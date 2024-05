El principal competidor francés de la general prueba su condición en Mercan'Tour, Dauphiné antes de julio

El principal aspirante local al Tour de Francia, David Gaudu (Groupama-FDJ), ha afirmado que correrá el próximo Grand Boucle sin objetivos concretos en la clasificación general.

El corredor de Groupama-FDJ fue el finalista mejor clasificado del Tour para la nación anfitriona en las dos últimas ediciones, quedando noveno en 2023 y cuarto en 2022.

El francés disputará este miércoles el Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes, antes de dirigirse al Critérium du Dauphiné. Querrá asegurarse de tener un desempeño lo suficientemente fuerte, particularmente después de que el año pasado la carrera por debajo de las expectativas en la misma carrera le dé un impulso para los Nacionales de Francia y luego, sobre todo, el Tour de Francia.

Respecto al Tour en sí y lo que puede lograr allí, Gaudu dijo El equipo el miércoles que “no estaba poniendo ninguna barrera específica”. En lugar de presionarse a sí mismo para subir al podio como lo intentó y no logró en 2023, su idea sería evaluar durante la carrera lo que podría lograr.

“Vamos a tomar las cosas como vengan y trataremos de ser más ofensivos”, dijo Gaudu. “Si estoy octavo o noveno al final de la primera semana, espero poder tomar los descansos, incluso si eso significa que luego me derrumbo y retrocedo al puesto 15 o 20 en la general”.

“Lo que no tengo intención de hacer es quedarme sentado y perder tiempo intencionadamente durante los primeros días”.

Tras sufrir una caída en O Gran Camino durante el reconocimiento a causa del fuerte viento y otra en París-Niza, Gaudu abandonó en la última etapa por enfermedad. Luego volvió a caerse en la Itzulia País Vasco y sufrió un profundo corte en la mano que le obligó a abandonar.

Su suerte cambió con una victoria en el Tour du Jura y después de un recorrido discreto en el Tour de Romandía y una concentración de entrenamiento de tres semanas en el Teide, Gaudu vuelve a competir este miércoles en el Mercan'Tour.

“Es una buena Clásica porque no hay muchas para escaladores”, observó Gaudu sobre la carrera que cubre 80 kilómetros de la 20ª etapa del Tour de Francia.

Cuando se le preguntó si había visto el Giro de Italia y si se sentía atraído por el estilo de carrera menos controlado, Gaudu estuvo de acuerdo.

“No es necesariamente un corredor más agradable que el Tour, pero se puede ver que ofrece más libertad de maniobra”.

“Pero el Tour sigue siendo el Tour, la carrera más grande del mundo, así que debería estar allí, incluso si está más encadenado y hay más equipos controlando las cosas”.

“Pero también hay días en los que es posible hacer algunos movimientos. Eso no sucede todo el tiempo, pero puede suceder si tienes las piernas, la confianza y las estrellas se alinean”.

Los desafíos de 2024

2024 no ha sido un año fácil, reconoció Gaudu, “pero siempre he podido volver a levantarme. Si no tuviera todavía esa mentalidad de 'perro rabioso', no habría atacado al pie de la subida al Mont Poupet en el Tour du Jura (una carrera que ganó en abril)”.

“Ese fue quizás el día en el que me sentí más liberado, en el que me dije a mí mismo 'hazlo y mira qué pasa'.

Sin embargo, en el Tour, más que victorias de etapa, su mayor objetivo será “permanecer con los favoritos de la general el mayor tiempo posible. Las carreras generales son lo que me hace soñar”.

“Ya estuve allí en París-Niza”, quedando segundo en 2023. “También quedé cuarto en el Tour el año anterior. Dos corredores” – Tadej Pogačar y, suponiendo que corra en julio, Jonas Vingegaard – “están un nivel por encima del resto, y uno de ellos lo ha demostrado más que nunca en el reciente Giro de Italia, por lo que sabemos que estarán en el grueso de la acción. Tendremos que ver cómo se desarrolla en el terreno”.

Gaudu también está en camino de remontar en el Dauphiné, donde finalizó en un modesto puesto 30 el año pasado. Pero explicó que en lugar de sufrir las consecuencias de una sobrecarga en el entrenamiento como en 2023, esta vez su reciente campamento en altitud se había basado en tareas de entrenamiento muy específicas y esperaba estar en mejor forma como resultado.

Queda entonces el mayor desafío de todos, el Tour, donde Gaudu dijo que sus objetivos, aunque no necesariamente este año, siguen siendo muy ambiciosos.

“Mi sueño es subir al podio del Tour. Mi mayor sueño sería ganarlo, pero hay que ser realista, eso sería muy, muy complicado”, dijo. El equipo.

“El podio es mucho más factible, aunque también sea muy difícil. Lieja, donde terminé tercero en 2021, sigue siendo mi Clásico soñado para intentar ganar. Pero en las batallas generales (de carreras por etapas) todavía tengo algunas buenas cartas que jugar también”.