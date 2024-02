La estrella de las Rising Classics se convierte en el primer español de la historia en conseguir un podio en la Kuurne-Brussel-Kuurne

La estrella de Oier Lazkano sigue en alza. El alto ciclista vasco es una rareza entre los ciclistas provenientes de la Península Ibérica, sobresaliendo en los duros caminos adoquinados y de grava de la primavera en lugar de las afiladas montañas que salpican su país y la ruta de su gira nacional.

Después de haber saltado a la fama el pasado mes de marzo con una dura jornada de un día desde la escapada hasta quedar segundo en Dwars Door Vlaanderen, regresa a Bélgica esta primavera para enfrentarse a los adoquines flamencos una vez más.

Después de haber ganado en los caminos de tierra de la Clásica Jaén hace dos fines de semana, volvió a subir al podio el domingo, logrando el tercer puesto en su debut profesional en Kuurne-Brussel-Kuurne.

El joven de 24 años, que compite con los colores del campeón de España, fue parte del movimiento ganador que se fue a 87 km de la meta, acercándose a la meta con el eventual ganador y favorito antes de la carrera, Wout van Aert (Visma-Lease A Bike). ) y otro belga experimentado, Tim Wellens (UAE Team Emirates), después de un día duro y frío sobre la bicicleta.

“Siempre quieres ganar, pero estoy feliz”, dijo Lazkano después de subir al podio por segunda vez en su carrera en Clásicas adoquinadas. “Me presionaron mucho y di todo lo que tenía. Es una de esas carreras que siempre esperas ver por televisión y es agradable correr aquí de nuevo”.

“Intenté ir a por la victoria, pero Wout y Tim eran muy fuertes. Siguieron acelerando. Tampoco era probable que yo estuviera delante de esos campeones. ¡Normalmente sólo los ves en la televisión!” añadió con bastante modestia.

Lazkano, cuya próxima cita debería ser la Carrera al Sol de París-Niza antes de emprender el regreso al norte hacia los sombríos climas de los adoquines, se convirtió en el primer español en subir al podio en las 76 ediciones de Kuurne.

Más tarde dijo que siempre quiso correr en Flandes y añadió que lo único que le faltaba ese día eran las piernas para desafiar a los dos belgas en el sprint final.

“Siempre quise correr aquí”, dijo. “Son carreras en las que cada paso y cada lucha por la posición es duro, y verme aquí arriba es emocionante. Es realmente un día para disfrutar”.

“No podía no colaborar en los relevos con Van Aert y Wellens porque si no pasaba estaba claro que empezarían los ataques y sería peor para mí. Teníamos que intentar llevar la escapada a la zona “Terminamos y luego jugamos nuestras cartas en la última parte. Simplemente no tenía piernas, eso es todo”.

El expiloto de Flandes Jürgen Roelandts, que cerró su carrera con Movistar antes de asumir el puesto de director deportivo del equipo tras su retirada, estuvo en el coche detrás de Lazkano este fin de semana.

Con podios en el Tour de Flandes y el E3 Saxo Classic en su palmarés, el hombre de 38 años es una opción ideal para apoyar a Lazkano en su búsqueda de éxitos similares.

“Me ayudó mucho desde el coche. Con su experiencia y los resultados que ha logrado, es alguien a quien respetar y lo sabe todo. Es como estar un poco más cerca de casa con su conocimiento y el aliento que te da”.

