El Solista es para el ciclista que se reúne en el café para la ruptura del martes por la noche.

Cervélo ha lanzado hoy una nueva versión de su bicicleta de carretera Soloist. Esta actualización hace que el modelo obtenga su segunda actualización luego de su relanzamiento en 2022 después de una larga pausa.

Si no está familiarizado con el nombre, la Soloist fue una de las bicicletas Cervélo que compitió el equipo CSC a principios y mediados de la década de 2000.

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Tom montando un Cervélo Soloist blanco frente a campos verdes


Tom montando un Cervelo Soloist blanco