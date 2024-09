El francés terminará su etapa en el equipo belga en Il Lombardia y buscará una victoria más para terminar una década con una explosión

A medida que la temporada ciclista de 2024 se acerca a su fin, también lo hace el tiempo de Julian Alaphilippe en Soudal-Quickstep, ya que la última carrera con el equipo en el que comenzó su carrera se desarrollará en Il Lombardia el 12 de octubre.

El mes pasado se anunció que se uniría al equipo Tudor Pro Cycling Team de Fabian Cancellara con un contrato de tres años, algo que el actual jefe de Alaphilippe, Patrick Lefevere, describió, a pesar de sus críticas públicas al francés en los últimos tiempos, como el “fin de una era”. Sin embargo, es una oportunidad “de tener un nuevo entorno y ver algo nuevo” en el momento justo de su ilustre carrera según el dos veces campeón del mundo.

Alaphilippe se encuentra actualmente en Canadá para el Grand Prix Cycliste de Québec y el Grand Prix Cycliste de Montréal, compitiendo con la esperanza de formar parte del equipo francés del Campeonato Mundial de Ruta para Zúrich, pero también teniendo la oportunidad de recordar las cosas que más extrañaría de su memorable paso por el equipo belga.

“Es difícil decir una cosa porque seguro que lo más importante que voy a extrañar es estar con la gente con la que siempre estuve. No son solo 10 años de mi carrera, es un tercio de mi vida”, dijo Alaphilippe a los medios reunidos, entre ellos Noticias de ciclismo.

“Por supuesto, hubo altibajos, pero siempre lo disfruté y amé el tiempo que pasé en el equipo, así que esto es lo que más extrañaré, al igual que a mi personal y a mis compañeros de equipo. Pero al final, también es bueno tener tantos recuerdos”.

“Para mí y para ellos también es la vida, es un círculo, así que es un buen momento para tener un nuevo entorno y ver algo nuevo”.

Han sido 10 años icónicos para el dos veces campeón del mundo que personifica el estilo con el azul de Quickstep, con victorias memorables en Milán-San Remo, Strade Bianche, La Flèche Wallonne (tres veces), el Giro de Italia y, por supuesto, el Tour de Francia.

Alaphilippe se convirtió en un ícono del Tour de Francia, logrando seis victorias de etapa a lo largo de los años e incluso casi ganando la carrera en 2019 con algunas tácticas temerarias, un verdadero campeón de las carreras francesas y un ciclista tan sinónimo de las bandas del arco iris después de sus emocionantes victorias en Imola y Lovaina.

Alaphilippe bien podría llevar su talento al equipo negro y rojo de Tudor en 2025, pero no siempre fue el equipo suizo el favorito para ficharlo, ya que el equipo francés TotalEnergies presionó para traer al audaz francés a un equipo local en los últimos años de su carrera. Alaphilippe finalmente se decidió por lo que pensó que le convenía más: el creciente equipo suizo.

“No fue fácil llamar a Jean-René Bernaudeau de TotalEnergies con Benoit Genauzeau porque no es sólo este año, ya hace algunos años que sé que realmente me quieren en el equipo y también fue un proyecto realmente lindo”, dijo Alaphilippe.

“Sabía que me sentiría decepcionado cuando tomé mi decisión y no fue fácil para mí. Pero al final, uno tiene que pensar en sí mismo, lo cual es un trabajo muy duro. Es una decisión propia, así que cuando supe que no me quedaría, tuve que llamar a los otros equipos y estoy contento con mi decisión”.

Es una decisión que Bernaudeau cree que casi con certeza le dará al equipo suizo uno de los puestos de comodín para el Tour de Francia, y su equipo francés ahora corre el riesgo de perderse el Tour por primera vez desde su creación en 2000.

“Lo único que lamento es la duración de las negociaciones, porque realmente han sido muy largas. Por supuesto, entiendo que haya habido una negativa, pero me hubiera gustado recibirla antes”. Bernaudeau le dijo a Le Parisien.

“No es lo mismo saberlo en junio que a principios de agosto. El timing nos puso en apuros y nos encontramos con muchos corredores a los que habíamos dicho que no porque esperábamos a Julián”.

El aullido final

Por ahora, sin embargo, Alaphilippe está concentrado en cerrar su etapa en Quickstep con un gran triunfo, algo que ya hizo al obtener una impresionante victoria en solitario en el Giro de Italia en mayo, pero el siempre dispuesto francés tiene la esperanza de lograr un aullido más con el 'Wolfpack'.

“Estoy muy concentrado en cada carrera que viene hasta mi última en Lombardía. Creo que lo disfruto aún más porque realmente me doy cuenta de que cada carrera es un día más cerca del final”, dijo.

“Todavía me quedan carreras por disputar y por mi parte, ni siquiera pienso en el año que viene por ahora. Sin duda, mi objetivo es intentar ganar algo de nuevo. Ahora hay cada vez menos oportunidades, así que espero poder hacerlo. Es mi objetivo hasta el final y haré todo lo posible por conseguirlo”.

Después de un par de años tumultuosos arruinados por accidentes y lesiones, Alaphilippe también está de vuelta en la lucha por las victorias en carreras después de confiar en el proceso, habiendo logrado también victorias de etapa en el Tour de Eslovaquia y el Tour de Chequia esta temporada. Si bien su nueva aventura en Tudor puede no traer la misma emoción que en los últimos siete años, Julian Alaphilippe está lejos de haber terminado de brillar en las carreras de élite del ciclismo.

“No sé cuál es mi mejor momento, pero vuelvo en buena forma, disfruto de la carrera y soy capaz de luchar por la victoria en la final”, afirmó Alaphilippe.

“Si tengo la razón, te lo haré saber”, dijo en referencia a sus dificultades. “No sabía la razón, así que cuando haces todo lo que puedes y luchas contra el mal momento, sabes que en algún momento todo cambiará”.