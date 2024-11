“La mayoría de los atletas nunca podrán vivir un final de cuento de hadas”, dice Manxman mientras empieza a disfrutar del retiro

Mark Cavendish ha revelado que negarse a darse por vencido, incluso cuando se va en contra de las probabilidades, fue una de las fuerzas impulsoras que lo hicieron tan exitoso como ciclista y velocista profesional.

Cuando era un joven ciclista, Cavendish casi no logró un lugar en el equipo de Gran Bretaña después de que algunos entrenadores quedaron desconcertados por sus datos de rendimiento. Pero utilizó su inteligencia y determinación para forjar su éxito y ganar 35 etapas en el Tour de Francia.

“No sería un profesional ahora. Pero si tanta gente sólo mira la parte científica, deja un vacío abierto para alguien que mira las cosas con mentalidad táctica”, dijo Cavendish. BBC Radio 5 en vivo mientras repasaba su carrera.

“Nunca descuidé mi entrenamiento físico, pero es igualmente importante entrenar la mente para leer una situación, para observar los resultados y las tácticas de otros equipos. Yo hice eso y otros no”.

No darse por vencido también fue parte del éxito de Cavendish. Durante sus 16 años de carrera profesional, Cavendish disfrutó de increíbles altibajos y un gran éxito, pero también de terribles caídas que incluyeron el debilitante virus Epstein Barr y la consiguiente depresión.

Su carrera casi parecía terminada después de 2020, pero Patrick Lefevere le dio una oportunidad y ganó cuatro etapas en el Tour de Francia de 2021. Posteriormente, Astana Qazaqstan le dio un segundo salvavidas en 2023, pero cuando se cayó del Tour de Francia, nuevamente no se rindió y finalmente ganó una etapa récord número 35 del Tour de Francia en 2024.

“El ciclismo me ha dado las mayores lecciones de vida”, dijo Cavendish en una entrevista publicada en La Gazzetta dello Sport.

“Tengo mucha suerte de haber ganado muchas carreras de ciclismo. Pero he perdido muchas más carreras de las que he ganado y la mayoría de los ciclistas han ganado incluso menos.

“En el ciclismo, matemáticamente, tus probabilidades de ganar son muy, muy bajas. Y eso te da una mentalidad particular. Te enseña que hay muchos más momentos difíciles que buenos. Pero cuando llegan los buenos tiempos, son mucho más dulces y hacer que todo ese arduo trabajo valga la pena.”

Cavendish siempre quiso ser un ciclista profesional y siempre quiso ser un velocista que ganara etapas en el Tour de Francia. Esa ambición impulsó su determinación de nunca darse por vencido, primero cuando era un adolescente de la Isla de Man que consiguió un lugar en el equipo T-Mobile a finales de 2006, luego a través de su carrera y éxito en Milán-San Remo (2009), el Campeonato Mundial. Campeonatos (2011) y casi anualmente en el Tour de Francia.

En los últimos años, Cavendish siguió corriendo y haciendo sacrificios para competir en el pelotón moderno gracias a su familia.

“Tengo cinco hijos, ¿cómo puedo decirles que no se rindan si no doy el ejemplo?” él dijo La Gazzetta dello Sport.

“Básicamente me enseñaron a no rendirme. Eso no es lo que hago. Tengo mucha suerte de tener buenas personas a mi alrededor que me han apoyado cuando los tiempos eran malos. Pero fundamentalmente es algo simple: nunca te rindas”. .

“Todo lo que puedes controlar, lo controlas. Si no eres bueno en algo, que así sea. Y si eres el mejor en algo, que así sea. Pero haz todo y llega hasta el final, eso es todo. ”

Cavendish se retiró oficialmente después de ganar el reciente criterio del Tour de Francia en Singapur.

“Tuve la suerte de poder dedicar algunos años más a mi carrera y completar el ciclismo, supongo. La mayoría de los atletas nunca llegarán a un final de cuento de hadas”, dijo al BBC.

“Todas las personas con las que me hice profesional y con las que competí se han retirado, sus hijos también se han retirado. Eso me hace sentir viejo. No hay nadie competitivo a esta edad”.

Cumplirá 40 años el próximo mes de mayo, pero todavía ama el deporte y quiere seguir involucrado de alguna manera, tal vez como embajador de la carrera o con Astana Qazaqstan cuando esté patrocinado por XdS. Cavendish disfruta actualmente de su jubilación antes de confirmar sus planes para el futuro.

Pase lo que pase, siempre será ciclista y espera seguir inspirando a otras personas a amar el ciclismo.

“Quiero que todos los que andan en bicicleta la disfruten tanto como yo”, dijo.

“No tienen que correr, sino andar en bicicleta, aunque sea solo como medio de transporte. Esta máquina con dos ruedas, un cuadro y pedales, ha sido mi vida. Me ha dado una vida increíble. Me encanta. Me encanta muchísimo. . Si todo el mundo puede disfrutar tanto de la bicicleta como yo, entonces seré feliz.

“Y espero poder demostrar que no te rindes. No te rindes. Es tan simple como eso. Puede que sea difícil, pero no te rindes”.