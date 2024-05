El galés ahora está a 2:46 de la maglia rosa después de perder terreno en la dura prueba de Perugia

Las distintas capas de la ciudad de Perugia, situada en la cima de una colina, parecen plegarse unas sobre otras como algo sacado de un dibujo de Escher. Es fácil perderse aquí en el mejor de los casos, y aún más fácil después de correr a toda velocidad por la empinada carretera hacia la ciudadela al final de la contrarreloj de 40 km del Giro de Italia.

Cuando llegó al cruce de Via Baldeschi y Via Battisti, unos 400 metros más allá de la línea de meta, Geraint Thomas había perdido la pista de las señales que le guiaban hacia el aparcamiento donde le esperaba su furgoneta Ineos Grenadiers. El ex campeón del Tour de Francia se detuvo en la carretera para evaluar la situación mientras los peatones pasaban junto a él sin mirar dos veces hacia su aperitivo del viernes por la noche.

Cuando Thomas miró a su alrededor, los periodistas que habían estado corriendo detrás de él en busca de una cita ahora le indicaron lo que consideraban que debía ser la dirección correcta. Él asintió en señal de agradecimiento antes de partir de nuevo, guiando su bicicleta por la esquina y bajando la colina hasta perderse de vista.

Después de perder dos minutos ante Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) en esta contrarreloj de la etapa 7, se podría haber perdonado a Thomas por desear escapar de la vista por completo, pero nunca ha sido alguien que se esconda, en los días buenos o malos. En la era del Team Sky, por ejemplo, regularmente se vio obligado a trabajar en los días de malas noticias como portavoz de facto del equipo una vez que Dave Brailsford comenzó a alejarse de la vista del público.

Cuando los periodistas llegaron al aparcamiento de Via Checchi, Thomas ya había subido a su turboentrenador, protegido del sol bajo un paso elevado. Cuando Thomas comenzó su recuperación, el director deportivo del Ineos, Zak Dempster, ofreció su evaluación de un día que resultó en una doble derrota para su equipo.

Además de poner dos minutos a Thomas, Pogačar realizó un sorprendente esfuerzo final para negarle a Filippo Ganna la victoria de etapa por 17 segundos. Thymen Arensman del Ineos fue tercero a 49 segundos y Magnus Sheffield cuarto a 1:00, pero sus excelentes actuaciones se vieron compensadas por las decepciones sufridas por Ganna y Thomas.

“Creo que no somos el primer equipo al que Pogačar golpea y ciertamente no seremos el último”, dijo Dempster. “Teniendo en cuenta que normalmente va rápido cuesta arriba, cuesta abajo y en llano, no me sorprendió que fuera rápido allí en la subida final”.

Thomas, confesó Dempster, “no estaba entusiasmado por su desempeño en la última subida”, y el galés lo confirmó cuando asintió con la cabeza para que los periodistas se apiñaran alrededor de su turbo entrenador. La carrera desde Foligno fue una contrarreloj de dos partes, llana y rápida durante los primeros 32 km antes de la subida irregular al corazón de Perugia.

“Para mí, personalmente, no fue lo mejor, pero para ser un mal día en bicicleta, supongo que no es tan malo”, dijo Thomas. “Traté de contenerme un poco en el llano y luego empujar en la subida. Creo que ataqué las partes empinadas, pero estaba demasiado fuera de lugar para el resto y perdí mucho tiempo. Así son las cosas a veces.

“En las partes empinadas de la subida, estaba haciendo lo que quería hacer. Supongo que fui demasiado conservador en el resto, pero sí, así son las cosas”.

Déficit

En el primer control después de 18,6 km, Thomas estaba a sólo 8 segundos de Pogačar, pero esa diferencia se había reducido a 40 segundos cuando llegó al final del último recorrido hacia Perugia. En la subida misma, Thomas no pudo encontrar su ritmo, o al menos un ritmo que le ayudara a limitar el daño a un supersónico Pogačar, que realizó su exhibición de contrarreloj más enfática desde su sorprendente victoria en La Planche des Belles Filles el el Tour de Francia 2020.

Thomas terminó el día en el décimo lugar de la etapa.

“Estaba tratando de mantener algo en reserva y simplemente ir rápido”, dijo Thomas. “Cuando llegué a la subida sentí que tenía un poco de reserva. No fue como los últimos 3 km de la última crono del año pasado (en Monte Lussari – ed.), eso es seguro. Fue similar a la crono inaugural del año pasado, que fue plana con un kicker al final.

“Sentí lo mismo, cuando llegó el momento de ir de verdad, no podía ir, sólo podía ir a medias. Pero como digo, tengo algunos días buenos y otros malos”.

En la clasificación general, Thomas cayó al tercer puesto de la general, a 2:46 de Pogačar y a 10 segundos de su antiguo compañero de equipo Daniel Martínez (Bora-Hansgrohe).

Pogačar era el gran favorito para el Giro antes de que comenzara la carrera, aunque Thomas había resistido bien en los primeros días de la fase. El aspecto de la carrera ha cambiado bastante después de la estratosférica actuación de Pogačar aquí, pero incluso en medio de las desconcertantemente entrelazadas calles y callejones de Perugia, Thomas intentó encontrar una perspectiva más clara.

“Es una carrera muy antigua, ¿no? No les hice perder el tiempo a todos”, dijo Thomas. “Algunos muchachos ganaron tiempo, pero de eso se tratan realmente las carreras de Grand Tour, a menos que tu nombre sea Pogačar o Jonas (Vingegaard)…”

Sí, el Giro aún es largo y sí, casi todas las etapas clave de montaña aún están por llegar. Pero a esta distancia y en contra de este Pogačar, eso parece parte del problema, y ​​Thomas también lo sabe.

“Nos hemos quedado sin cosas que decir sobre él realmente”, dijo Thomas. “Todos sabemos lo bueno que es”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura del Giro de Italia, incluidos periodistas que informan, noticias de última hora y análisis sobre el terreno de cada etapa de la carrera a medida que se desarrolla y más. Saber más.