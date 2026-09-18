La alineación que incluye a Primož Roglič y Jakob Omrzel probablemente intentará escaparse. Notas Domen Novak, habitual del mundo.

Cuando se trata de la ausencia del doble maillot arcoíris Tadej Pogačar en el próximo Campeonato Mundial de Ruta, casi todos los equipos importantes han aceptado que la carrera adopta un formato muy diferente y tendrán que adaptarse en consecuencia. Pero la nación para la que la no participación de Pogačar cambiará más las cosas es seguramente su propio país de origen y los corredores que normalmente lo respaldan allí.

“Nuestras tácticas cambiarán mucho”, dijo Domen Novak, compañero de equipo de Pogačar en el UAE Team Emirates-XRG. le dice a My Bikehasta el punto de que no irá el propio Novak, participante en todos los Mundiales desde 2020 y abandonado en todos ellos.

Habitualmente el potente corredor en la primera parte del recorrido hacia Eslovenia antes de abandonar después de terminar su trabajo en los primeros 150 a 200 kilómetros, esta vez “no voy al Mundial porque voy al Tour de Croacia (Carrera CRO – 22 al 27 de septiembre) y es un gran cambio”, dijo Novak. ciclismonoticias durante la Vuelta a España, donde fue uno de los cuatro corredores de los Emiratos Árabes Unidos que completaron la carrera por etapas.

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“Para nosotros cambia mucho, especialmente para mí, ¿qué haría allí? No tenemos líderes, así que no es que necesitemos esforzarnos todo el día.

“Sin Tadej, de todos modos no tendría el mismo trabajo y será difícil estar en los descansos. No creo que nos dejarían hacer tanto. Así que me voy a Croacia”.

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Si bien Primoz Roglič fue una incorporación inesperada a la alineación de Eslovenia cuando se anunció la Vuelta, Novak siente que las mejores opciones para sus compañeros de equipo, como el veterano corredor de Red Bull, así como Matej Mohorič, Jakob Omrzel y Jan Tratnik, serán intentar entrar en movimiento “cuando los muchachos comiencen a caer”, después de que las primeras escaramuzas se hayan calmado.

“Deberíamos esperar todo el día y luego empezar a buscar oportunidades”, argumenta Novak, de 31 años.

En cuanto a quién podría estar ahí arriba, el propio Roglič no ha estado dispuesto a expresar sus planes con demasiada claridad. Con su mejor resultado, un sexto puesto en 2020, antes de que Pogačar lógicamente comenzara a dominar los planes del equipo esloveno, Roglič también ocupó el puesto 11 en 2025. Siempre ha brillado en los circuitos clásicos montañosos, por lo que podría tener opciones.

“Decidí participar en el Mundial ahora que tengo algo de intensidad de carrera en mis piernas, pero no tenemos expectativas”, dijo Roglič después de la Vuelta.

“Sólo quiero llegar allí, disfrutarlo y dar lo mejor de mí, y la carrera me dirá en qué lugar debo estar”.

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En cuanto a Omrzel, su notable victoria de etapa en la Vuelta a España y su séptimo lugar en la general significan que su temporada ya es un éxito sobresaliente, por lo que lo que venga en el Mundial es una ventaja.

“Está creciendo año tras año, también ganó algunas carreras en el pasado como (Junior) Paris-Roubaix y el Giro Next Gen. Es un tipo a quien hay que observar”, dijo Novak sobre Omrzel, un ex compañero suyo en el equipo eslovaco Adria Mobil y también un compañero ocasional de entrenamiento en la Vuelta, ya que son vecinos.

“Corre muy inteligentemente cuando se escapa, aquí en la Vuelta se metió en dos y recuperó mucho tiempo en general, además de conseguir la victoria. Y ganar una primera etapa en un primer Gran Tour es bastante excepcional”.

Sin embargo, cuando se trata de ejemplos de cómo competir en el Mundial sin Pogačar, Eslovenia también recuerda tiempos en los que ciclistas como Jan Tratnik intentaron realizar atracos de último minuto en la carrera de ruta de 2023, escapándose tarde en un intento de quedarse con el bronce. Como parte del movimiento que preparó a Pogačar en el camino hacia su primera camiseta arcoíris en Zurich, Tratnik también regresará a Canadá, pero esta vez luchando por sus propias oportunidades.

“Tratnik puede ser bueno, estuvo casi tercero en Australia pero lo atraparon a 50 metros de la meta”, dijo Novak. “Así que ahora puede ir por más. En cualquier caso, les deseo todo lo mejor a los chicos de Canadá”.