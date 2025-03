“Todavía hay mucho que competir y será difícil con las etapas y el mal tiempo”, dice el líder del equipo de los EAU Emirates

Juan Ayuso (EAU EAU EMIRATS-XRG) no pudo repetir su victoria de 2024 sobre Filippo Ganna (granaderos de Ineos) en la apertura de la primera contrarreloj Tirreno-Adriatico a lo largo de la versilia del mar en Tuscany, pero el joven español no ganó su batalla personal con sus rivales generales, ganando segundos significativos en un swathhe de Big Name Rojos.

Ayuso fue dos segundos más rápido que Ganna en el punto intermedio después de cinco kilómetros del curso de 11.5 km de espalda, pero luego pareció unirse y perder velocidad en los momentos finales del escenario. Estableció un tiempo de 12:40, pero luego Ganna estalló hasta el final para registrar un inmejorable 12:17.

Ganan se puso en la camiseta del líder azul, mientras que Ayuso se convirtió en la camiseta blanca del mejor jinete.

“No Tenía Piernas” – No tenía las piernas (para ganar) “, explicó Ayuso.

“Es una carrera diferente, me sentí peor esta vez. El año pasado me sentí realmente bien, esta vez no fui genial. Ganna estaba en otro nivel, pero para la batalla de GC, seguía siendo el más rápido, que es el objetivo principal”.

Los rivales de GC más cercanos de Ayuso son, por ahora, Antonio Tiberi (Bahrein Victorious), que solo era seis segundos más lento que el español. Derek Gee (Israel Tech) de Canadá fue once segundos más lento e impresionado nuevamente después de ganar recientemente la reciente carrera de O Gran Camiño.

Uno de los compañeros de equipo de Ayuso, Isaac del Toro, fue solo 15 segundos más lento y será un valioso apoyo o plan 'B' para Emirates del equipo de EAU. Otra opción para los EAU podría ser Adam Yates, pero aparentemente ha estado enfermo y ha perdido 40 segundos.

Algunos de los retadores esperados perdieron significativamente más tiempo. Eddie Dunbar (Jayco-Alula) perdió 21 segundos ante Ayuso, Simon Yates (Visma-Lease A Bike) 32 segundos, Giulio CocCone (Lidl-Trek) y Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrahe) Lost 33, Tom Pidcock (Q36.5) 44, Richard Carapaz (EF EFECERACIÓN) 46 segundos). Uijtdebroeks (Visma-Arr-arrendamiento una bicicleta) 50.

“Hay dos o tres jinetes que están bastante cerca, pero los corredores que son realmente buenos en las montañas son de más de 30 segundos, lo cual es una gran brecha”, comentó Ayuso.

Tirreno-Adriatico de este año incluye etapas largas de más de 200 km, pero menos subidas importantes a medida que cruza desde la costa de Tirrenia hasta el Adriático. Solo la etapa 6 de Cartoceto a Frontignano (Ussita) se considera una etapa de montaña completa.

“Realmente solo tenemos una etapa y media de escalada, pero todo está por jugar”, dijo Ayuso, sabiendo que los próximos seis días se realizarán de muchas maneras.

“Todavía hay mucho que competir y será difícil con las etapas y el mal tiempo”.

Ayuso parece más motivado que nunca. Él sabe que tiene que demostrar su valía, en el deporte y tal vez dentro del equipo de los EAU Emirates si va a ser un contendiente en el Giro d'Italia, donde se espera que comparta el liderazgo del equipo con Yates, pero el británico tal vez esté un poco por delante en la gran jerarquía de giras.

“Esta es una prueba”, dijo Ayuso My Bike firmemente. “Tengo que mostrarme a mí mismo que puedo ganar estas carreras. Tengo que demostrarme a mí mismo”.