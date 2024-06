El canadiense se mantiene firme frente a algunos de los mejores escaladores del ciclismo y aspira a terminar en lo más alto de la general en las dos últimas etapas

Mientras que Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), uno de los favoritos antes de la carrera, se puso a la cabeza del Critérium du Dauphiné con la victoria en la etapa 6, terminando a sólo 13 segundos de él en cuarto lugar estaba el paquete sorpresa de la general: Derek Gee (Israel-Premier Tecnología).

El canadiense, que ganó la etapa 3 con un doble avance tardío hasta Les Estables, se abrió paso como uno de los mejores corredores fugados en el Giro de Italia del año pasado, pero el Dauphiné 2024 lo vio alcanzar la cima de su carrera a los 26 años.

En cuatro días de carrera, logró ganar una etapa y, con ella, ponerse el maillot amarillo por un día, terminar cuarto en la etapa más difícil hasta el momento y mantenerse cuarto en la general de cara a las dos etapas finales.

Sin embargo, la etapa de hoy fue, con diferencia, la más impresionante, ya que Gee incluso se confundió en los últimos kilómetros después de encontrarse en territorio desconocido y luchar con gente como Roglič y Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) en un final en lo alto de la montaña hacia la categoría hors. Le Collet d'Allevard.

“Por mucho”, admitió Gee a ITV cuando se le preguntó si el escenario fue mejor de lo esperado. “Creo que tal vez incluso trabajé demasiado en la subida simplemente porque nunca había estado en esa posición.

“Por lo general, simplemente me aferro a mi vida, así que fue genial”.

Después de que Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) y Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) comenzaran los ataques en los últimos 5 km de la subida, se vio a Gee acercándose al grupo perseguidor que incluía a Roglič y Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) con Evenepoel ya cayó.

Pero probablemente estuvo demasiado delante y, en ocasiones, arrastró al resto del grupo hasta los dos líderes de la carretera. Pero se recuperó en la final y sólo fue superado por el dúo Bora y Jorgenson, superando en el proceso a algunos de los mejores escaladores del ciclismo mundial.

“Empezaron a jugar y por lo general yo ya me había ido. Hubo muchachos que se cayeron y yo pensé: 'No quiero que me atrapen', así que comencé a montar”, dijo Gee sobre su toma de decisiones bajo una fatiga extrema.

“Daryl (Impey, su DS) estaba en mi oído diciéndome 'Oye, no trabajes demasiado' y yo estaba bizco, pero aún así estoy bastante feliz.

“Miré hacia atrás en algunas curvas y vi que el grupo era bastante pequeño. Honestamente, no estaba realmente pensando en tratar de ganar en ningún momento. Solo estaba pensando que no sé cuándo se apagarán las luces, pero se apagarán en algún momento. Por suerte llegué a la meta”.

Gracias a la impresionante victoria de etapa de Gee y su valiente defensa del maillot amarillo en la contrarreloj individual de la etapa 4, la actuación de escalada de hoy le permitió mantenerse en el cuarto lugar de la general.

Está muy cerca del podio, a sólo tres segundos de Jorgenson, o al menos de un resultado entre los cinco primeros en la general en una carrera por etapas del WorldTour de una semana, algo que habría sido impensable a principios de temporada después de romperse la clavícula en Omloop. Het Nieuwsblad.

“Creo que ahora, después de la primera prueba, puedo intentar ver cómo van los próximos días y, con suerte, obtener un buen resultado general”, dijo Gee.

Tiene una ventaja de 31 segundos sobre Vlasov en cuarto lugar y dos finales en cumbre más brutalmente difíciles con los que lidiar, pero Gee parece haber encontrado una verdadera forma de vuelo después de bajar de la altitud y con el Tour de Francia acercándose, sus mejores resultados parecen estar aún por llegar. llegar.