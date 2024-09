“Creo que si vemos lo que hemos logrado en los últimos años, no podemos quejarnos”, dice Kurt Bogaerts mientras se centra la atención en volver al Campeonato Mundial.

Aunque Tom Pidcock fue descartado del GP Québec y el GP Montreal debido a una conmoción cerebral sufrida en el Tour de Gran Bretaña, su entrenador Kurt Bogaerts está en Canadá y minimizó cualquier idea de que el británico tenga problemas importantes con el equipo después de criticar públicamente aspectos de rendimiento en su carrera local.

Según los informes, Piddock dijo que los Ineos Grenadiers actualmente “no me ayudan a tener un rendimiento óptimo”, hablando con un medio belga. Las últimas noticias después de unas decepcionantes cinco primeras etapas en el Reino Unido que lo dejaron muy atrás en la clasificación general a pesar de empezar como favorito.

Bogaerts se apresuró a restarle importancia, diciendo que era mucho más que una simple frustración derivada de un desempeño personal mediocre, sin ninguna sugerencia de que haya problemas más graves en juego para Pidcock.

“Realmente no nos metimos mucho en eso. Era el Tour de Gran Bretaña, con público local, eres campeón olímpico, quieres hacerlo muy bien, ese día no salió como era y al primer instante no estás contento con eso”, dijo Bogaerts. Noticias de ciclismo Cuando se le preguntó qué pensaba sobre los comentarios de Pidcock.

“Creo que si vemos lo que hemos logrado en los últimos años, no podemos quejarnos. En mi opinión, no veo ningún problema aquí”.

Pidcock también habló de estar “mentalmente agotado” en los Juegos Olímpicos debido a los rumores y preguntas sobre su futuro en Ineos Grenadiers, a pesar de tener contrato hasta 2027, sin embargo, Bogaerts parecía confiado en que el británico seguiría siendo corredor de Ineos para 2025.

“Tiene contrato hasta 2027, hay algunas cosas como que Tom tiene un casco de otra marca y la gente está hablando de eso”, dijo el entrenador de Pidcock.

“Para mí está claro: tienes contrato hasta 2027, eso es lo que veo en Estadísticas de ProCycling “Así que para mí no hay mucha discusión”, dijo Pidcock en unas palabras que le dijo a HLN en el Tour de Gran Bretaña: “Tengo contrato hasta finales de 2027. No puedo decir más”.

2024 fue otra temporada en gran medida exitosa para Pidcock, ya que logró su gran objetivo de retener el oro en la carrera olímpica de bicicleta de montaña en Elancourt Hill y ganó la Amstel Gold Race.

Sin embargo, aún no ha alcanzado nuevas alturas debido a que la infección por COVID-19 arruinó su tercera aparición en el Tour de Francia y el progreso de principios de temporada en el frente de la clasificación general no se materializó en su ambición de carrera de etapa clave.

Este último episodio de conmoción cerebral ha descarrilado aún más su progreso, obligándolo a perderse las dos carreras de un día en Canadá que sirven como calentamiento perfecto para el Campeonato Mundial, con la carrera en ruta que llega dos semanas después del GP de Montreal del domingo 29 de septiembre. Si está en forma, es probable que lidere la carga británica junto a pilotos como Stevie Williams.

“Estamos siguiendo el protocolo de la UCI así que creo que cada día se siente mejor y espero que pueda volver pronto a los entrenamientos normales”, dijo Bogaerts antes de arrojar algo de luz sobre el incidente que no fue captado por la transmisión televisiva.

“Paul Magnier (Soudal-QuickStep) chocó delante de él y él y Ethan (Hayter) iban justo detrás y chocaron con este tipo y le tocaron el casco. Tenía algunos síntomas leves y no queríamos correr ningún riesgo”.

Pero Bogaerts confía en que el joven británico estará en forma a tiempo para la carrera de Zúrich y su debut en Il Lombardia en octubre, admitiendo también que si bien el Tour de Gran Bretaña fue un fracaso para él, su forma está cerca de donde necesita estar para competir por las victorias.

“El accidente no es ideal, pero el panorama general es que desde el Mundial en ruta hasta Lombardía podemos estar realmente en el juego, y no creo que estuviera tan lejos: estuvo expuesto (en el Tour de Gran Bretaña) y creo que parecía peor de lo que realmente fue”, dijo el entrenador belga de Ineos y DS.

“Hay muchas carreras que le vienen bien, pero el accidente no es un escenario ideal. Tenía muchas ganas de participar en estas dos carreras (en Canadá). Es fundamental mantener la calma en situaciones como esa y analizar los hechos, así que ahora con Tom se está recuperando de esta lesión, haciendo lo correcto y volviendo a la rutina de correr y descansar”.