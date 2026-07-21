El ciclista estadounidense Jorgenson dice que momentos como el accidente de la etapa 15 son “difíciles de aceptar, pero tienen que ser aceptados” mientras el equipo holandés sigue sin Dane

Visma-Lease a Bike partió para su día de descanso del Tour de Francia el lunes por la mañana, pero con los siete corredores restantes algo de luto, habiendo perdido a su líder talismán Jonas Vingegaard de la carrera después de su accidente y abandono en la etapa 15.

Aunque no es una tarea fácil, saben que tendrán que seguir adelante y cambiar de rumbo para intentar sacar algo de las últimas siete etapas, después de haber perdido al danés en un instante cuando cayó pesadamente cuando faltaban poco más de 20 km para correr el domingo. Se había roto la clavícula y lo llevaron a una ambulancia con dolores.

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