La agresividad del holandés anima la carrera en ruta del Campeonato Europeo

Mathieu van der Poel intentó repetidamente doblegar la carrera en ruta del Campeonato Europeo el domingo, pero la agresividad del holandés finalmente se apagó a 25 km del final y la carrera terminó en un sprint masivo.

Tim Merlier (Bélgica) se adjudicó el título por delante del compatriota de Van der Poel, Olav Kooij, mientras que el campeón del mundo tuvo que conformarse con el 30º puesto en una de sus últimas salidas con el maillot arcoíris.

Aunque la final de Hasselt había atraído a una gran cantidad de velocistas al Campeonato Europeo, Van der Poel apuntó a romper la carrera en los adoquines y colinas del circuito de Limburgo, y comenzó su ofensiva con más de 100 km aún por correr, trayendo consigo a contendientes como Mads Pedersen (Dinamarca) y Matteo Trentin (Italia).

“Nuestro plan táctico era intentar hacer la carrera difícil allí y asegurarnos de tener siempre a alguien con nosotros. Creo que lo hicimos muy bien”, dijo Van der Poel, según Las últimas noticias.

“En la carretera hice lo mejor que pude, pero todo salió mal debido al fuerte bloqueo italiano, que ya esperábamos. Hicieron retroceder a todos y a todos. ¿Fue frustrante? No, sabía de antemano que sería muy difícil. No es algo que me preocupe”.

Sin embargo, aunque el resultado parecía inevitable, Van der Poel seguía luchando contra esas probabilidades hasta bien entrada la última hora de carrera. A 30 km del final, todavía estaba en cabeza de un grupo de seis hombres que incluía a Pedersen y al campeón defensor Christophe Laporte (Francia).

“Teníamos una oportunidad, por supuesto, así que creímos en ella”, dijo Van der Poel. “Pero, sinceramente, yo no tenía las piernas perfectas. La diferencia tenía que ser un poco mayor para poder llegar a la meta”.

Tras el final de los ataques de Van der Poel, la atención holandesa se centró en Kooij, pero Merlier lo superó en la recta final.

“Quizás deberíamos haberle sacado un poco mejor”, dijo Van der Poel. “Pero fue bastante agitado en ese último kilómetro, una recta larga con viento en contra”.

La carrera fue la primera de Van der Poel desde que abandonó el Renewi Tour antes de la etapa final hace dos semanas, y volverá a la acción en el Tour de Luxemburgo el miércoles mientras se prepara para la defensa de su título mundial de ruta en Zúrich el 29 de septiembre.

Van der Poel disfrutó de un comienzo atronador en su temporada 2024, asistiendo a Jasper Philipsen para la victoria en Milán-San Remo antes de ayudarse a sí mismo en E3 Harelbeke, el Tour de Flandes y París-Roubaix, además de un tercer puesto en Lieja-Bastoña-Lieja.

La segunda fase de la campaña de Van der Poel ha sido menos exitosa, aunque contribuyó a que Philipsen consiguiera tres victorias de etapa en el Tour de Francia. Van der Poel sigue siendo uno de los principales candidatos para el Mundial de Zúrich, aunque Tadej Pogačar seguramente saldrá como favorito después de su exhibición en el Gran Premio Ciclista de Montreal el domingo.

“Este ritmo extra competitivo me ha venido muy bien”, dijo Van der Poel sobre su día en el Campeonato Europeo. “El Giro de Luxemburgo la semana que viene también me vendrá bien. Y después habrá que recuperarse a toda máquina hacia Zúrich”.