Para una solución de chaqueta de invierno todo en uno, Assos Equipe R Habu es difícil de superar

El kit de ciclismo Assos se ubica firmemente en el segmento de indumentaria premium, pero estás invirtiendo en calidad diseñada para durar. Eso hace que un gran descuento sea aún más atractivo, y Competitive Cyclist actualmente tiene nuestra chaqueta ciclista de invierno mejor calificada con un 45 % de descuento, lo que le permite ahorrar apenas $ 200.

Obtendrá una prenda altamente capaz que funciona en una amplia gama de condiciones, y nuestro redactor técnico sénior Will la describe como “bellamente confeccionada, increíblemente cómoda y eficaz tanto en intensidad alta como baja con las capas adecuadas”.

EE.UU.: Chaqueta de invierno Assos Equipe R Habu S11: $440 $242

Si te gusta mantenerte relativamente en forma para la carrera en climas fríos y te inclinas por una conducción más intensa, es probable que esta sea una bicicleta absolutamente estelar para ti.

Ahorra 45% Chaqueta de invierno Assos Equipe R Habu S11: era $440 ahora $242 en ciclista competitivo Obtendrá una prenda muy avanzada que ofrece una comodidad excepcional en una amplia gama de condiciones y ahora puede ahorrar apenas $ 200 en esta combinación de colores negro.

Assos posiciona la chaqueta como sustituto de una camiseta, diseñada para usarse sobre una capa base. No hay suficiente espacio para una capa intermedia adecuada, así que espere un ajuste ceñido y de corte de carrera, aunque se puede usar una camiseta delgada debajo junto con una capa base decente para condiciones más frías.

Will descubrió que la chaqueta era capaz de soportar temperaturas tan bajas como -6ºC/21ºF, así como temperaturas más altas de un dígito.

No está diseñada para ser impermeable, pero la chaqueta resistirá la llovizna irregular. Querrás una capa impermeable adecuada si el cielo se abre, aunque el ajuste ceñido significa que el Habu se puede usar cómodamente debajo de una capa exterior cuando las condiciones se vuelven muy húmedas.

También hay un útil bolsillo frontal para guantes y aislamiento que sigue siendo lo suficientemente transpirable para soportar esfuerzos más duros sin sudar excesivamente.





Como solución de chaqueta de invierno todo en uno, la Assos Equipe R Habu es difícil de superar. Will lo resumió en su 'equipo del año' diciendo: “es maravilloso, es caro, pero es algo que comprarás una vez y solo lo reemplazarás años después, cuando finalmente lo uses”.

Si eres talla mediana o grande, ahora tienes la oportunidad de comprar una chaqueta de invierno premium a un precio muy reducido, con el descuento actual del 45% reduciéndola a $242 en color negro.