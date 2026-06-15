Sina Frei supera a la campeona del mundo de MTB Jenny Rissveds en la competición élite femenina de XCC en Saalfelden-Leogang

Sina Frei (Specialized Factory Racing) y Simon Andreassen (Orbea Fox Factory Team) superaron las malas condiciones climáticas húmedas en Saalfelden-Leogang, Austria, el viernes con victorias en las carreras de élite en pista corta de cross-country en la tercera ronda de la Serie Mundial de Ciclismo de Montaña UCI WHOOP.

Para Frei, fue su segunda victoria en una carrera de XCC de tres este año, y aumentó su liderazgo en la clasificación de la Serie Mundial de MTB UCI. Para Andreassen fue una historia completamente diferente, ya que el campeón danés ganó su primera carrera de la temporada y su primera carrera de la Copa del Mundo XCC.

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