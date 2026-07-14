El Solista es para el ciclista que se reúne en el café para la ruptura del martes por la noche.

Cervélo ha lanzado hoy una nueva versión de su bicicleta de carretera Soloist. Esta actualización hace que el modelo obtenga su segunda actualización luego de su relanzamiento en 2022 después de una larga pausa.

Si no está familiarizado con el nombre, la Soloist fue una de las bicicletas Cervélo que compitió el equipo CSC a principios y mediados de la década de 2000.

Quizás sea sólo una señal de los tiempos, pero a veces parece que cada lanzamiento de bicicleta tiene que ser una cosaya sea una nueva bicicleta de carretera hiperaero, una bicicleta de gravel con especificaciones de MTB o ruedas aerodinámicas con rayos láser y un recuento de radios de un solo dígito.

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Susurralo, pero todavía existen bicicletas dirigidas a ciclistas habituales, y la Soloist es una de ellas. En palabras de la marca, es para “los que viajan al amanecer antes del trabajo, los que se reúnen en la tienda para el paseo rápido del martes por la noche”.

La Soloist es en gran medida una bicicleta de carretera de alto rendimiento, diseñada para ser más rápida y liviana que la última versión, y sí, hay algunas afirmaciones de ahorro de potencia que puedo compartir. Incluso lo está compitiendo el equipo de desarrollo Visma-Lease a Bike este año, pero no es tan agresivo ni tan orientado a las carreras como el modelo S5 de la marca.

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Me dirigí a los Países Bajos para asistir al lanzamiento de la bicicleta, probarla y hablar con los ingenieros y gerentes de producto de Cervelo sobre lo que implicaba.

¿Cómo ha cambiado el nuevo Solista?

Cervélo le ha dado a la Soloist una revisión bastante completa, cambiando muchas formas de los tubos del cuadro para aumentar el área de superficie y hacer que la bicicleta sea más rápida, y llevando a cabo un programa integral de ahorro de peso que resultó en un ahorro de 176 gramos en el sistema.

La versión SRAM Red de primer nivel pesa 6,85 kg fuera de la caja, y la versión más pesada pesa solo 7,41 kg; Pesos competitivos en todos los aspectos.

Se ha reducido el peso en algunos lugares, desde el manillar hasta el tapón de sujeción aligerado de la tija del mar y el eje del tubo del sillín; Muchos componentes han estado a dieta. El cuadro en sí es 28 gramos más ligero, mientras que la horquilla ahorra 16 gramos.

Veamos primero algunos números; También tengo un número para la diferencia entre esta moto y la S5, lo cual me pareció interesante. Sin embargo, no tengo protocolos de prueba ni procedimientos de prueba detallados para usted.

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Se dice que la Soloist es 8,6 vatios más rápida que la bicicleta anterior, con el manillar HB13 más antiguo y las mismas ruedas Reserve 42/49.

Se dice que el nuevo manillar HB18 que viene con la bicicleta es 134 gramos más liviano y 5,8 vatios más rápido que el modelo HB13 actual, por lo que una gran parte del ahorro total proviene del manillar.

¿Y la diferencia del S5? El S5 con la agresiva barra HB19, el que tiene la potencia dividida de elevación positiva y ruedas Reserve de 57/64 mm, es 11,8 vatios más rápido que el Soloist en la especificación anterior.

También hay un ahorro adicional de 4,3 vatios cuando se utiliza la bicicleta con las nuevas botellas de agua aerodinámicas Cervélo de 650 ml, que se incluyen con la bicicleta. Las jaulas en sí aceptarán una botella redonda y las botellas aerodinámicas se sostienen físicamente por sí solas, lo cual es un buen toque.

Curiosamente, la marca dice que las botellas redondas agregarán 6,3 vatios de resistencia a la bicicleta, y el uso de botellas aerodinámicas Soloist agrega dos vatios en comparación con no usar ninguna. Hay que pensar si estás buscando vatios.

¿Por qué el equipo Visma WorldTour no utiliza las botellas aerodinámicas? Simple: tienen un patrocinador de botellas, aunque parece que se está trabajando en la cuestión de la botella aerodinámica.

La geometría también ha sido modificada; La bicicleta tiene un eje de pedalier inferior de 2 mm en todos los tamaños para tener en cuenta el espacio libre actualizado para neumáticos de 36 mm que tiene la bicicleta.

La bicicleta se ajusta exactamente igual que la R5, la bicicleta de escalada superligera de la marca, y es un poco más relajada que la S5.

