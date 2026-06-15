Red Bull-Bora-Hansgrohe neo-pro tercero en etapa montañosa después de formar parte de una escapada de un día de 60 corredores

“Una de las escapadas más inusuales en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes o cualquier carrera por etapas de una semana de duración en los últimos años no podía dejar de producir algunos resultados inesperados, y en la etapa 6 del viernes, entre otras sorpresas, un neoprofesional australiano de 21 años se adjudicó el liderato general.

Tercero en la etapa montañosa hasta Crest-Voland, el piloto de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Luke Tuckwell, pudo celebrar que su compañero de equipo Maxim van Gils se llevó el honor del día, pero también el mayor éxito de su incipiente carrera hasta la fecha.

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