Red Bull-Bora-Hansgrohe neo-pro tercero en etapa montañosa después de formar parte de una escapada de un día de 60 corredores

“Una de las escapadas más inusuales en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes o cualquier carrera por etapas de una semana de duración en los últimos años no podía dejar de producir algunos resultados inesperados, y en la etapa 6 del viernes, entre otras sorpresas, un neoprofesional australiano de 21 años se adjudicó el liderato general.

Tercero en la etapa montañosa hasta Crest-Voland, el piloto de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Luke Tuckwell, pudo celebrar que su compañero de equipo Maxim van Gils se llevó el honor del día, pero también el mayor éxito de su incipiente carrera hasta la fecha.

Como parte de la escapada de 60 corredores que dominó toda la etapa 6 de Auvernia, la posición de Tuckwell le ha permitido saltar del puesto 12 en la general, 1:03 atrás, a liderar la clasificación general.

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A falta de dos días, el subcampeón del Giro Next Gen 2025 tiene una ventaja de 1:12 sobre Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike) y 2:34 por delante del favorito más cercano de la general, Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike).

No se sabe cuánto tiempo podrá Tuckwell mantenerse en la cima de la clasificación general, sin mencionar la competencia BYR que ahora también lidera, dada la gran cantidad de montañismo que está por venir. Pero como él dijo CiclismoPro Después de la etapa, incluso un día de amarillo en una carrera tan prestigiosa como Auvernia sigue siendo un logro notable.

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“Nosotros tampoco podíamos creerlo, estábamos en este gran camino, en realidad esperábamos que la escapada tuviera una pelea realmente grande como el otro día, donde tomó una hora y media para llegar”, dijo Tuckwell.

“Luego, cuando este gran grupo se fue, vi a algunos chicos de Uno-X saltando también, y recordé lo que hicieron en el País Vasco en la etapa final”, dijo, refiriéndose al día en que varios corredores del equipo noruego lograron convertir una escapada masiva en un importante desafío en la general.

“Yo estaba allí y estaba sufriendo, así que vi esto como una buena oportunidad para abrirme paso. Así que sí, 60 muchachos, fue la oportunidad perfecta para los equipos y los corredores, y simplemente la aprovechamos todo el día”.

Aunque Decathlon CMA CGM lógicamente dio persecución, como dijo Tuckwell, estaban representados suficientes escuadrones rivales para hacer que la fuga no solo se mantuviera, sino que también ganara tiempo a medida que avanzaba la etapa. Poco importaba que aquel fuera un gran día para la general; El descanso estaba decidido a hacerlo y su plan funcionó.

El propio Tuckwell fue el corredor mejor clasificado en general y, como dijo, “supe rápidamente que estaba más cerca de la general en ese grupo, y que estaba sólo un minuto por detrás”.

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“Pero traté de no pensar en eso y gastar demasiada energía pensando en ello, hasta que llegamos a este valle realmente largo y lo rompieron por completo, la brecha pasó de dos a medio a tres y tres y medio, y entonces comencé a pensar en ello.

“Pero no fue hasta que llegamos a la subida final con cuatro minutos, y dije: 'En este momento, sólo hago una contrarreloj desde abajo hasta arriba'”.

Red Bull jugó una estrategia curiosa en el ascenso final de Crest-Voland, cuando el ganador de la etapa, Van Gils, se alejó y luego Tuckwell cruzó. Sin embargo, su apuesta dio buenos resultados, incluso si Tuckwell estuviera de acuerdo en que podría haber sido arriesgada.

“Puede serlo, pero ambos sabíamos lo fuertes que éramos y la situación se desarrolló perfectamente. Él iba con (sus compañeros de fuga) Tobias Johannessen y Pablo Torres, y estaban atacando y con suerte estaban perdiendo algo de energía, y entonces vi el momento adecuado para saltar.

“Desde ese momento, sé lo bueno que es el sprint de Maxim, así que fue una decisión fácil correr hasta la meta para él”.

Queda por ver si Tuckwell podrá mantenerse a la cabeza, aunque sus resultados en el Giro NextGen, así como un sexto puesto general en el Tour de Romandía esta primavera, sugieren que aún podría dar algunas sorpresas más. Pero pase lo que pase, su día vestido de amarillo este junio seguirá siendo un punto culminante de su carrera.