Por ejemplo, una talla 54, la talla que probé, tiene la siguiente geometría:

Pila: 544mm

Alcanzar: 383 mm

Caída de BB: 74mm

Longitud de vaina: 410 milímetros

Ángulo del tubo del sillín: 73,5 grados

Camino: 45,5 mm

Precios y especificaciones

La Soloist estará disponible como cuadro y en cinco versiones equipadas con SRAM y Shimano, incluida una opción 1x SRAM Force con el mismo precio que la versión doble.

La bicicleta y el cuadro estarán disponibles en los colores “black magic” y “cloud break” y en un color adicional “Maldive” como cuadro.

El cuadro es únicamente electrónico y es compatible con UDH con un eje de pedalier roscado.

Todas las versiones vendrán con la barra integrada Cervélo HB18 y ruedas de carbono Reserve de 42/49 mm y 40-44 mm; Todas las versiones también vienen con un medidor de potencia.

Cualquiera que compre un Soloist también podrá solicitar un tamaño de manillar alternativo y cambiarlo en un distribuidor oficial dentro de los primeros 60 días de propiedad sin costo adicional. Un buen toque si, como yo, quieres una barra o potencia de diferente tamaño.

El peso declarado para una bicicleta equipada con Red AXS es ​​de 6,85 kg y aumenta hasta 7,41 kg para una bicicleta equipada con SRAM Rival. Los pesos de construcción generales son bastante competitivos en todos los ámbitos.

Solista Rojo AXS: $11,000 / 9.000 £ / 10.999 €

Fuerza solista AXS: $8,500 / 7.000 £ / 7.499 €

Solista Ultegra Di2 (4iii PM): $8,250 / 7.000 £ / 7.499 €

Solista Rival AXS (Quarq Spindle Single PM): $6,800 / 5.500 £ / 5.999 €

Conjunto de cuadros para solista: $4,000 / 3.500 £ / 3.799 €

Primeras impresiones del solista





Me colé en dos paseos en el Soloist, incluido un divertido diablo que tomó la última carrera alrededor de un pequeño circuito que organizó Cervélo, que en realidad fue una prueba refrescante y bienvenida en comparación con algunos lanzamientos de prensa. También incluyó una ruptura a 50 km/h con el recientemente retirado profesional del WorldTour Carlijn Achtereekte a lo largo de un canal holandés, otra buena oportunidad para andar en bicicleta con ira.

Mi principal punto de enfoque, si estuviera comprando esta bicicleta, sería cambiar la barra más estrecha que pudiera tener en mis manos y cambiar la tapa superior del cojinete de altura inferior alternativa con la que viene la bicicleta para dejar caer la parte delantera.

La parte delantera se sentía un poco demasiado alta y las barras eran más anchas de lo que me gustaría, lo que resultó en que la parte delantera se sintiera peatonal y no tan atrevida como me gustaría.

Si una configuración atrevida y agresiva es importante para usted, verifique los números para ver si las configuraciones de barra disponibles serán las adecuadas para usted.

Problemas como este pueden ser parte integrante de los viajes de lanzamiento, y mi trabajo es tener en cuenta esos problemas de configuración listos para usar y analizarlos. Las barras se pueden intercambiar y los frentes se pueden bajar.





Incluso al engancharme y rodar alrededor del bloque para verificar la altura y la configuración de mi sillín, sentí un cuadro rígido que respondía bien a mis acciones y una marcha general atractiva.

Esta sensación no hacía más que crecer cuanto más lo conducía, y descubrí que es un muy buen todoterreno y, sobre todo, emocionante de conducir. Se sentía cómodo y suave cuando alcanzaba velocidad, rígido y receptivo al acelerar, y se manejaba muy bien cuando lo empujé en las curvas durante nuestra mini carrera.

Una pequeña preocupación para mí relacionada con el soporte frontal para computadora Cervelo original; Se sintió muy flexible y no tan sólido como muchas de las unidades que pruebo. No tuve ningún problema, pero al menos lo volvería a verificar si lo combinara con unidades más grandes o con luces y cámaras de acción más pesadas porque me parecía endeble.

También creo que las bicicletas vienen con neumáticos Vittoria Corsa N.Ext; Cambiar a Corsa Pro premium también generaría aún más velocidad.

Hay una bicicleta sólida en el corazón de la Soloist; ahora que ha recibido otra actualización de Cervélo, Es más competitivo que antes. Puede que no sea tan rápido ni tan emocionante como el S5, pero me parece exactamente el tipo de bicicleta que los ciclistas aficionados compran y poseen durante años, afrontando carreras, paseos épicos, deportes y vacaciones, y aferrándose a ella porque significa mucho para ti.