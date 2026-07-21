El ciclista estadounidense Jorgenson dice que momentos como el accidente de la etapa 15 son “difíciles de aceptar, pero tienen que ser aceptados” mientras el equipo holandés sigue sin Dane

Visma-Lease a Bike partió para su día de descanso del Tour de Francia el lunes por la mañana, pero con los siete corredores restantes algo de luto, habiendo perdido a su líder talismán Jonas Vingegaard de la carrera después de su accidente y abandono en la etapa 15.

Aunque no es una tarea fácil, saben que tendrán que seguir adelante y cambiar de rumbo para intentar sacar algo de las últimas siete etapas, después de haber perdido al danés en un instante cuando cayó pesadamente cuando faltaban poco más de 20 km para correr el domingo. Se había roto la clavícula y lo llevaron a una ambulancia con dolores.

Lo que se estaba preparando para ser un emocionante capítulo final de su plan para el Plateau de Solaison, después de haber caminado durante gran parte del escenario para preparar a Vingegaard, terminó en un desastre para Visma. También sin Wout van Aert debido a una lesión en el codo antes de la carrera, habían puesto todos sus huevos en la canasta del líder, lo que plantea la pregunta: ¿hacia dónde van a partir de ahora?

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“¿Qué hay que decir? No tengo mucho más que desgarrador. Estamos en la etapa 15 y no teníamos un plan B; realmente estábamos totalmente de acuerdo con Jonas, creíamos en ello y pensé que era hermoso”, dijo el ciclista estadounidense Matteo Jorgenson mientras analizaba el final de un día dramático y triste en el Tour.

“Hoy iba muy bien. Creo que tuvo un día realmente bueno, y… las carreras de bicicletas a veces apestan, realmente lo son”.

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“Como suele suceder en el deporte, tienes un plan, estás en buena forma y estas cosas suceden. Son difíciles de aceptar, pero tienen que ser aceptadas. Tenemos un Tour diferente (ahora), pero al menos voy a pensar en lo que pasó hoy, espero hablar con Jonas esta noche y luego podremos tomarnos el día de descanso”.

Esta es la primera vez que Vingegaard no termina una Gran Vuelta en su carrera, lo que aumenta el impacto del accidente. En ocho de sus nueve apariciones en carreras de tres semanas antes de esta, su décima, el danés había terminado segundo o primero (la única excepción fue su debut en la Vuelta en 2020) y su reciente éxito en el Giro de Italia completó la serie de victorias en GT.

Aún así, Visma como equipo ha superado con éxito la pérdida de su líder en un objetivo importante, y el director deportivo principal, Marc Reef, señaló ejemplos anteriores cuando dio la primera actualización a la prensa tras el accidente del domingo.

“Creo que en este momento es demasiado pronto. Mañana tenemos un día de descanso. Esta tarde, sólo tenemos que resolver esto y, a partir de ahí, mañana miraremos hacia el próximo éxito”, dijo Reef después de la etapa 15.

“Dentro de este equipo, ya ha sucedido varias veces. Creo que 2021 fue la primera vez que Primož salió, y luego realmente volvimos a ganar algunas etapas”, añadió, con Van Aert y Sepp Kuss logrando victorias después de que Roglič se estrellara y abandonara durante la primera semana.

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“En la Vuelta de 2022, tal vez Primož también salió eliminado y luego también Robert Gesink estuvo a punto de ganar una etapa. También es parte del ciclismo que esto pueda suceder y, por supuesto, todavía tenemos un buen equipo aquí y, en los últimos días, los corredores volvieron a crecer en la carrera. Creo que (el lunes) nos sentaremos juntos y podremos mirar hacia adelante”.

Con Victor Campenaerts y Kuss, Visma tiene entre sus filas a dos ex ganadores de etapa del Tour de Francia, pero su primera oportunidad de intentar conseguir la victoria será en la contrarreloj individual del martes, donde Edoardo Affini, Bruno Armirail y Matteo Jorgenson intentarán sorprender a Remco Evenepoel.

Ganar una etapa se convertirá en el único objetivo de los siete hombres que quedan compitiendo con Vingegaard, con los debutantes Per Strand Hagenes y Davide Piganzoli también grandes opciones a partir de una fuga, como potenciales atacantes en finales llanos para el primero y en las subidas para el segundo.

Aunque este no era el plan, con libertad para perseguir escapadas todos los días, tienen calidad más que suficiente para sacar algo de esta carrera y sumar a su victoria la contrarreloj por equipos en la etapa 1, que parece como si hubiera pasado toda una vida.

Desafiar a Tadej Pogačar por la victoria aquí significó meses de preparación específica para que todos los gregarios de Vingegaard dieran lo mejor de sí mismos en apoyo de sus ambiciones. A pesar de esos sacrificios específicos, tendrán que seguir sin él, como dice Jorgenson.

“Es difícil expresarlo con palabras, pero es toda nuestra vida. Pasamos la mayor parte del año en la cima de una montaña, entrenando, pesando la comida, hacemos de todo”, afirmó el ciclista estadounidense.

“Quince etapas después, no diría que son perfectas, pero lo hemos hecho bastante bien, estábamos en una buena posición y siempre es un trabajo mental tratar de aceptar estas cosas”.