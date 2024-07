El esloveno niega entre risas las comparaciones con los caníbales y consigue su cuarta victoria del Tour de Francia 2024 en Isola 2000

La última y devastadora actuación del líder del Tour de Francia, Tadej Pogačar, en los ascensos camino de Isola 2000 puso el maillot amarillo fuera del alcance de sus rivales y, al mismo tiempo, confirmó que el domingo por la noche, salvo un desastre total, un histórico doblete Giro de Italia-Tour formará parte de su palmarés.

Antes de la etapa 19 y el asalto del Tour al paso de montaña pavimentado más alto de Francia, La Bonette-Restefond, y un ascenso brutalmente difícil a Isola 2000, Visma-Lease A Bike aún tenía margen para albergar la esperanza de que Jonas Vingegaard pudiera darle la vuelta a la situación ante Pogačar.

Incluso cuando la carrera se acercaba a La Bonette, con tres trabajadores del equipo Visma-Lease A Bike por delante y Vingegaard a solo tres minutos de la clasificación general, todavía parecía que el campeón defensor al menos podría intentar cambiar las cosas.

Pero las esperanzas de Vingegaard no resucitarían en la última semana del Tour de Francia, en teoría el punto en el que las líneas entre Pogačar, siendo más vulnerable después de sus dos Grandes Tours consecutivos, y el danés, estando más fresco después de su larga recuperación de su accidente, finalmente se cruzarían.

En cambio, fue Pogačar quien se salió de la balanza una vez más, alejándose de Vingegaard a 8,7 kilómetros de la meta, superando a su compañero de equipo Matteo Jorgenson a 1,8 kilómetros de la línea de meta y finalmente logrando su décima victoria de etapa en un Gran Tour de este año, la 24.ª de su carrera y la cuarta del Tour de Francia 2024. Sin mencionar que, en el proceso, ganó casi dos minutos a Vingegaard y prácticamente ganó el Tour de Francia 2024.

A pesar de su superioridad en la general, en Isola quedó claro que el apetito de victorias de Pogačar es insaciable. Su último triunfo provocó aún más comparaciones con Eddy “El Caníbal” Merckx, quien, al igual que Pogacar, nunca se cansó de ganar todo lo que pudo.

Pero como su ventaja en la general se abría ahora a cinco minutos y tres segundos, casi inexpugnables, tras su último éxito en la cima, Pogačar bromeaba felizmente sobre las referencias al apodo de Merckx, diciendo: “¿Un caníbal? Come carne humana. Yo como dulces en la meta y geles y barritas en la bicicleta”.

“Sí, por supuesto, sé lo que quieres decir”, informó. Esporza con una sonrisa. “Pero no hablemos de canibalismo. Eso no es tan agradable”.

Además, argumentó, “con mi cuarta victoria de etapa ya he compensado las diferencias con las del año pasado, cuando logré dos. Así que ahora puedo decir que tengo tres victorias de etapa cada año”.

Aunque insinuó firmemente que permitiría que la escapada tuviera la oportunidad de escaparse en la última etapa de montaña del sábado en el Col de la Couillole, Pogačar evidentemente no estaba de humor para tal generosidad el viernes.

Sus compañeros de equipo Nils Politt y Pavel Sivakov hicieron un trabajo excelente para mantener la escapada a una distancia razonable de cuatro minutos en Bonette-Restefond. Luego, el ritmo implacable marcado por Adam Yates en el propio ascenso a Isola fue una plataforma de lanzamiento obvia para él mismo en busca de la victoria.

“Estuve aquí entrenando mucho después del Giro y estuve hablando con mis compañeros de equipo sobre cómo queríamos correr este día hasta el momento en que ataqué”, contó Pogačar, “y salió realmente perfecto al 100%.

Dijo que habría considerado no estar a la altura de su reputación de caníbal y buscar otra victoria de etapa si Simon Yates, hermano de su compañero de equipo en los UAE, Adam, hubiera estado al frente de la carrera, y “alguien que no sea de un equipo de la clasificación general” como Jorgenson.

“Pero quería alcanzar a Matteo en la final porque todo el equipo (Visma) nos presionó desde el principio con (Wilco) Kelderman y Matteo al frente, así que estábamos bajo presión para controlar la carrera.

“Por eso quería ganar, porque mi equipo hoy corrió muy fuerte para conseguir el resultado”.

Es tal la certeza de su éxito general en el Tour, que las preguntas en la conferencia de prensa posterior a la etapa del viernes ya empezaban a parecer las que tradicionalmente se plantean después de que un ciclista gana el Tour. A Pogačar incluso le pidieron que describiera cómo fue su preparación en comparación con 2023, cuando corrió con una férula para la muñeca, rota en Lieja-Bastoña-Lieja ese abril, durante un largo período.

“Lo usé hasta el Campeonato Nacional de Eslovenia y lo seguí usando por las noches durante la primera semana del Tour”, cuenta.

“El año pasado fue un gran problema. No estaba preparado física ni mentalmente para el Tour”.

Sin embargo, dijo: “De hecho, todo desde Lombardía el año pasado ha ido bien, por lo que este es el factor más importante (en mi éxito en 2024). Este año, he vuelto a ser el 'viejo yo' y sigo mejorando”.

“Ahora tengo más experiencia y no cometo muchos errores. A veces, si estás ansioso en la carrera, eso es muy malo y este año nunca estuve bajo estrés”.

“En el Tour lo tenía todo bajo control cuando me puse líder en el Galibier y eso me motivó mucho. He estado corriendo la última semana sin presión. Evaluaremos los números después, pero seguro que esta es una de mis mejores versiones”.

