el ritmo de sprint en la etapa 1, pero tuvo que conformarse con el segundo, ya que un descanso en solitario ya había tomado la victoria y Chabbey fue quinto en general. Pero todo ha sido ACES para Wollaston en Victoria, comenzando con la victoria de Surf Coast Classic y terminando con una victoria en Geelong que entregó a la pista y al jinete de la carretera su primera victoria en la carrera mundial de un día.

“Sabía que en un buen día, esta es una muy buena carrera para mí”, dijo Wollaston, sobre el evento, donde a los velocistas a menudo no se afirman por el desafío de la escalada Challambra en las dos carreras del circuito final.

“Creo que he intentado muy, en realidad, en años anteriores no enchufarme a mí mismo para ser solo un velocista y creo que hoy demuestra que no soy solo un velocista.

“No disfruto particularmente los sprints agitados, así que si puedo encontrar una manera de ser el velocista más fuerte al final de una carrera realmente dura, es el tipo de jinete que espero ser en el futuro. Creo que hoy fue un paso en la dirección correcta, seguro “.