La alineación que incluye a Primož Roglič y Jakob Omrzel probablemente intentará escaparse. Notas Domen Novak, habitual del mundo.

Cuando se trata de la ausencia del doble maillot arcoíris Tadej Pogačar en el próximo Campeonato Mundial de Ruta, casi todos los equipos importantes han aceptado que la carrera adopta un formato muy diferente y tendrán que adaptarse en consecuencia. Pero la nación para la que la no participación de Pogačar cambiará más las cosas es seguramente su propio país de origen y los corredores que normalmente lo respaldan allí.

“Nuestras tácticas cambiarán mucho”, dijo Domen Novak, compañero de equipo de Pogačar en el UAE Team Emirates-XRG. le dice a My Bikehasta el punto de que no irá el propio Novak, participante en todos los Mundiales desde 2020 y abandonado en todos ellos.

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