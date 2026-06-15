Sina Frei supera a la campeona del mundo de MTB Jenny Rissveds en la competición élite femenina de XCC en Saalfelden-Leogang

Sina Frei (Specialized Factory Racing) y Simon Andreassen (Orbea Fox Factory Team) superaron las malas condiciones climáticas húmedas en Saalfelden-Leogang, Austria, el viernes con victorias en las carreras de élite en pista corta de cross-country en la tercera ronda de la Serie Mundial de Ciclismo de Montaña UCI WHOOP.

Para Frei, fue su segunda victoria en una carrera de XCC de tres este año, y aumentó su liderazgo en la clasificación de la Serie Mundial de MTB UCI. Para Andreassen fue una historia completamente diferente, ya que el campeón danés ganó su primera carrera de la temporada y su primera carrera de la Copa del Mundo XCC.

“Es un deporte bastante cruel. Tuve un comienzo difícil en la temporada de la Copa del Mundo y de repente estoy ganando. Es muy difícil sufrir el fin de semana de principio a fin, y cuando finalmente ganas, todo vale la pena”, dijo Andreassen a Deportes TNT Cámaras de retransmisión en la meta, cubiertas de barro.

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“No tenía un plan, sólo traté de sobrevivir. Estoy muy orgulloso de esto. Es mi primera victoria en un Mundial en pista corta, y también mi primera victoria en un Mundial con mi nuevo equipo, Orbea. Así que espero con ansias el resto de la temporada”.

Correr en Saalfelden-Leogang fue el primero de dos fines de semana de la Copa del Mundo con múltiples eventos: Copas del Mundo UCI Cross-country (XCO y XCC), UCI Downhill y UCI Enduro. La sede de Salzburgerland ha acogido 14 Copas del Mundo UCI MTB, con un nuevo recorrido diseñado para las competiciones de Cross-Country, con nuevos jardines de rocas cerca de la salida/meta.

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Los hombres de élite corrieron 11 vueltas a la pista embarrada, con una larga fila de corredores chapoteando bajo la lluvia en las primeras vueltas. El francés Luca Martin (Cannondale Factory Racing) mantuvo el liderato a mitad de carrera, con Filippo Colombo (Scott-SRAM MTB Racing), Mathis Azzaro (Origine Racing), líder general de XCC masculino de élite, y Charlie Aldridge (Cannondale Factory Racing) aferrado a su rueda trasera.

En la curva cerrada y cuesta abajo a la izquierda hasta la línea de meta para finalizar la séptima vuelta, Martin se salió debido a las condiciones resbaladizas, y Colombo rodeó al piloto caído para evitar chocar y tomar el liderato de la carrera. Pero sólo 500 metros después, Martin volvió a situarse al frente de la carrera, ahora con un total de 12 corredores formando el grupo líder.

Andreassen marcó el ritmo en la penúltima vuelta, con Colombo todavía en segundo lugar, Martin Vidaurre Kossmann (Specialized Factory Racing) en tercer lugar y Martin en cuarto lugar. Simone Avondetto (Wilier-Vittoria Factory Racing) se unió al grupo después del jardín de rocas.

Colombo atacó cuando sonó la campana, pero su esfuerzo se vio frustrado en la base del jardín de rocas cuando tomó una línea equivocada y una roca detuvo su avance. No cayó al suelo, pero el cambio de impulso permitió a Andreasson despegar y crear espacio para una victoria en solitario en la línea.

“Me encontré al frente al principio, y creo que la carrera estaba preparada. Fue bastante atípico para una pista (carrera) corta. Con dos vueltas para el final me moví al frente, me costaba ver, mis gafas estaban llenas de barro. Sólo quería tener una visión clara. Nadie pasó por delante de mí después de eso, así que fue una buena táctica”.

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En la última curva, Martin se estrelló en el barro, lo que permitió a Colombo pasar al segundo lugar, rodando a seis segundos del ganador, y el francés volvió a subirse a la bicicleta para salvar el tercer lugar, otros dos segundos menos.

La competición femenina contó con la líder de la Copa del Mundo XCC contra la actual campeona mundial Alessandra Keller (Thömus Maxon), la actual campeona europea Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) y Puck Pieterse (Alpecin-Premier Tech), quien ganó las carreras XCC y XCO en el Epic Bikepark el año pasado.

Rissveds lideraba a falta de tres vueltas, con los números de carrera apenas reconocibles por las salpicaduras de barro. Keller y Frei pudieron ver el blanco y azul del uniforme de la campeona de Europa mientras igualaban su velocidad, y Jennifer Jackson (Orbea Fox Factory) comenzaba a tener problemas en el cuarto lugar ya que la humedad hacía el recorrido más técnico.

“De vuelta en vuelta, se hizo cada vez más difícil. Ya no podía ver”, confirmó Frei sobre la lluvia y el barro que aumentaron la dificultad del recorrido.

En la gran subida a tres vueltas del final, el Campeón del Mundo se colocó al frente por delante de Frei y Rissveds, con el trío creando separación entre cinco perseguidores.

La última vuelta comenzó con Rissveds, Keller y Frei en fila, luego Keller superó a Rissveds y Frei pasó al segundo lugar, mientras se iniciaba la batalla por los escalones del podio. Frei aceleró hacia el frente a través del jardín de rocas y creó un hueco que los otros dos no pudieron superar.

“Al final, fue como intentar alcanzar la línea perfecta. Sabía que tenía que ir con todo y, sinceramente, crucé la meta, pero no me di cuenta de que había ganado. Estaba muy agotado. Es genial conservar la camiseta de líder”, dijo Frei a la emisora ​​TNT Sports.

Frei ganó por cuatro segundos a Rissveds y Keller quedó tercero otros tres segundos atrás.

“Ella estuvo conmigo durante toda la carrera. Creo que ella me estaba observando, probablemente yo también debería haberla observado un poco”, admitió Rissveds al final.

Pieterse nunca hizo un movimiento significativo entre el grupo de corredores que perseguían al trío líder y terminó octavo, 52 segundos atrás.

En las carreras sub23, el alemán Paul Schel (Lexware Mountainbike Team) amplió su ventaja en XCC masculino con una segunda victoria esta temporada. Monique Halter (Thömus Akros-Youngstars) de Suiza obtuvo la victoria. La líder del Mundial Sub-23, Makena Kellerman, de EE. UU., tuvo problemas en las condiciones de barro y finalizó 14º.