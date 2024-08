Wiebes, Bredewold, Guarischi, Fisher-Black, Vas y Majerus conforman la plantilla estelar para la defensa del título

SD Worx-Protime ha presentado su lista de siete ciclistas para el próximo Tour de France Femmes, con el objetivo principal absoluto de defender su título de 2023 con Demi Vollering.

La holandesa, que dejará el equipo después de 2024, liderará la apuesta por la clasificación general, mientras que la velocista Lorena Wiebes buscará sumar más etapas a las tres que ya ha ganado en el Tour de France Femmes desde su edición inaugural en 2022.

A las dos estrellas holandesas se unirán el campeón europeo Mischa Bredewold, Blanka Vas, Niamh Fisher-Black, Barbara Guarischi y Christine Majerus, todas con el objetivo clave de ayudar a Vollering a conseguir otra camiseta amarilla en la final de Alpe d'Huez.

Vollering ha estado en altura con Bredewold en los primeros meses de verano, reconociendo las subidas más difíciles y poniéndose en plena forma antes de la carrera que comienza el 12 de agosto en su casa, Países Bajos, sin embargo, los Juegos Olímpicos lo han hecho más complicado.

“Ya hice mi concentración de altura bastante cerca de los Juegos Olímpicos. Así que espero poder llevar mi forma allí, pero, por supuesto, es complicado”, dijo Vollering. Noticias de ciclismoexplicando la dificultad de equilibrar el Tour y la carrera olímpica en ruta, donde quedó en el puesto 34 trabajando para Wiebes el domingo.

“Normalmente, como la semana pasada, me hubiera gustado tener una semana de entrenamiento intensa. Ahora no he hecho tanto porque también quiero estar fresco aquí. Veremos si puedo llevar esta forma al Tour de Francia”.

Los dos últimos días complicados serán vitales para Vollering si quiere repetir victoria, con las llegadas en alto de las etapas 7 y 8 en Grand Bornand y el legendario Alpe d'Huez, donde seguramente se decidirá finalmente la lucha por el amarillo.

“Este año es muy, muy duro, especialmente los dos últimos días. Es un recorrido realmente duro”, dijo. “Nunca habíamos visto algo así en el ciclismo femenino, así que tengo mucha curiosidad por ver qué sucede allí”.

Aunque las ambiciones de Wiebes en las etapas llanas son una prioridad, especialmente teniendo en cuenta que será la gran favorita para llevarse el maillot amarillo en Róterdam con SD Worx (un equipo holandés), el equipo quiso destacar que el maillot amarillo con Vollering era el objetivo final. El maillot verde, que ganaron en 2023 con Lotte Kopecky (que ha priorizado las pruebas olímpicas de pista sobre el Tour), también es una segunda prioridad detrás del maillot amarillo.

“Sería bueno que Wiebes se lleve el maillot amarillo si gana en casa, pero no vamos a desperdiciar fuerzas para defender ese maillot”, dijo el director deportivo Danny Stam. “La victoria final es lo que importa, así que el maillot verde no es nuestro objetivo inmediato”.

“Los ojos estarán puestos en nosotros, pero ya nos hemos acostumbrado a eso. El año pasado lo hicimos excepcionalmente bien, pero este año también queremos darle color a la carrera y hacerla difícil.

“Demi puede contar con un equipo que está totalmente comprometido con su objetivo de conseguir su segunda victoria consecutiva en el Tour. No podemos comprometer el objetivo principal: el maillot amarillo en l'Alpe d'Huez. Ese debe ser nuestro objetivo”.