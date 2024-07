Un ciclista del Visma-Lease a Bike fue atropellado en el último kilómetro de la etapa 19 pero vuelve al top 10

Durante un tiempo, parecía que Matteo Jorgenson conseguiría una segunda victoria de etapa del Tour de Francia para Visma-Lease a Bike cuando se alejó en solitario de la escapada del día en la subida final a Isola 2000.

Sin embargo, a falta de 9,5 km para el final, el líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), atacó y cerró una brecha de tres minutos en el último kilómetro, superando al estadounidense y ganando la etapa.

Jorgenson terminó segundo en la etapa, 21 segundos detrás del maillot amarillo, superando a Simon Yates (Jayco-AlUla) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

Fue un duro golpe para Jorgenson, que había pasado el día en la escapada junto con su compañero de equipo Wilco Kelderman en busca de una victoria de etapa en su campo de entrenamiento, pero aún más para el líder del Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard, que estaba visiblemente molesto después de terminar 1:41 detrás de Pogačar junto con el tercer clasificado Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep).

“Lo diste todo, eso es lo único que importa”, le dijo Jorgenson a un Vingegaard visiblemente molesto.

Perder la victoria de etapa no fue el fin del mundo para Jorgenson, que volvió al top 10 de la general, subiendo al noveno lugar por delante de Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

Jorgenson dijo Deportes NBC que él y su compañero de equipo Wilco Kelderman se escaparon a propósito para estar en la ruta si Vingegaard los necesitaba, pero en la subida final, su estrategia giró hacia tratar de ir por la victoria de etapa.

“Al principio sólo queríamos estar en la escapada de Jonas como corredores satélites. Pero luego recibimos la llamada para cambiar de grupo y competir en la etapa”.

Sin embargo, el ataque de Pogačar, aunque no fue una sorpresa, terminó su día con decepción.

“Estuve muy cerca”, dijo Jorgenson. “Siento que el Tour de Francia y yo tenemos una mala relación en lo que respecta a quedar cerca de las etapas. Siento que doy lo mejor de mí y todavía no lo he logrado”.

Jorgenson llevaba tres minutos de maillot amarillo y un puñado de segundos de ventaja sobre sus compañeros de escapada en la subida final, y dijo que estaba “simplemente pensando en cómo están mis piernas y tratando de hacer el mejor esfuerzo posible de abajo a arriba”.

Cuando escuchó que Pogačar se acercaba, dijo: “Tuve un mal presentimiento. Cuando me adelantó, sabía que incluso si me quedaba detrás de él, me ganaría. Así que, sí, es simplemente decepcionante por el momento”.