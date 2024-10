Gabriel Berg y Cormac Nisbet renunciaron mientras formaban parte del equipo de desarrollo Soudal Quick-Step

Los talentosos pilotos adolescentes Gabriel Berg y Cormac Nisbet renunciaron a sus sueños de competir profesionalmente y abandonaron el equipo de desarrollo de Soudal Quick-Step, admitiendo que los miedos y las presiones del deporte los habían dejado infelices y buscando una vida diferente.

Afortunadamente ambos tuvieron el coraje de dejar de correr antes de sufrir problemas importantes. Ambos estaban agradecidos con el equipo de desarrollo de Soudal Quick-Step por apoyarlos durante su carrera deportiva y después de que tomaron la decisión de dejar el equipo.

En los últimos años, a medida que los equipos buscan al próximo Tadej Pogačar o Remco Evenepoel y contratan corredores directamente de las categorías inferiores, los corredores han dedicado sus vidas a competir y entrenar a una edad cada vez más temprana para perseguir sus sueños. Para algunos adolescentes. se ha convertido en una experiencia traumática.

Berg, oriundo del suburbio parisino de Montigny-le-Bretonneux, compartió sus temores emocionales en una larga entrevista con L'Equipe el viernes. El británico Cormac Nisbet anunció el Instagram Hace varias semanas que sus sueños profesionales habían terminado.

“Acepté el hecho de que el estilo de vida que una vez soñé cuando era niño ya no era el futuro que deseaba perseguir; no me traía felicidad”, dijo Nisbet.

“Como resultado, he decidido dejar las carreras a este nivel y posteriormente he acordado mutuamente dejar el equipo Soudal Quick-Step Devo con efecto inmediato.

Nisbet fue tercero en el Tour Junior de Gales 2023 y ya había corrido en Europa gracias al equipo Zappi Racing. Su sueño de competir profesionalmente se desvaneció durante la temporada 2024, pero pudo recordar los buenos recuerdos de su corta carrera como piloto.

“Desde que tengo uso de razón, he tenido un objetivo principal en la vida: convertirme en ciclista profesional. No importa lo que haya sucedido fuera de ese objetivo, el ciclismo me ha dado la disciplina, la concentración y la separación para perseguirlo. Ha sido recompensado. conmigo de maneras que no creía posibles y me desafiaron a sangre, cicatrices y lágrimas”, escribió.

“El ciclismo es una montaña rusa y los altibajos son menos frecuentes que los bajos. Sin embargo, cada momento – bueno y malo – me ha hecho una persona más fuerte y mejor. Le debo mucho. También debo una inconmensurable gratitud a algunas personas increíbles. mentores que he tenido. Personas que me han guiado a través de los puntos difíciles, me han dado oportunidades y confianza cuando la mayoría no lo hizo.

Nisbet agradece a su familia y amigos, a su entrenador y al equipo de Soudal Quick-Step Devo por su apoyo. Ha desvelado en su página de LinkedIn que ya trabaja como consultor asociado en prácticas en la consultora empresarial Insider Pro y tiene aspiraciones de convertirse en triatleta de larga distancia en 2025.

“Cuando termina un capítulo no veo la hora de empezar uno nuevo. Salud en bicicleta”, finalizó su mensaje con un '❤️', indicación de que abandonó a tiempo para seguir enamorado del ciclismo.

Berg dijo L'Equipe y escribió en su página de Instagram que decidió dejar el deporte antes de que los miedos y las presiones del deporte lo consumieran. Ahora espera competir a nivel local en 2025.

“Tomé la decisión de dejar el ciclismo al más alto nivel y volver al ciclismo que amaba, con menos dolores de cabeza, menos limitaciones y quizás incluso más placer”, escribió Berg.

“Me encanta el ciclismo y convertirme en profesional era un sueño para mí, pero este año me hizo darme cuenta de que no era necesariamente para mí debido a muchos sacrificios, tiempo lejos de mis seres queridos, repetidas caídas, tensión constante, poco tiempo para hacer cualquier otra cosa.”

Berg le dijo a L'Equipe que le afectó ver a otros corredores gravemente heridos en accidentes y cómo le afectaron las muertes de su ex compañero de equipo Thomas Bouquet y Andre Drege, contra quien había corrido.

Berg se fracturó la muñeca en verano y las semanas de ausencia le dieron tiempo para reflexionar sobre su carrera.

“Hoy son ellos, podría haber sido yo”, dijo Berg. L'Equipe. “Mi cuerpo está dañado y tengo cicatrices para toda la vida. El pasado mes de julio, durante una carrera en Bélgica, sufrí cuatro caídas en diez kilómetros. Estaba un poco asustado”.

La vida de Berg giró en torno al ciclismo.

“Mi edad influyó en mi decisión de dejar de fumar. A los 18 años no estaba preparado, era demasiado pronto. No tenía la madurez para dejar todo de lado por el ciclismo. No sabía cómo convertir mi pasión en una carrera”, dijo.

“Me sentía atrapada en una rutina, andar en bicicleta, andar en bicicleta, andar en bicicleta, todo el tiempo. Aparte de andar en bicicleta, no veía a nadie. Ya no tenía vida social. Cuando mis amigos me sugirieron ir de vacaciones o hacer una caminata, Me negué. Estas pequeñas cosas se acumulan.”

La última carrera de Berg fue la Dwars Door Wingene en Bélgica el 13 de julio. Se estrelló antes del Tour de Alsacia y eso le hizo darse cuenta de que necesitaba cambiar su vida.

“Me sentí avergonzado porque al principio lo vi como un fracaso. No acepté inmediatamente que no había logrado vivir en ese mundo. Pero tuve la madurez para dejarlo antes de disgustarme con el ciclismo”, explicó.

“Los equipos de desarrollo no quieren perderse la próxima pepita, el futuro Pogačar, el futuro Evenepoel. Por eso, tan pronto como un junior obtiene resultados, lo contratan, aunque no todos somos como Pogačar o Remco”.

“No me arrepiento de mis elecciones. Fue una gran experiencia. En dos o tres años, tal vez lo intente de nuevo. Todavía sigo montando. Voy a obtener una licencia de aficionado nuevamente. Y cuando vaya a entrenar, Todavía me pongo mi camiseta Quick-Step.

“Sólo quiero decirles a los ciclistas jóvenes que aprovechen al máximo sus años junior, son los mejores. Y no abandonen sus estudios. Necesitas algo en caso de que las cosas salgan mal, es sólo una carrera ciclista”.