El ciclista esloveno tuvo un largo camino para recuperar su plena salud después de que su accidente de entrenamiento lo dejara con un tendón expuesto.

El campeón que regresa Matej Mohorič (Eslovenia) terminó séptimo en el Campeonato Mundial de Gravel de 2024, pero ese resultado no le hace justicia a uno de los corredores más agresivos de la carrera al regresar de una lesión que podría haber puesto fin a toda su temporada. .

“El tendón quedó expuesto tras la caída”, le contó Mohoriç a ciclismonoticias después de terminada la carrera. El accidente fue inesperado y Mohoric se sintió frustrado.

“No me gustó la caída en Girona. Fue innecesario. Simplemente no estaba encendido. No estaba superando los límites. Iba relajado”, dijo. “Me resbalé en una curva porque supongo que no estoy acostumbrado a andar mucho en grava y giré como si estuviera en una bicicleta de carretera”.

El tendón expuesto dejó a Mohoriç incapaz de montar en bicicleta hasta que la herida se cerró. “Me tomó aproximadamente una semana después de que me lo cosieran para que sanara desde adentro, así que podía cerrar el puño con la mano. Antes, no podía hacer eso”.

Su regreso a la defensa del Mundial estuvo en duda hasta sólo unos días antes de la carrera de élite masculina.

“Tuve que perderme varios días de entrenamiento después del accidente”, dijo. “Todavía estoy un poco luchando con mi condición”.

Sus problemas no fueron evidentes en la carrera que se desarrolló antes, ya que Mohoriç quedó aislado en un grupo de corredores fugados belgas y holandeses, y luego se encontró ante un ataque despiadado de Mathieu van der Poel.

“Estoy contento por lo que mostré hoy en la carrera”, dijo.

Hizo innumerables esfuerzos para romper un grupo de cinco corredores que perseguían a Van der Poel y a su compañero de fuga Florian Vermeersch. Tenía su trabajo preparado, ya que Connor Swift (Gran Bretaña) era su único aliado contra un trío belga sin motivación para perseguir a su compañero Vermeersch en el ataque de dos hombres al frente.

La desventaja táctica sentó las bases para un final de sprint desafiante, donde Mohorič no solo estaba cansado de los ataques consecutivos sino que también se enfrentó a una potencia de sprint como Jasper Stuyven.

Dio la casualidad de que Quinten Hermans fue el más rápido de los finalistas belgas, y Mohorič culpó a su ritmo de sprint por quedar fuera de los cinco primeros.

“Podría haber acabado con una medalla. No fue así”, dijo el esloveno. ciclismonoticias.

“Fui demasiado temprano en el sprint final, pero sí, todavía estoy contento con el desempeño”.

Cerrando la temporada

El regreso de Mohorič tras una lesión le ofrece algunas oportunidades más para rectificar una temporada en la que sólo consiguió una victoria profesional: una etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana.

“Tengo más carreras que hacer en las próximas semanas”, dijo. “Iré a Italia ahora, al Gran Piemonte, y luego quizás a otras carreras”.

Cuando se le preguntó si volvería a competir con Unbound, Mohoric dijo: “Esto tendrá que decidirse y planificarse con el equipo. Depende de los intereses del equipo. Tengo mucha relación con el gravel”.

Es probable que la desgracia haya estado en el centro de la decepcionante temporada de Mohorič, y también del Bahrain-Victorious como equipo.

“Nos volveremos a reunir”, afirmó Mohorič. “No tuvimos la mejor temporada con el equipo, pero sabemos qué podemos hacer mejor y nos concentraremos en volver a poner las cosas en su lugar para el próximo año.

“Y espero tener un poco más de suerte”.