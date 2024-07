“Ya he empezado a pensar en el Campeonato Mundial el mes que viene y en Los Ángeles dentro de cuatro años”, dice el ciclista neozelandés

Puede que Sam Gaze haya conseguido el mejor puesto de Nueva Zelanda (el sexto puesto) en la carrera de ciclismo de montaña cross-country masculina de los Juegos Olímpicos, pero su decepción al final de la carrera del lunes fue clara.

El corredor de Nueva Zelanda esperaba más, ya que sus últimos resultados le habían dado fuerzas para soñar con una medalla. Sin embargo, en Élancourt Hill, la historia fue diferente para el actual campeón del mundo de pista corta y medallista de plata en la carrera de cross country con maillot arcoíris en 2023.

Un comienzo difícil y la posterior persecución para volver al frente de la carrera pasaron factura y Gaze cruzó la línea a tres puestos del podio mientras Tom Pidcock (Gran Bretaña), Victor Koretzky (Francia) y Alan Hatherly (Sudáfrica) arrasaban con las medallas que buscaba.

“No era lo que buscaba”, dijo Gaze sobre su sexto puesto en un comunicado de prensa de Cycling New Zealand. “Una vez que me empujaron hacia atrás en esa primera curva, me sentí orgulloso de cómo regresé y llegué a una gran posición, pero simplemente no tenía las piernas para ir con Pidcock”.

Gaze se alineó entre los 36 participantes en la segunda fila y luego perdió posiciones en la recta final de la carrera de grava peraltada en las secciones más estrechas de ocho vueltas, una hora y 26 minutos de duración. Estaba fuera del top 20 en el primer tramo, pero siguió luchando para ascender en el grupo hasta que a mitad de la carrera se ubicó entre los cinco primeros como uno de los corredores clave en la persecución de Koretzky y Hatherly en la delantera.

“Estoy bastante desconsolado, pero hice absolutamente todo lo que pude”, dijo Gaze en comentarios posteriores a la carrera informados por El Heraldo de Nueva Zelanda“En un momento dado, creí que todavía podía conseguir una medalla después de mi horrible comienzo. Fue un comienzo terrible, no lo suficientemente bueno”.

Ese momento en el que una medalla parecía estar al alcance de la mano pasó cuando Pidcock, que estaba volviendo a la cabeza de la carrera después de un pinchazo, se unió primero al grupo perseguidor, en el que se encontraba Gaze, y luego aceleró el ritmo en la quinta vuelta. Cuando el campeón defensor salió en persecución del ciclista sudafricano y favorito de su país, el esfuerzo del ciclista de Nueva Zelanda por mantenerse a la rueda de Pidcock le pasó factura y las esperanzas de medalla de Gaze se desvanecieron.

“Cuando traté de seguir a Pidcock hasta Alan Hatherly, eso fue todo. Supe que no lo tenía en ese momento. Ese fue el momento en que lo perdí”, dijo Gaze en el Informe del New Zealand Herald.

Sin embargo, en sus segundos Juegos Olímpicos (había corrido en Río pero no pudo participar en Tokio) siguió luchando por el mejor resultado posible, cruzando la línea 1:41 detrás del dos veces medallista de oro olímpico Pidcock para quedar sexto, el mismo puesto logrado por su compatriota Anton Cooper en Tokio en 2021.

Puede que el resultado no haya sido el que Gaze estaba buscando, pero ha recorrido un largo camino en los ocho años transcurridos desde su primera participación en los Juegos Olímpicos de Río con 20 años, donde fue superado y terminó en el puesto 37. Sin embargo, el ciclista de 28 años, que también corre en ruta para Alpecin-Deceuninck, espera poder llegar aún más lejos la próxima vez.

“Mañana miraré atrás y veré que fue una carrera de la que estar orgulloso”, dijo Gaze en el comunicado de prensa de Cycling New Zealand. “Y ya he empezado a pensar en el campeonato mundial el mes que viene y en Los Ángeles dentro de cuatro años”.